Auf das Selbstbestimmungsrecht und die Atlantikcharta beruft sich die Entschließung zugunsten der von der Sowjetmacht unterjochten Völker, die Präsident Eisenhower dem Kongreß vorgelegt hat. In diesem Rahmen soll den Nationen, die als Ergebnis der Geheimkonferenzen am Ausgang des Krieges ihre Freiheit verloren, neue Hoffnung auf Wiedererlangung der Selbständigkeit gegeben werden. Die Vereinigten Staaten wollen durch eine Entschließung „in dramatischer Form“, wie Dulles sich ausgedrückt hat, die Vertragsbrüchigkeit der Sowjets und zugleich die Hoffnung auf Befreiung der Unterdrückten zum Ausdruck bringen. Das ist eine Kundgebung, die Deutschland auf das lebhafteste berührt, da ihm durch die Geheimverträge die schwersten Schläge versetzt worden sind.

Die amerikanische Entschließung ist allgemein gehalten, sie zählt weder die Konferenzen noch die Völker, die gemeint sind, im einzelnen auf. Aber es kann sich nur um Teheran, Jalta und Potsdam und um den osteuropäischen Raum handeln, und dazu noch um Japan, dem die Sowjets ebenfalls Gebiete abgenommen haben. Es tritt in diesem Augenblick so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft der im Osten wohnenden Völker zutage, auch wenn sie sich so feindlich gegenüber gestanden haben wie Deutsche und Polen oder Ungarn und Rumänen. Für sie alle sind das Selbtsbestimmungsrecht und die in der Atlantikcharta niedergelegten freiheitlichen Grundsätze die geistigen Waffen, mit denen sie den totalen Herrschaftsanspruch des Kommunismus bekämpfen. Angesichts des gemeinsamen Feindes wäre die Voraussetzung des Erfolges die Gemeinsamkeit des Handelns, die in der Eisenhower-Erklärung stillschweigend vorausgesetzt wird.

Nichts ist schwerer als Einigkeit unter Emigranten zu halten, die eine natürliche Neigung haben, in immer neue Richtungen zu zerfallen. Der polnische General Sosnkowski ist gerade bemüht, die wichtigsten politischen Gruppen unter seinen Landsleuten in der Fremde wieder zusammenzuschließen. Bei den anderen Emigranten sind die Zustände teilweise noch ärger. Alle suchen jedoch Rückhalt bei den Amerikanern, die dafür das „Nationalkomitee für ein Freies Europa“ und den von dem jungen Henry Ford angeführten „Kreuzzug für die Freiheit“ geschaffen haben. Beide Organisationen verkehren mit Vertretern aller östlichen Völker, auch den kleinsten, nur nicht mit Deutschen.

Es war verständlich, daß unter dem Eindruck des Krieges das deutsche Volk aus dem Kreise der um ihre Lebensrechte kämpfenden Völker zunächst ausgeschlossen wurde. Nachdem aber das nichtkommunistische Deutschland gleichberechtigtes Mitglied der westlichen Welt geworden ist, gibt es hierfür keine Begründung mehr. 18 Millionen Deutsche sind genau wie Polen oder Tschechen dem kommunistischen Terror ausgeliefert. Die von gewissen Emigrantengruppen in Washington betriebene Politik des Als-ob, die darin besteht, sich über Osteuropa zu unterhalten, als ob die deutsche Nation nicht existiere, ist das Erbe einer Roosevelt-Ära, die uns die Geheimverträge beschert hat. Freiheit und Selbstbestimmungsrecht gelten entweder für alle Völker ohne Unterschied, oder sie haben überhaupt keinen realen Wert.

In Jalta ist die völkerverschiebende Idee Polen, dessen Osthälfte Stalin behielt, auf deutsche Kosten zu entschädigen, geboren worden. In Jalta wurde die Zerstückelung Deutschlands, unabhängig von der Einteilung in Besatzungszonen, beschlossen. Stalin war der eifrigste Befürworter dieses imperialistischen Planes, der erst mit Potsdam an Interesse für ihn verlor, als er am Ziel seiner Wünsche war. Die amerikanische Politik hat schon lange die „infamen Ausverkäufe“ am Kriegsende, wie Senator Wiley sie genannt hat, als Belastung empfunden, und zwar sowohl in politischer wie in moralischer Beziehung. Byrnes hat in seiner Stuttgarter Rede vom September 1946 die Oder-Neiße-Linie nicht anerkannt. Marshall nahm auf den Außenministerkonferenzen in Moskau und London den Standpunkt ein, daß Polen mehr Land erhalten habe, als ihm gut tue. Die jahrelange Opposition der Republikaner gegen die Geheimverträge hat zu der Vorlage geführt, die Eisenhower jetzt dem Kongreß übermittelt hat. Nur fehlt von offizieller amerikanischer Seite in diesem Zusammenhang ein Wort zur deutschen Frage. Dulles hat seine Jalta-Kritik auf die Annektion der Kanten und Südsachalins durch die Sowjets gegründet. Eisenhower sprach im Wahlkampf den Amerika-Polen seine Entrüstung über die Konsequenzen aus, die Jalta für das polnische Volk gehabt habe. Kongreßabgeordnete meinen, daß mit der Entschließung über die Geheimverträge die tschechischen und polnischen Freunde Amerikas ermuntert werden sollten. Es sieht so aus, als ob peinlich vermieden würde, das zu berühren, was dem deutschen Volke durch Jalta angetan worden ist. Das hieße aber, die neue Politik mit einem Mangel an Mut und Aufrichtigkeit zu belasten. Wer die Ostfrage aufrollt, muß sich klar über die Zukunft Deutschlands aussprechen. Die Freiheit Europas ist nur wiederherzustellen, wenn auch für das deutsche Volk die Folgen der kommunistischen Gewalttaten im Osten wieder gutgemacht werden. Harald Laeuen