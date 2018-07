Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit der schwierigen Finanzlage der Deutschen Bundesbahn und setzt sich für eine beschleunigte Bereinigung der bisherigen und offensichtlich verfehlten Gütertarifpolitik ein. In diesem Zusammenhang gewinnt die Nachricht von umfassenden Sparmaßnahmen der Bahn größte Bedeutung. Dazu gehören eine Einstellungssperre für den gesamten Dienstbereich der Bundesbahn, eine Einschränkung der an private Unternehmer erteilten Aufträge für Bahn-, Erhaltungs- und Reparaturarbeiten und u. a. die Verwendung von Verwaltungspersonal im Bahn- und Unterhaltungsdienst.

Es läßt sich nicht mehr übersehen, daß die Tarifpolitik der Bundesbahn in den letzten Jahren ein Fehlschlag gewesen ist, allerdings ein Fehlschlag, der den alten Tarifpolitikern der Bundesbahn keineswegs überraschend kommt. Ihre Warnungen wurden im Bundesverkehrsministerium offensichtlich nicht ernst genommen. Bereits seit Monaten sind die Einnahmen der Bundesbahn rückläufig, und die Einnahmen für Januar haben diese Rückläufigkeit wesentlich verschärft. Sie lagen um etwa 30 Mill. DM unter den Einnahmen des gleichen Monats im Vorjahr. Berücksichtigt man die Tariferhöhung, dann müßten die Einnahmen um etwa 16 Mill. DM über dem Vorjahre gelegen haben. Das ist eine Differenz von rund 46 Mill. DM. Selbst wenn man berücksichtigt, daß der Januar 1952 verhältnismäßig günstige Einnahmen hatte, so bleibt doch noch ein erheblicher Fehlbetrag. Andererseits zeigt die Produktionsstatistik höhere Zahlen als das Vorjahr. Demnach müßten auch die Leistungen der Bundesbahn steigen. In gewissen Grenzen ist dies durchaus der Fall; aber diese Belebungen werden durch die Abwanderung des hochwertigen Verkehrs aufgehoben, die allein auf die Tarifpolitik zurückzuführen ist.

Bereits im Personenverkehr ist festzustellen, daß sich die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung an sich durchaus auf die Bundesbahn ausgewirkt hat. Der Berufsverkehr z. B. lag auch in den letzten Monaten ständig über dem der Vorjahre. Doch dieser Verkehr bringt kaum etwas in die Kassen. Auch der sonstige Geschäftsreiseverkehr entwickelt sich offensichtlich recht günstig, wofür insbesondere die ausgezeichnete Besetzung der F-Züge kennzeichnend ist. Das aber ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Weit stärker wirkt sich die Rückläufigkeit des normalen Verkehrs aus, bei dem übrigens die Einführung der Rückfahrkarten die Tariferhöhungen stark ausgeglichen haben. Jedenfalls läßt sich heute feststellen, daß die Bundesbahn von der viel besprochenen Reisewelle des vergangenen Sommers in den Einnahmen nichts mitbekommen hat.

Weit schlimmer liegen die Verhältnisse im Güterverkehr, der für die Gesamteinnahmen entscheidend ist. Die Statistiken zeigen hier für die zurückliegenden Zeiträume bereits eindeutig das Abwandern der hochtarifierten Güter. Darüber hinaus greift die Abwanderung auch zunehmend auf die mittleren Tarifklassen über Die letzte lineare Tariferhöhung hat diese Entwicklung nun offensichtlich noch beschleunigt. Das kommt bereits in den rückläufigen Gesamteinnahmen zum Ausdruck. Genau wird man die Verschiebungen erst nach längerer Zeit feststellen können. Aber bis dahin kann die schon heute prekäre Finanzlage der Bundesbahn sich noch wesentlich weiter verschärft haben, wenn nicht vorher etwas Entscheidendes geschieht...

Es zeigt sich auch bei der Bundesbahn das alte Wirtschaftsgesetz, wonach man auf die Dauer keine Ware zu überhöhtem Preis verkaufen kann, solange der Käufer die Möglichkeit hat, auf andere Waren auszuweichen. Daß die höchsten Gütertarifklassen bewußt überteuert sind, um den Ausgleich für die niedrigen Tarife der Massengüter zu schaffen, ist ernsthaft niemals bestritten, wohl aber mit der Notwendigkeit eines gemeinwirtschaftlichen Tarifes begründet worden. Die Tariffachleute haben daher immer ein langsames Zusammendrücken der Spannen zwischen den einzelnen Tarifklassen gefordert, solange nicht durch verkehrspolitische Maßnahmen eine Abwanderung des hochwertigen Gutes verhindert werden kann. Statt dessen wurden die letzten Tariferhöhungen überwiegend linear durchgeführt. Die verhältnismäßige Überteuerung der Tarife für hochwertige Güter ist dadurch noch gewachsen. Da entscheidende verkehrspolitische Maßnahmen ausblieben und darüber hinaus die Vergrößerung der Lastwagenzüge auch noch gesetzlich sanktioniert wurde, braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Abwanderung sich ständig beschleunigt.

Dabei wird immer deutlicher, daß keineswegs der gewerbliche Güterfernverkehr den Hauptnutzen aus dieser verfehlten Gütertarifpolitik zieht, wie fälschlich sehr oft angenommen wird. Der Güterfernverkehr hat seinen eigenen Kampf mit den steigenden Kosten, denen er durch die ständige Vergrößerung der Lastwagenzüge auszuweichen sucht. Der Erfolg dabei ist begrenzt. Auch der Güterfernverkehr muß sich schon anstrengen, wenn er seine ständig steigende Ladefähigkeit auch nur einigermaßen ausnutzen will. Vielmehr ist ein großer Teil der abgewanderten Güter auf den Werkverkehr übergegangen. Der Abtransport der eigenen Güter durch eigene Wagen wird nicht nur durch die Höhe der Frachten bestimmt. Auf dem Umwege über die weitgehenden Abschreibungsmöglichkeiten für neue Lastwagen können die Konjunkturgewinne der Fertigung noch zur Verbilligung der Transporte eingesetzt werden. Wieweit auch im unechten Werkverkehr zusätzliche Einnahmen erreicht werden können, ist für den Außenstehenden schwer zu überblicken. Zumindest können auf diesem Wege sehr erhebliche „Gefälligkeiten“ durchgeführt werden, die sich irgendwie sonst im Geschäft als förderlich erweisen.

Nach Lage der Dinge wird man nunmehr beschleunigt die immer wieder hinausgeschobene Tarifreform durchführen müssen. Mit einer linearen Erhöhung der Tarifsätze sind keine Einnahmesteigerungen mehr zu erreichen. Eher dürften sie die Rückläufigkeit weiter beschleunigen. Als Voraussetzung dieser Tarifreform wäre es sehr gut, wenn alle Verlader sich darüber klar würden, daß eine leistungsfähige Eisenbahn ihnen viel dienlicher sein kann, als eine Bahn, die mangels ausreichender Einnahmen ihre Leistungen absinken lassen muß. Schließlich sind die Beförderungsleistungen der Eisenbahn auch Kostenbestandteile der Industrie. Man sollte nicht einfach die Tarife in die Kosten einsetzen, sondern davon überzeugt sein, daß diese Tarife auch den Wirtschaftsleistungen der Eisenbahn entsprechen müssen. Die Schwerindustrie z. B. könnte eines Tages sehr unangenehm überrascht werden, wenn der Zustand der Bahn den Abtransport ihrer Erzeugnisse nicht mehr sicherstellen würde und auch sie auf die Straße angewiesen wäre, bei der die hochtarifierten Güter bereits gelandet sind. Dann bestände die Möglichkeit eines Tarifausgleichs der verschiedenen Güterklassen wohl nicht mehr. – st –