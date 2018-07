Seitdem sich die Freien Demokraten entschlossen haben, über den künftigen Aufbau der Bundesbank das Verfassungsgericht entscheiden zu lassen, ist es etwas stiller um den Notenbankstreit geworden. Selbst der Bundesrat (mit Ausnahme des Landes Berlin), einer der rührigsten Streiter für das zweistufige System, hat darauf verzichtet, anläßlich der Beratungen des Landeszentralbanken gesetzes nochmals die Werbetrommel zu rühren. Was im ersten Durchgang des Gesetzes übrigblieb, war der Versuch, die föderale Tendenz im Entwurf zu verstärken und die absolute Kontinuität der gegenwärtigen Landeszentralbanken mit den künfeigen nochmals zu unterstreichen. „Die Rechtstellung der in den Ländern bestehenden Landeszentralbanken richtet sich vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an ...“, beginnt ein Änderungsantrag desBundesrates, „um jeden etwa möglichen Zweifel an dieser Kontinuität auszuschließen“, wie es in der Begründung dazu heißt.

Die einschneidendste und zugleich problematischste Änderung – die wahrscheinlich im Laufe der weiteren Beratungen noch heftig umstritten sein wird – hat allerdings der Bundesrat hinsichtlich der Änderung des Kreditplafonds der Länder vorgenommen. Während der Regierungsentwurf vorsah, daß den Städten Hamburg, Bremen und Berlin ein Plafond von 24 DM pro Kopf der Bevölkerung, in den anderen Ländern von 12 DM zugrunde gelegt werden sollte, hat der Bundesrat den Betrag der Kassenkredite bei jeder einzelnen Landeszentralbank auf ein Zehntel des Steueraufkommens des Landes im vergangenen Rechnungsjahr festgelegt. In den Freien Hansestädten Bremen und Hamburg sowie in Berlin wird als Berechnungsgrundlage ein Betrag von 36 DM, in den anderen Ländern ein solcher von 15 DM je Einwohner des Landes angewendet, falls sich hieraus ein höherer Kreditplafond als ein Zehntel des Steueraufkommens ergibt. Gleichzeitig plädierte der Bundesrat dafür, daß die Länder nicht ausschließlich daran gebunden sein sollten, den nicht sofort notwendigen Kassenbestand bei den Landeszentralbanken zu unterhalten, weil viele Länder ihre laufenden Geschäfte mit Hausbanken bzw. Staatsbanken abwickeln. Bereits im Bundesrat machte sich der, allerdings erfolglose, Widerspruch eines Landes (Rheinland-Pfalz) geltend, das darauf hinwies, daß es nicht angehe, den Kreditplafond der Länder einerseits zu erhöhen und gleichzeitig auf der anderen Seite den Einlagezwang zu verringern. Bei der gerade augenblicklich auflebenden Diskussion um übermäßige Kassenbestände und die Anlage öffentlicher Gelder werden im Bundestag wahrscheinlich heftige Angriffe gegen diese Änderung des Bundesrates zu erwarten sein.

Freilich, ganz ohne Seitenhieb auf die „Unitarischen Anhänger“ ging es doch nicht ab. Etwas unvermittelt und „weit hergeholt“ ist in den „allgemeinen Bemerkungen“ des Bundesrats zur Steuerreformvorlage des Bundesfinanzministers, die am gleichen Tage behandelt wurde, der Schlußsatz zu lesen: „Der Bundesrat würde gegen diese Gesetzesvorlage noch stärkere Bedenken erheben, wenn er nicht die Erwartung hätte, daß die Unabhängigkeit und Organisation der Notenbank im Sinne des Gesetzentwurfs der Bundesregierung über die Bundesnotenbank gewährleistet wird.“ Entscheiden wird Karlsruhe – bis dahin befinden sich auch die Landeszentralbanken in der Schwebe. gg.