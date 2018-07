Niederrheinische Hütte AG, Duisburg. Obwohl dieses aus dem Stahlverein entflochtene über 100jährige Unternehmen infolge der Neuordnung noch keine vollständige Bilanz vorlegen kann, verdient die Verwaltung doch wegen ihrer Publizität über die Gegenwartslage ein offenes Lob. Die Niederrheinische Hütte, einer der größten Walzdrahtproduzenten der Bundesrepublik, gab in der oHV am 19. Februar einen guten Überblick über Wert- und Mengenumsatz, Beschäftigungslage und Investitionen. Im Berichtsjahr 1950/51 hatte der Umsatz der Hütte 124 Mill. DM erreicht, 1951/52 (30. September) stieg er um 58 v. H. auf 196 Mill. DM, wozu noch der Umsatz der drei Tochtergesellschaften in Höhe von 115 Mill. DM (1950/51) kommt, so daß die Gesamtgruppe 1951/52 bei rund 350 Mill. DM Umsatz angekommen ist. Die Hütte erzeugte 1950/51 270 396 t Rohstahl und 418 069 t Walzdraht. 1951/52 310 000 t Rohstahl und 477 000 t Walzdraht. Infolge der Entflechtung ist die Hütte – ehemals Stumm-Konzern, dann über August-Thyssen-Hütte AG Teil der Vereinigte Stahlwerke AG – von ihrer natürlichen Halbzeug-Basis abgeschnitten worden; Sie hat daher mit deutschen Halbzeuglieferanten langfristige Lieferverträge abschließen müssen, ferner nach dem Wiederaufbau der Modernisierung größte Aufmerksamkeit geschenkt. Wurden noch 1948/49 85 v. H. einer bescheidenen Investitionssumme dem Wiederaufbau zugeführt, so konnten 1949/50 22,5 v. H. 1950/51 54,5 v. H. und 1951/52 nochmals ein weit größerer Anteil an der verfügbaren Summe der Modernisierung zugeführt werden. Insgesamt wurden in den letzten zwei Jahren hierfür 15 Mill. DM ohne fremde Hilfe, aber unter Ausnutzung des § 36 des Investitionshilfsgesetzes (erleichterte Selbstfinanzierung), aufgewandt. Beschäftigung und Finanzlage der Tochtergesellschaften. sei befriedigend, wurde erklärt. Es handelt sich dabei um die ab 1.1. 1952 angegliederte Westfälische Union AG für Eisen- und Drahtindustrie, Hamm, die Lennewerk GmbH, Altena (Westf.), und um die Eisenwerk Steele GmbH, Essen-Steele.

In der ao. HV. der Deutschen Centrabodenkredit-AG Berlin-Köln wurde der bereits veröffentlichte Rechenschaftsbericht mit den Rechnungsabschlüssen des verlagerten Instituts für die Zeit bis zum 31. 12. 1951 vorgelegt. Der AR. wurde neu gewählt und setzt sich zusammen aus Dr. Clemens Plassmann, Vors., Düsseldorf? Alfred Hölling, stellv. Vors., Düsseldorf; Dr. Wilhelm Börner, Berlins Dr. Wilhelm Bötzkes, Düsseldorf? Dr. Hans Deuss, Düsseldorf; Dr. Robert Pferdmenges, Köln Für 1952 wurden folgende Entwicklungszahlen bekanntgegeben (1951 in Klammern): Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen-Umlauf: 165 Mill. DM (122,9); Globaldarlehen einschließlich Verbindlichkeiten aus 7 c-Darlehn: 9,5 Mill. DM (0,9); Durchlaufende Kredite: 9,1 Mill. DM (7,5); hierzu treten Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen, die im Jahre 1952 gezeichnet, aber noch nicht abgerechnet worden sind, mit 21,5 Mill. DM (11,5) und Globaldarlehns-Vorverträge mit 15,5 Mill DM (–). Die Erlöse fließen nahezu ausschließlich dem sozialen Wohnungsbau zu. Der Überschuß in 1952 dürfte dem des Vorjahres entsprechen.

Die H. Maihak AG, Fabrik für technische Meßinstrumente und feinmechanische Geräte, Hamburg, rechnet auf Grund des günstigen Geschäftsganges für 1952 wieder mit einem befriedigenden Ergebnis. Während die Jahre 1945 bis 1949 dividendenlos blieben, verteilte die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 1950 eine Dividende von 4 v. H. und für 1951 eine solche von 6 v. H. auf das im Verhältnis 1:1 auf 1,8 Mill. DM umgestellte Grundkapital. Die durch den Krieg verlorenen Auslandsmärkte konnten im großen Umfange zurückgewonnen werden.

Der Umsatz der August Rabeneick G. m. b. H., Fahrrad- und Maschinenfabrik, Brackwede i. Westf., war 1952 35 v. H. größer als 1951. Der Export stieg um etwa 50 v. H. und ging in 26 Länder. An dem Produktionsanstieg waren alle Erzeugnisse beteiligt. Besonders stark entwickelte sich die Nachfrage aus dem In- und Auslande nach dem „Taxi-Motor“ einem 32-ccm-Fahrrad-Hilfsmotor, der pro Kilometer nicht einmal für einen Pfennig Brennstoff verbraucht.

Die C. H. F. Müller AG, Hamburg, die zur Philips-Gruppe gehört, weist für die Zeit seit der Währungsreform bis zum 31. 12. 1951 einen Gesamtgewinn von 2,33 (1951: 1,14, 1950: 0,90, 1948/49 0,28) – alle Werte in Mill. DM – aus, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Der Verzicht auf die Verteilung einer Dividende wird mit dem Bedarf an Mitteln für beabsichtigte langfristige Investierungen begründet. In 1952 verschlechterte sich die Marktlage auf dem elektromedizinischen Gebiet. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf Exportschwierigkeiten zurückzuführen, die ihre Ursache teils in passiven Handelsbilanzen der Importländer haben, teils in der geringen Neigung anderer Länder begründet sind, Lizenzen für die Einfuhr deutscher elektromedizinischer Artikel zu erteilen. Der neue AR. setzt sich zusammen aus: Dr. Rudolf Brinkmann (Vors.); Bürgermeister a. D. Rudolf Petersen: Dr. Ernst Framheim und Ernst August Mootz, sämtlich Hamburg, sowie aus zwei Arbeitnehmervertretern. Neben dem ordentlichen Vorstandsmitglied Dr. Herbert Messinesis gehören Deert Jacobs und Kurt Weigel dem Vorstand als stellvertretende Mitglieder an.

Bei der Gothaer Lebensversicherung a. G. in Göttingen fand am 5. 2. 1953 eine AR.-Sitzung statt. Der Vorstand berichtete über das abgelaufene Geschäftsjahr 1952, in dem die Gothaer ihr 125jähriges Jubiläum begehen konnte. Mit einer neu beantragten Versicherungssumme von über 100 Mill. DM hat die Gothaer das Ergebnis des Jahres 1951 um mehr als 20 v. H. überschritten. Ihr Bestand, der sich ausschließlich aus Großlebensversicherungen und Firmengruppenversicherungen zusammensetzt, belief sich damit Ende 1952 auf rund 470 Mill. DM Versicherungssumme. Der günstigen Bestandsentwicklung entspricht auch der Zuwachs in der Beitragseinnahme; über 22 Mill. DM gingen im vergangenen Jahre an Beiträgen ein. Die Gothaer hat 1952 eine vorläufige Beitragsrückerstattung eingeführt, die ihren Versicherten nicht nur bei Tod und Ablauf zugute kommt, sondern darüber hinaus auch die bestehenden Versicherungen an den Geschäftsengebnissen beteiligt. Diese Art der Überschußverteilung, die die Gothaer bisher als einzige Gesellschaft wieder eingeführt hat, wirkt sich im Durchschnitt als eine Beitragsminderung um etwa 13 v. H. aus.

Von den Farbenfabriken Bayer Leverkusen wurde kürzlich der hervorragende Dokumentarfilm „Das Werk am Rhein“ in Hamburg gezeigt. Als einziger deutscher Film ist dieser Farbfilm auf der 13. Biennale 1952 in Venedig prämiiert worden. Diese Tatsache allein ist bereits der Beweis, daß hier ein Film geschaffen wurde, der als Vorbild gelten kann. Obwohl er auf eine besondere Handlung verzichtet, werden durch einen fortgesetzten Wechsel des Bildes treffliche Spannungseffekte erreicht. Der Film ist eine Gemeinschaftsarbeit von Karl G’Schrey und Otto Martini. Für den Schnitt zeichnet Dr. I. Henrici verantwortlich. Die musikalische Untermalung komponierte Bert Grund. Ohne jede Übertreibung kann festgestellt werden, daß dieses Tonfilm-Porträt eines chemischen Großbetriebes nicht nur die Leistungen der forschenden Wissenschaft und die Rolle der Technik darstellt, sondern uns auch einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Farbfilmregie tun ließ.

Osram GmbH KG: Befriedigende Wendung im Glühlampengeschäft. Während in der ersten Hälfte von 1952 die durch die Koreakrise ausgelösten Vorratskäufe noch auf den Glühlampenmarkt drückten und zu einer Stagnation der Nachfrage führten, gestaltete sich das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte wieder normal, stellt die Osram GmbH KG, Heidenheim/Brenz, in einem Jahresrückblick fest. Diese Wendung der Geschäftslage habe es der Gesellschaft ermöglicht, zunächst vorgenommene restriktive Maßnahmen zum größten Teil aufzuheben und in fast allen Abteilungen der Werke in Heidenheim, Berlin und Augsburg wieder zur normalen Arbeitszeit überzugehen. Das betreffe nicht, nur die Fabrikation von Allgebrauchslampen, sondern auch Leuchtstoff- und Speziallampen.