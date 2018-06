Am Grabe Gottwalds hat der sowjetische Delegationsführer, Marschall Bulganin, die „Unzerstörbarkeit“ der sowjetisch-tschechischen Freundschaft gepriesen: Die Hörer am Rundfunk dachten an die sowjetischen Produktionsforderungen, die nicht mehr erfüllt werden können, an die abgesunkene Kohlenförderung und an den Hunger, den sie leiden, seitdem sie nicht mehr für sich, sondern für den großen Bruder arbeiten, der ihnen durch Bulganin großmütig seinen Schutz versicherte.