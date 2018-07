Enttäuschungen und Hoffnungen – Antworten auf eine „Zeif“-Umfrage bei unseren Mitarbeitern im Ausland

Welche Bedeutung hat der deutsche Film in Ihrem Lande? Oder ist er ganz bedeutungslos? Und wenn dies so ist, was könnte der deutsche Film in Ihrem Lande bedeuten? – Diese Fragen haben wir an eine Reihe unserer fachlich wohlinformierten Mitarbeiter im Auslande gestellt. Die Antworten sind wichtig, weil sie nicht nur Kritik üben, sondern Winke geben, die unsere Filmproduzenten bedenken sollten.

Sogar in Österreich hapert es ...

Österreich ist für den deutschen Film der einzige Auslandsstaat, in dem die eigene Sprache unbeschränkt herrscht. Also ein ideales Absatzgebiet – sollte man meinen. Wenn es jedoch damit hapert – und es hapert sehr! – so muß es an tieferen Gebrechen liegen.

Daß die großen Produktionskonzerne nach dem Kriege zerschlagen wurden, hat die bekannten bösen Folgen gehabt: An Stelle der Großbetriebe mit sorgfältig disponiertem Drehplan traten auch in Österreich die Einmann-Produktionen, die Einfilm-pro-Jahr-Firmen, die mit jedem neuen Werk ihr ganzes Kapital riskieren mußten. Ging der eine Streifen daneben, schon war die Firma ruiniert. Die große Vorsicht, das behutsame Beschränken auf die „ganz, ganz sicheren Effekte“ hemmen daher in Österreich die Entwicklung ebensosehr wie in der Bundesrepublik. Das große Wort führt der Verleiher, der das Geld vorstreckt. Meist ist es sogar der deutsche Verleiher, der in der österreichischen Produktion als Kreditgeber sein gewichtiges Wort dreinredet. Aber auch ein anderes Moment ist wichtig: So spärlich heute die Informationen von Deutschland nach Österreich und von Österreich nach Deutschland dringen für die Stars des Nachkriegsfilms sind die Grenzen jederzeit offen. Paul Hörbiger und Willi Forst fahren ebenso rasch nach Deutschland wie Liebeneiner und Verhoeven in das als Produktionsstätte weit billigere Wien. Dennoch gibt es eine Barriere – und die liegt im Künstlerischen.

Der deutsche Film ist in Österreich Auslandsware; er hat also die Konkurrenz mit amerikanischen, französischen, italienischen und englischen Streifen zu bestehen. Und hier hapert es am meisten. Denn der Vorteil der gleichen Sprache, den die deutschen Filme haben, ist leicht verspielt, wenn der allzu derbe Effekt, die allzu billige Ausführung das Publikum enttäuschen. Nicht, daß die österreichische Eigenproduktion in dieser Hinsicht besser wäre. Aber das Publikum urteilt nach der Gesamtheit der Konkurrenten. Und da müßte zumindest die im deutschen Film obligat gewordene Revueszene mit der Verschwendung Hollywoods und dem Geschmack Frankreichs konkurrieren können, und der Kriminalreißer müßte an Spannung einem überseeischen Gangsterfilm nichts nachgeben.

Doch gibt es ein Gebiet, auf dem die deutsche Produktion etwas Eigenes zu bieten hat. Ich meine den Problemfilm. Gerade in dieser Filmart wurden einige Werke geschaffen, die in Österreich Interesse und Achtung erweckten. Von „Nachtwache“ bis zum „Herz der Welt“ reicht eine zwar spärlich bestückte, aber erfolgreiche Reihe. Manches „Spezialfach“ ist eben gewissen Nationen vorbehalten: das passionierte Leidenschaftsdrama gehört den Italienern, die brillante Ausstattungsrevue den Amerikanern. Wenn der deutsche Film in diese Regionen einzudringen versucht, begibt er sich auf gefährlichen Boden. Ebenso gewiß ist aber, daß der deutsche Film dann eine Auslandschance hat, wenn er sich auf seine eigenen Ausdrucksmittel besinnt, die sich freilich gewiß nicht in Problemdramen zu erschöpfen brauchen. Auch „Nachts auf den Straßen“ hat in Wien starken Anklang gefunden. Das Resümee, das sich aus den Vergleichen ergibt: Innere Wahrhaftigkeit, Echtheit im Menschlichen läßt sich nicht durch Surrogate ersetzen. Der Verzicht auf den heute üblichen Unterhaltungsklamauk ist der erste Schritt auf dem Wege, den allein der deutsche Film gehen kann, wenn er im Ausland bestehen will. Otto Beer, Wien