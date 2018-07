RIt. Düsseldorf, Ende Februsr Mit Wirkung vom 20. Februar 1953 hat die Combined Stetl Group nun auch die Neuordnung im Bereich der Eisenhandeligesellsdiaft Otto Wolff, Köln,genehmigt. An sidi unterliegt das Handelsunternehmen der beiden Brüder WoH nicht den Entflechtungsbestimmungen des Alliierten Gesetzes Nr.27. Aber da sidi im Firmenbesitz neben einer Mehrheitsbeteiligung an Stoiberger Zink auch 76 v, H des 44 Mill. RM betragenden AK der Eisen und Hüttenwerke AG, Köln, befinden und diese EHW Gruppe zu je einem Drittel aus den Weißblech- und Feinblechwerkei Rasselstein Andernach, dem Feinblech- und Edelstahl werit " Stahlwerke Bochum AG", und aus den (enteigneten) Eisenwerken Thals AG, ferner aus einer 50 v. H Beteiligung ai der Neunkircher Eisenwerk AG (Saar)besteht, hatten di5 Alliierten das Entflechtungsdiktat auch hierüber verhängt. Die Neuordnung sieht nun vor, daß die schon am 1.8. 193 und am 1.11. 1951 gegründeten KerngeseHschaften Stahlwerfce Bochum A Gund Stahlund Walzwerk2 Rasselstein Andernach A G bestehen bleiben. Die Eisen- und Hüttenwerke AG, Köln (EHW), brauchen nicht liquidiert zu werden, sondern bleiben als Holdinggesellschaft weiter bestehen. In das Portefeuille von EHW kommei 100 v. H des AK von RasselsteinAndernach, der theoretisch Ansprach auf Thäle und der ( zur Zeit einflußlose) Besitz ai Neunkircher Eisen. Das Werk Bochum muß dagegen voll au> der Otto Wolff Gruppe ausscheeren. Die Aktien von Bochun werden an die EHW Aktionäre entsprechend ihrer EHW Besitze verteilt. EHW wird dann entsprechend dieser Ausschüttung ihr AK herabsetzen.

Da die Firma Otto Wolff 76 v. H von EHW hat, wird sie entsprechend auch 76 v. H. Bochum AK erhalten. Die Alliiertet haben jedoch über dieses Paket einen Treuhänderrat eingesetzt und die Auflage ausgesprochen, daß dieser 76 v. H Besitz an Bochum von Otto Wolff innerhalb von fünf Jahren veräußert werden muß. Die Firma Otto Wolff wird jedoch den freiei EHW Afctionären (24 v. H ) das Angebot unterbreiten, ihr< EHW Aküen gegen Bochum Aktien aus dem Treuhand Pake; zu tauschen. Die Annahme dieses Angebotes ist freiwillig. Die Entlassung aus der alliierten Kontrolle erfolgt für das Gesamt