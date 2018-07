Wenn am 1. März die Porzellanindustrie in Hannover im neuen, zum größten Teil auf ihre Initiative hin erbauten Messehaus ihre Kollektionen aufbaut und ausstellt, so beginnt damit wieder ein neuer Abschnitt in den so traditionsreichen Wechselbeziehungen von Porzellan und Messe, so daß es wohl angebracht ist, kurz Rückblick und Ausschau zu halten.