In unserer Ausgabe vom 22. Januar hat der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Geld und Kredit, Hugo Scharnberg, unter dem Motto „Eigentum für den kleinen Mann“ ein gewichtiges Wort für den Werkspargedanken eingelegt. Scharnberg will mit der Errichtung „Überbetrieblicher Werksparkassen“, deren Anlagen sich auch auf Aktien erstrecken, nicht nur „Eigentum für den kleinen Mann“ schaffen, sondern auch dem Projekt der Popularisierung der Aktie einen gangbaren Weg weisen. Bei der heißumstrittenen Problematik des damit angeschlagenen vielschichtigen Themas konnten diese Vorschläge nicht ohne Widerspruch bleiben. Einer besonders temperamentvollen Entgegnung aus dem Kreis des Bundesverbandes der deutschen Industrie geben wir zur Abrundung des Problems nach der anderen Seite Raum.

Goldene Worte hat der wegen seines zähen Ringens um eine mehr privatwirtschaftlich ungerichtete Investitionspolitik bekannte Vorsitzende des Geld- und Kreditausschusses des Ersten Bundestages zum Aktienproblem und zur Selbstfinanzierung gefunden. „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein – angesichts der sterilen Schüchternheit des gleichen Bundestags auf investitionspolitischem Gebiet – es fehlt der Glaube!“ Kann das nach dem Reinfall mit dem sogenannten ersten iapitalmarktförderungsgesetz anders sein? Die Bundesanleihe, die von ihrem Vater bewußt nicht als Kapitalmarktpapier ausgestaltet worden ist, kann sich – nach Berechnungen von Bankenseite – für anlagefähige Körperschaften bis zu 17,5 v. H., für Personalgesellschaften bis zu 35 v. H. rentieren. Sie ist wegen der Zusage der Kurspflege durch die Notenbank praktisch risikofrei und in fünf Jahren, also in einem vom säkularen Inflationstrend kaum berührten Zeitabschnitt, in Kapital rückzahlbar. Nichts Derartiges kann die Wirtschaft denen, die sie finanzieren sollen, bisher bieten. Man hat errechnet, daß eine Aktiengesellschaft rund 60 v. H. ihres Kapitals verdienen müßte, wenn sie in der Rendite mit der Bundesanleihe mithalten wollte. Nach diesem Reinfall mit einer an sich guten Konzeption, die die Abgeordneten Scharnberg und Preusker für die Kapitalmarktförderung gefaßt hatten, wird man skeptischer an neue Projekte der gleichen Autoren – zumal angesichts der Versuchungen eines Wahljahres – herangehen.

Es ist richtig, daß der Arbeiter sparen, d. h. Arbeitsplätze durch Investitionskapital schaffen soll. Die Form der „Überbetrieblichen Werksparkasse“ gewinnt auf den ersten Blick, und Scharnberg hat alles schon dargelegt, was für sie spricht. Aber der Leser denkt dann doch daran, daß es schon die Allgemeine Deutsche Investment GmbH, in München gibt, eine bereits durchdachte und abgesicherte Sparinstitution, bei der man mit 100-DM-Beträgen einzusteigen beginnen kann. Sie läßt sich leicht mobilisieren und über ihren regionalen Wirkungsbereich hinausführen. Ferner erinnert man sich dann, daß die Bank deutscher Länder den Columbusplan des sozial sehr bedachten Unternehmers P. C. Peddinghaus ablehnte, der sich aus der Vielzahl der von einer Werksparidee zu lösenden Einzelprobleme das der Wertsicherung in origineller Weise herausgegriffen hatte. Scharnberg umgeht diesen Punkt. Wie will man aber mit dem Odium fertig werden, daß u. U. die Ersparnisse in den Werksparkassen wieder einmal wie Geld und nicht wie in der Wirtschaft arbeitendes Kapital behandelt werden, während die Unternehmungssubstanz fortbesteht? Auch die Modifikation, den Werkspargedanken für die selbständigen Unternehmer unter Zwischenschaltung der Industriekreditbank zu verwirklichen, kann der Idee solange nicht die erforderliche Breitenwirkung geben, wie die Abhängigkeit dieser Bank von dirigistischen Investitionstendenzen größer ist als ihre Verbindung mit den Kapitalaufbringern.

Recht begrüßenswert ist es, wenn man die Anlagemöglichkeiten der Werksparkassen nicht allein auf festverzinsliche Wertpapiere beschränken will. Die Obligation ist nämlich durch die Währungsreform, die Lastenausgleichsgesetzgebung, die Wertpapierbereinigung und die Zinspolitik für die alten Stücke zwischen 1945 und 1950 derart in Mißkredit geraten, daß keine Werbung für sie ohne klare Abhilfsvorschläge zünden kann. Man kann den Arbeitern, die trotz relativ hoher Löhne schließlich ja nicht am Ende ihrer Verbrauchswünsche angelangt sind, eigentlich nicht gut zumuten, die Pioniere der Obligation zu werden. Bezieht man aber Aktien in den Anlagekreis der Werksparkassen mit ein, so muß man zuvor Verständnis für die Aktie ihren inneren Wert als Kapitalanlage und Eigentumsteil schaffen. Um aber solches Verständnis real zu fundieren, müssen die Aktien auch Erträge abwerfen bzw. sich von der Finanzpolitik her so gestellt sehen, daß sie Erträge abwerfen können.

Es ist noch Zeit dazu für den Ersten Bundestag, dafür einzutreten, daß die Dividende nicht nur eine Schein-, sondern eine fühlbare Erleichterung in der Vorbesteuerung erfährt. Dann werden die Gesellschaften auch wieder an Ausschüttungen denken, wenn auch selbstverständlich noch manches psychologische Hemmnis bei den Verwaltungen wegzuräumen ist; denn der Trend ist in Deutschland leider seit Jahrzehnten dividendenunfreundlich gewesen. Schließlich hat ein berühmter Berufskollege von Herrn Scharnberg das Wort geprägt, daß der Aktionär dumm und frech sei, dumm, weil er in diese windige Welt einsteige, und frech, weil er dafür auch noch belohnt sein wolle. Und an dieser Afterweisheit hat sich mehr als eine ganze bürgerliche Generation ergötzt, indes sich der grimmigere Witz der nicht bürgerlichen Welt die Schwielen des couponschneidenden Wertpapierbesitzers vornahm. Da gilt es, zunächst Schutt wegzuräumen! Bis dahin sucht sich der kleine Mann auch weiterhin Eigentum nur bei den für ihn greifbaren Sachwerten. Walther Herrmann