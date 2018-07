Inhalt Seite 1 — Wirtschaft ist keine Einbahnstraße Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer sich über die jüngste Entwicklung und den heutigen Stand des Messewesens im Bundesgebiet ein nüchternes und realistisches Urteil bilden will, der tut gut daran, sich zunächst die einmalige historische Situation ins Gedächtnis zurückzurufen, in der sich die deutsche Industrie am Ende des zweiten Weltkrieges befand. Es galt damals nicht nur, die gesamte industrielle Produktion auf Friedensbedürfnisse umzustellen, die zerstörten Anlagen – vielfach unter gleichzeitiger Verlagerung – neu aufzubauen, man sah sich vielmehr auch einer neuen Absatzsituation gegenüber, die durch einen geographisch verstümmelten und bevölkerungspolitisch übersetzten Binnenmarkt und eine völlig neue politische und wirtschaftliche Struktur des Weltmarktes charakterisiert war, um den man sich mehr als ein Jahrzehnt kaum gekümmert hatte. Wer sich diese einmalige katastrophale Situation der deutschen Industrie in 1945 vor Augen führt, wird den Problemen der Ordnung des Messewesens im Bundesgebiet wesentlich nachdenklicher gegenüberstehen, als etwa die Repräsentanten einer Verfechtung starrer Fronten in der jüngsten Messediskussion.

Wenn heute in einer führenden technischen Exportzeitschrift ganz spontan behauptet wird, daß die Konzentration der Industrie auf den Wiederaufbau ihrer technischen Produktionsgrundlagen dazu geführt habe, daß „die Probleme des Absatzes mehr oder weniger in den Hintergrund“ gedrängt worden seien, so ist man versucht, darauf hinzuweisen, daß die Anstrengungen der Industrie auf messepolitischem Gebiet seit der Währungsreform in ihrer Vielfalt und Intensität einen beachtlichen Gegenbeweis gegen diese Behauptung darstellen! Ist das Ringen um neue Formen, um neue Standorte im Messewesen innerhalb eines völlig gewandelten Binnenmarktes, innerhalb einer völlig neuen Weltmarktsituation und angesichts einer einzigartigen Kapitalarmut nicht ein unwiderlegliches Zeichen dafür, wie sehr es der deutschen Industrie und allen ihren Zweigen bereits seit Kriegsende darauf ankam, neben der Wiedergewinnung der produktionstechnischen Grundlagen auch die Organisation der Absatzmärkte nach innen und außen mit allen Kräften vorwärts zu treiben?

Damit soll keineswegs behauptet werden, daß wir heute im Messewesen in Deutschland bereits einen idealen Zustand erreicht hätten. Eine solche Vorstellung wäre utopisch, angesichts der historischen Aufgabenstellung, vor der heute die deutsche Industrie weltwirtschaftlich steht. Noch befinden wir uns mit weiten Teilen der deutschen Industrieproduktion mitten im Aufbau nachhaltig gesicherter Absatzwege; die Zugänge zu den neuen Absatzzentren des Weltmarktes sind stärker als je umkämpft!

Noch eines sollte man sich heute in diesem Zusammenhang deutlich machen, daß nämlich die Probleme der Rationalisierung der technischen Produktion und die Fragen der Neuorganisation unserer Absatzwege, unserer Kundengewinnung und Kundenauslese zwei Komplexe darstellen, die auf zwei ganz verschiedenen Ebenen der Betrachtung liegen. Während wir uns bei der technischen Rationalitsierung im großen ganzen im Rahmen rational erfaßbarer Zusammenhänge bewegen, spielen beim Vertrieb und bei der Absatzsicherung eine ganze Reihe von irrationalen Fragen eine ausschlaggebende Rolle. Die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen des heutigen Welthandels sind in einer so revolutionären Entwicklung begriffen, daß die Erkenntnisse der Konsumforschung von gestern bereits heute veraltet sind und allein die tausendfältigen täglichen Erfahrungen der Praxis es vermögen, uns in der Welt den richtigen Weg zu führen.

Gerade in diesem Zusammenhang haben in der Nachkriegszeit die entstehenden Messeplätze insofern eine bedeutsame Rolle gespielt, als sie der deutschen Industrie die schnellste und billigste Möglichkeit boten, mit den neuen Trägern des Absatzes im In- und Ausland Fühlung zu nehmen. So liegt das Geheimnis der erstaunlichen Entwicklung des Messeplatzes Hannover nicht zuletzt in dieser einmaligen historischen Situation, die es der deutschen Industrie geboten erscheinen. ließ, so schnell wie möglich wieder zu einer umfassenden Zusammenführung von Angebot und Nachfrage zu kommen.

Daß dabei den Produktionsmittel- und Investitionsgüterindustrien eine ausschlaggebende Bedeutung zukam, liegt in der gegenwärtigen Industrialisierungsperiode des gesamten Erdballs begründet, die diese technischen Ausstellungsgruppen zum zentralen Schwerpunkt jeder heute international ansprechenden Messe macht. Das Bekenntnis aller technischen Branchen zur Deutschen Industrie-Messe Hannover bildet die Grundlage ihrer überragenden Bedeutung im In- und Ausland und die Basis für ihre bedeutsame technische und organisatorische Entwicklung.

Die gegenwärtige intensive Industrialisierung der Welt führt aber durch den gehobenen Lebensstandard zurückgebliebener Völker und Räume auch zu einer gesteigerten Nachfrage nach qualifizierten Konsumgütern. Wer möchte entscheiden, welche Bedürfnisse bei den einzelnen Ländern in Europa und Übersee jeweils im Vordergrund stehen? Sicher ist nur eines, daß ein Keil den anderen treibt und daß die Kombination der konzentrierten Technischen Messe mit den exportpolitisch orientierten Konsumgütergruppen dem Messeplatz Hannover seine spezifische Werbewirkung und seinen einmaligen Werbewert vermitteln. Die Verkaufsbemühungen der deutschen Industrie können heute dem Auslande gegenüber nicht breit und vielgestaltig genug sein, gilt doch hier auch zuletzt das Goethewort aus dem Faust: „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen / Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.“