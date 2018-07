Was Goethe – sich selbst und uns zum Bedauern – unterlassen hatte: dem toten Schiller mit seiner Vollendung des „Demetrius“-Fragmentes „die herrlichste Totenfeier“ zu stiften, unternahm der Marburger Theodor B. Jannssen. Nicht verfehlten dichterischen Ambitionen, sondern philologischer Neugier (so seine Empfehlung im Programmheft) sollen wir es zuschreiben, daß es in Basel zu dem betrüblich-verwegenem Versuch kam, einen großartigen Torso vor unseren Augen zu einer dramatischen Vogelscheuche zu ergänzen. Daß dergleichen unter der Dramaturgie des sach- und fachkundigen Hans J. Weitz möglich war, muß eigentlich wundernehmen.

Die Baseler dürfen sich, was ihre Ausstellungen und Konzerte betrifft, mit gutem Recht als eine Stadt von höher Kultur ansehen. Eine alte Patrizierstadt mit 200 000 Einwohnern ist in dieser Hinsicht nicht ganz ohne Verpflichtung. Aber mit ihrem Theater ist kaum Staat zu machen. Es ist – so sagt man – seit längerem ihr Sorgenkind. Und nach dieser Aufführung zu schließen, ist das noch Euphorie. Denn war man schon in der Wahl des Stückes schlecht beraten, so offenbarte andererseits die Aufführung selbst – regielich wie darstellerisch – so entscheidende Mängel, daß man manchmal des Glaubens sein konnte: es handele sich hier in jeder Hinsicht um gehobenes Laientheater, das nicht nach Zürich oder München blickt, sondern nach – Meiningen. Aufgedonnertes Pathos, viellärmige „Ausbrüche“, dazu ein Aufgebot an Darstellern fast durchweg mittelmäßigster Kategorie, eine übertrieben ausgeweitete Szene (die nie gefüllt werden konnte) und schließlich eben die „philologische Neugier“ des Autors. Selten sah man eine Sache mit weniger Voraussetzungen zum Gelingen unternommen!

Da das erste Fünftel oder Sechstel von Schiller stammte, ließ sich der Abend nicht allzu übel an. Man wurde der auffüllbaren Mängel der Inszenierung zwar rasch inne, aber das Wort trug noch und die Konzeption der ersten Bilder ließ den erregenden Vorwurf durchscheinen. Denn „Demetrius“, der wiedererstandene Zarensohn, der an seine Geburt und seine Sendung glaubt und dann einsehen muß, daß er der falsche Demetrius ist, aber weiterspielt, um nicht zu scheinen, was er nicht ist (ein bewußter Falschspieler) – dieses echte Verhängnis, in das er schuldlos verstrickt ist, vereint Wucht und Zwang antikischer Tragödie mit psychologischer Problematik auf einzigartige Weise, so daß man den Reiz dieses Stoffes auf Schiller (und dann auf Goethe) nur zu gut begreift. Aber gerade die Größe des Sujets stellt unerbittliche Bedingungen.

Als das rote Licht die Pause anzeigte, mußte man Arges für den weiteren Verlauf des Abends befürchten. Aber was der Autor dann an „Theater“ bot, war wirklich nicht mehr als ein naives und hilfloses Bemühen, den roten Faden der Handlung (den Schiller lieferte) durch vordergründigst angelegte, handwerklich ungekonnte und sprachlich z. T. platteste Szenen oder Bilder in die vorgeschriebene Öse des tragischen Endes einzufädeln. Trommeln, Pauken und Trompeten, reichlich hinter der Szene als Bühnenmusik verwandt, kündeten lange vor dem Ende den Durchfall an.

Als endlich der Vorhang die letzte Leiche (die des Demetrius) den Augen des ebenso geduldigen wie strapazierten Publikums entzog, räumte die Mehrheit rasch ihre Plätze. Der Rest applaudierte höflich, was nach einigen lahmen Vorhängen auch den betagten Autor an die Rampe lockte. Als man ihm aber einen monströsen Lorbeerkranz überreichte, ging dies etlichen jungen Baslern, die etwas auf ihren Schiller hielten, denn doch über die Hutschnur. Sie riefen heftig Pfui, und zwischen ihrem Protest und der mildtätigen Nachsicht der reiferen Generation fand der Abend ein unrühmliches Ende.

Der falsche Demetrius hatte einen falschen „Schiller“ gefunden. Das Baseler Stadttheater hätte ihn sich und uns ersparen dürfen.

Rudolf Hagelstange