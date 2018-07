Wenn am 1. März die Porzellanindustrie in Hannover im neuen, zum größten Teil auf ihre Initiative hin erbauten Messehaus ihre Kollektionen aufbaut und ausstellt, so beginnt damit wieder ein neuer Abschnitt in den so traditionsreichen Wechselbeziehungen von Porzellan und Messe, so daß es wohl angebracht ist, kurz Rückblick und Ausschau zu halten.

Rückblickend kann festgestellt werden, daß das deutsche Porzellan den stetigen Aufstieg der letzten Jahre auch 1952 fortsetzen konnte. Besonders bemerkenswert und erfreulich sind dabei die Fortschritte im Export. Das Gesamtjahresexporterzeugnis 1952 zeigt eine Steigerung von 6,2 v. H. gegenüber 1951. Der Anteil des Exports am Gesamtumsatz beträgt 31,9 v. H. Als größter Kunde rangiert Italien, das im vergangenen Jahr um 33 v. H. mehr deutsches Porzellan gekauft hat als 1951.

Die zukünftigen Aussichten des deutschen Porzellanexports dürften weitgehend von weiteren Fortschritten der Liberalisierung abhängen, dann aber auch davon, inwieweit es möglich ist, in die kommenden Gegenseitigkeitsverträge und Handelsabkommen Porzellan „einzubauen“.

Die Konkurrenz des Auslandes ist stark, insbesondere in Übersee, wo vor allem die einfache und mittlere Gebrauchsware herstellenden Werke unter ausländischen (insbesondere japanischen) Unterbietungen zu leiden haben. Weiter ist zu bedenken, daß eine Reihe von Ländern eigene keramische Werke oder Porzellanfabriken aufbauten. Die deutsche Porzellanindustrie versucht durch verstärkte Anstrengungen in bezug auf Lieferzeiten und Qualitätsverbesserungen, den Käuferwünschen angepaßte Formgebung und Dekoration, ihre Vorrangstellung zu halten und zu verbessern.

Wenn über Porzellan gesprochen wird, so kann man unmöglich über seine künstlerischen Probleme, seine Formgebung und Dekoration schweigen. Auch hier ist eine wesentlich gesteigerte Aktivität vor allem der führenden Manufakturen zu bemerken, der es gelungen ist, den Anschluß an die fortschrittliche Entwicklung in der Welt zu finden. Auch diese Initiative wird wesentlich dazu beitragen, die Umsatzentwicklung besonders im Export günstig zu beeinflussen. Hans Friedl

Devisenbringer Metall

Auf zahlreichen europäischen Märkten und auch in Übersee sind die deutschen Eisen-, Blech- und Metallwaren bekannt und beliebt, die von fast 5000 Einzelunternehmen in allen Teilen des Bundesgebietes als Artikel des täglichen Bedarfs hergestellt werden. EBM-Artikel sind in großem Umfange Devisenbringer. Die Förderung ihrer Ausfuhr müßte deshalb zu dem besonderen Anliegen aller derer gehören, die sich mit der Sicherung unseres Exports und insonderheit der arbeitsintensiven Güter zu befassen haben.