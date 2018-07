Das Haftprüfungsverfahren im Falle Naumann vor dem britischen Obergericht in Bielefeld ist ohne Festsetzung eines neuen Termins unterbrochen worden. Zunächst soll das Appellationsgericht auf Einspruch des Vertreters der englischen Hohen Kommission, Bathurst, darüber entscheiden, ob die von dem Richter Sir Norman Edgeley erteilte Erlaubnis zu einem Gespräch zwischen Naumann und seinen Verteidigern wieder aufgehoben wird oder nicht. Bemerkenswerter für die deutsche Öffentlichkeit als diese Frage sind gewisse Äußerungen, die Bathurst in der Verhandlung gemacht hat. Bathurst erklärte, der Hohe Kommissar sei auf Grund seiner obersten Machtbefugnis zugleich Gesetzgeber und Exekutive, und die Vorschriften, wonach Verhaftete binnen 48 Stunden einem Haftrichter vorgeführt werden müssen, seien auf den Hohen Kommissar nicht anzuwenden. Dieser könne die Rechtmäßigkeit der Inhaftierung überprüfen lassen, werde es aber im vorliegenden Fall aus politischen Gründen nicht tun. „Er hat die Befugnis, weil er die Verantwortung und die erforderlichen Kenntnisse besitzt.“

Es ist leicht einzusehen, daß der Vertreter der Hohen Kommission damit für den Hohen Kommissar außerordentlich weitgehende Machtbefugnisse reklamiert hat, die es jedenfalls in demokratischen Gemeinwesen nicht geben kann. Nach den Ausführungen Bathursts muß man annehmen, daß überhaupt jede wie immer geartete Maßnahme des Hohen Kommissars als legal betrachtet werden soll, ohne jede Beschränkung, wenn er nur „die Verantwortung und die erforderlichen Kenntnisse besitzt“. Die moderne Demokratie ist im Kampf gegen die Identität von Gesetzgebung und Exekutive, die beim absoluten König gegeben war, überhaupt erst entstanden, sie hat sich direkt aus diesem Kampf entwickelt. Man wird daher Verständnis dafür haben, wenn der deutschen Öffentlichkeit bei einer solchen Auslegung der Befugnisse des Hohen Kommissars nicht wohl ist. Auch die Feststellung von Sir Norman Edgeley, daß der britische Hohe Kommissar in Deutschland immerhin dem britischen Parlament verantwortlich sei, ist nicht so besonders tröstlich, wenn man gleichzeitig hört, daß in der ganzen britischen Geschichte nur ein einziges Mal von dieser Verantwortlichkeit Gebrauch gemacht wurde, und daß es sich damals um den Gouverneur einer britischen Kolonie gehandelt hat. F.