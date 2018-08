Zu den 500 Mill. DM Krediten aus Gegenwertmitteln, die der Westberliner Wirtschaft in knapp drei Jahren zuströmten, sind in den letzten Wochen nicht weniger als 280 Mill. DM hinzugekommen. Davon wurden bereits 120 Mill. DM an die einzelnen Kreditnehmer zugeteilt. Verfahren, die bis vor kurzem acht Monate und mehr in Anspruch nahmen, werden jetzt durch einen entbürokratisierten Investitionsausschuß in sechs bis acht Wochen geprüft und durchgeführt.

Grundlage dieser Wandlung ist letztlich die Zusicherung der Amerikaner, daß Berlin unabhängig vom Schicksal der allgemeinen USA-Auslandshilfe auch weiterhin die Beträge zu seiner wirtschaftlichen und damit zur sozialen und politischen Stärkung erhält. Die Beschleunigung selbst ist eine Vor- oder Nebenwirkung eines Gutachtens unabhängiger amerikanischer Wirtschaftsberater, das jetzt im Wortlaut vorliegt.

Die Erkenntnisse des Berichts sind nicht durchweg neu: die Erhöhung des Auftragsvolumens und der Kapazitäten wird bereits seit Jahren angestrebt – immerhin mit dem Erfolg, daß der industrielle Produktionsindex Westberlins in den letzten drei Jahren von 22 auf 59 (1936 = 100) stieg. Das Ziel, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, konnte infolge des Zustroms aus der Sowjetzone und Ostberlin, des Zugangs von Schulentlassenen und der durch die ERP-Mittel bewirkten Rationalisierung mit einer Verringerung der Arbeitslosenzahl von 306 000 auf 279 000 nicht erreicht, die Zahl der Arbeitsplätze jedoch um 110000 erhöht werden. Die amerikanischen Sachverständigen wollen etwa 280 000 bis 300 000 weitere Arbeitsplätze in den nächsten vier bis fünf Jahren schaffen.

Ob dabei die Herausstellung einer weitgehenden Selbstversorgung mit Konsumgütern taktisch klug ist, ist zu bezweifeln: die Existenzgrundlage eines Stadtstaates ist neben der Industrie immer ein möglichst umfangreicher Warenaustausch mit anderen Gebieten, den die Sachverständigen allerdings gleichzeitig steigern zu können glauben. Wird aber Berlin als Abnehmer Westdeutschlands durch Forcierung seiner Eigenversorgung mit Konsumgütern gleichzeitig auch die Abnahmebereitschaft Westdeutschlands für Berliner Erzeugnisse verstärken können? Die Beantwortung dieser Frage hängt ab von der Einschränkung, die der zivile Abschnitt des Bundesgebiets in den nächsten Jahren zugunsten anderer Fertigungen vornehmen muß. – Daß der Ausbau der Werbung für Westberliner Waren notwendig ist, bedarf keiner Begründung; allerdings sollte man mehr als bisher darauf Rücksicht nehmen, daß die (durchweg nichtkommunistischen) Absatzgebiete, vor allem Westdeutschland, nicht von einer Kollektivwerbung, sondern von den Firmen selbst angesprochen werden wollen.

Zur Finanzierung der Wirtschaftsstärkung Westberlins werden Vorschläge amerikanischen Ausmaßes gemacht. Die Berliner Industriebank AG., auf die öffentliches und privates Kapital etwa gleichen Einfluß haben, soll bei einem gegenwärtigen Kreditvolumen von etwa 600 Mill. DM ihr Aktienkapital auf eine Mrd. DM erhöhen; davon sollen 300 Mill. DM aus Gegenwertmitteln, je 100 Mill. DM vom Bund und Berliner Senat und die restlichen 500 Mill. DM von der Privatwirtschaft aufgebracht werden. In der Tat müßten schon Steuervergünstigungen eingeräumt werden, die über die der letzten Bundesanleihe hinausgehen, um einen solchen Aktienbetrag aufzubringen, auch wenn vielleicht Sperrmarkbeträge hierfür mobilisiert werden könnten. Mit Hilfe dieser hohen Kapitalausstattung soll die Berliner Industriebank als Investmentbank arbeiten, d. h. Aktien und andere Beteiligungen von Berliner Betrieben übernehmen.

Dieser Wirtschaftsplan erscheint allerdings ergänzungsbedürftig durch Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsapparates. Vielleicht würde man nicht nur in den 12 Bezirken, sondern auch in der zentralen Verwaltung, wo neben dem Wirtschaftssenat (und oft gegen ihn) auch ein Kreditsenat arbeitet, mancherlei Einsparungsmöglichkeiten feststellen. – E. S.