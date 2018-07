Die Börse blieb allen äußeren Einflüssen gegenüber weitgehend unempfindlich. Das gilt sowohl für die unerfreulichen Dinge, die sich auf innen- und außenpolitischem Gebiet abspielen, aber auch für alle jene Bemühungen, die die Wiederbelebung des Aktienmarktes zum Ziele haben. Wenn die Kurse der Hauptaktienwerte trotzdem wieder leicht rückläufig waren, dann lag es einmal an den recht früh einsetzenden Ultimoglattstellungen und zum anderen an den Geldbeschaffungsverkäufen der Kundschaft, die zwar gemessen an ihren Beträgen relativ unbedeutend sind, doch wegen der völligen Käuferunlust nur schwer verdaut werden. Abgestoßen werden solche Papiere, bei denen in nächster Zeit keine Rendite zu erwarten ist, also steuerlich gesehen bares Geld kosten. Den Glauben an eine baldige kräftige Belebung des Aktienmarktes, die ein Festhalten dieser Papiere rechtfertigen würde, bringen nur noch wenige auf, obgleich kaum noch Sachkenntnis dazu gehört, um zu erkennen, daß ein großer Teil der Aktienwerte heute unterbewertet ist.

An erster Stelle stehen hier die Montane, die in der vergangenen Woche durchschnittlich drei Punkte verloren. Der DM-Kurs ist bei Ver. Stahl schon bei 53, bei Klöckner bei 58 und Hoesch bei 63 v. H. angelangt? er liegt also auf einer Linie, die sich trotz aller politischen Hemmnisse als aufbaufähig erweisen sollte. Daß in der Eisen- und Stahlindustrie verdient wird, zeigt die Verlautbarung der Mannesmannröhrenwerke AG, in der Dividenden für die ausgegliederten Gesellschaften angekündigt wurden. Mit ähnlich günstigen Ergebnissen kann man ruhigen Herzens auch bei den anderen Gesellschaften rechnen, so daß die niedrigen Kurse nicht gerechtfertigt sind.

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so augenscheinlich, steht es mit den IG-Farben-Papieren. Sicherlich verdienen die Nachfolgegesellschaften recht gut. Unsicherheit wird allerdings hier durch die immer noch ungeklärte Umstellung des Kapitals in den Markt getragen. Dennoch finden die IG-Farben-Aktien von allen deutschen Papieren im Ausland das stärkste Interesse. Die effektiven Stücke fielen im Laufe der vergangenen Woche von 89 1/2 auf 86 1/4 v. H. zurück.

Ebenfalls rückläufig werden aus Düsseldorf die in Rheinland-Westfalen beheimateten Brauereien gemeldet. In Hamburg blieben Reedereien laufend angeboten, auch für Werftaktien bestand kein Interesse. In der Lederindustrie haben die starken Preisschwankungen für Rotleder die Rentabilität im vergangenen Jahr offensichtlich unginstig beeinflußt. In einem kürzlich veröffentlichten Prospekt der Lederwerke Wieman AG drückte sich der Vorstand über die Geschäftslage so zurückhaltend aus, daß an der Börse Befürchtungen hinsichtlich der Dividendenhöhe für 1952 laut wilden. Für 1951 wurden noch 6 v. H. gezahlt. Die Aktien der Gesellschaft gaben um 5 Punkte nach und liegen jetzt bei 95 v. H. Etwas lebhafter als sonst war das Geschäft in elektrischen Tarifwerten, ohne daß jedoch die einzelnen Papiere darauf nennenswerten Nutzen zogen.

Bei den festverzinslichen Papieren gab es keine Veränderungen. Material, das aus Positionslösungen stammte, konnte zu den bisherigen Kursen Aufgenommen werden. Hinsichtlich der Schattenquote ist man pessimistisch, da angeblich in den zuständigen Ausschüssen der Gedanke immer mehr Raum greifen soll, die Aufwertungsquote nur noch nach sozialen Gesichtspunkten zu verteilen. Damit würden nur solche Inhaber von RM-Papieren in den Genuß der Aufwertung kommen, die einen Anspruch auf Leistungen aus dem Lastenausgleich haben. Das bedeutet praktisch die völlige Lösung des Aufwertungsanspruches vom Stück. – Aufmerksam wird der Streit betrachtet, der sich um die Auslegung des ersten Kapitalmarktförderungsgesetzes dreht. Die Länderfinanzminister haben schon wieder eine Lücke im Gesetzestext entdeckt, die sie zu ihren Gunsten ausnutzen wollen. Diesmal sollen die Kreditinstitute angezapft werden; die die Steuerfreiheit bei Bundes- und Länderanleihen in Anspruch nahmen. Nach dem Wortlaut des Körperschaftsteuergesetzes können nämlich Habenzinsen für solche Bankeinlagen, die in steuerfreien Anleihen angelegt wurden, steuerlich nicht als Unkosten abgezogen werden. Solange hier keine Klarheit geschaffen ist, wird kaum noch ein nennenswerter Betrag in steuerfreier Anlage unterzubringen sein. Die Schäffersche Lastenausgleichsanleihe wird vermutlich aus diesem Grunde solange zurückgestellt werden müssen, bis unzweideutige Rechtsvorschriften vorliegen. – Das gängigste Papier am Rentenmarkt ist nach wie vor die 8 v. H.-Bayernanleihe, die seit langem über Pari gehandelt wird und für die ein echtes Bedürfnis besteht. -ndt.