Inhalt Seite 1 — Ein menschlicher Saal Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Rathaus in Bremen, wohl eines der ältesten der erhalten gebliebenen deutschen Rathäuser, gehört zu den berühmten profanen Bauwerken des Landes. Einen ursprünglich gotischen Bau, 1405 begonnen, hat der Stadtbaumeister Lüder von Bentheim 200 Jahre später in den niederländischen Renaissancestil seiner Zeit umgesetzt, der schon das Barock in der Nase hatte. Das seelische Gerüst des alten Baues blieb, er bekam ein anderes Gesicht, bewegter, reicher in seiner zeitgemäßen Unruhe. In der Mitte der glattwandigen Fassade wurde so etwas wie ein Giebelhaus vorgebaut, sein Erdgeschoß bilden drei der Arkadenbögen, die zu ebener Erde unter einer Gallerie die ganze Längsseite des Marktes einnehmen. Über einem Doppelgeschoß aus je drei vierteiligen Fenstern zwischen Säulen erhebt sich der reich gegliederte Giebel in die mächtige Masse des Grünspandaches.

Ein einziger großer Saal nimmt die ganze Länge des ersten Stockwerks ein. Mit einer Tiefe von 13 und einer Höhe von acht Metern ist er 40 Meter lang, somit einer der größten Säle in Deutschland und gewiß der größte bürgerlicher Herkunft. Denn er war der Raum, in dem der Rat sich seinen Bürgern zeigte, wenn er seine beratenden Versammlungen und wenn er seine Feste abhielt.

Eine merkwürdige Anekdote über das Zustandekommen seiner Ausmaße entspricht seinem Wesen: Man habe einen Haufen Bürger, die irgendwo im Freien sich zu einer besonderen öffentlichen Gelegenheit zusammengedrängt, abgemessen und diese Maße für den Saal gelten lassen. Eine schöne Anekdote. Sie hat ihre Wurzel in dem geistigen Boden der demokratischen Tradition, die in Bremen so alt ist, wie die der Kantone der Schweizer Eidgenossenschaft.

Der Saal ist den Bürgern treu geblieben. Die Großartigkeit seines Körpers wird immer der Einrichtung, der sie gehörte – der Repräsentation des Staatsgedankens – gedient haben. Dem, der von seiner Weiträumigkeit umschlossen, in der Menge stand oder saß, wird der Begriff der staatlichen Kraft fühlbar gemacht worden sein. Aber die, die die Halle zu verwalten hatten, (denn es ist mehr Halle als Saal), haben auch gewußt, was sie ihren Staatsangehörigen schuldig waren. Sie haben sich bemüht, die Feierlichkeit des Raums zu lösen, Kurzweil zu schaffen, und sind, um ihr Ziel zu erreichen, vor der Sensation nicht zurückgescheut. Kurzum, es ist ein recht menschlicher Saal, wie St. Petri in Rom ein menschlicher-Dom ist.

Gleich zur Seite des rechten Eingangs wurde ein Fresko gemalt, vom Boden bis in die Decke, das wohl mit künstlerischen Mitteln, aber nach dem Wesen einer Moritat ein Salomonisches Urteil darstellt ... Ein Knäblein, entfärbt und tot am Boden, das andere rotgesund unter dem gezückten Schwert strampelnd, groß stehen die gegensätzlichen Mütter im Vordergrund, schön und süß sitzt Salomon auf seinem Gerichtsthron, seinen Hof zur Seite. Im Hintergrund aber weitet sich das Bild zu einem Stadtquartier auf, in dem sich allerlei sensationelle Einzelheiten in Episoden kundtun, die auszudeuten Kurzweil bringt und die Phantasie anregt. Dieses große Bild ist augenblicklich unter der Hand eines Restaurators, der die sonderbarsten Dinge feststellt. Bisher sind vier eingetragene Daten herausgekratzt, die Änderungen oder Restaurierungen belegen, das älteste: 1532.

Im Laufe der Zeit scheint das Bild nämlich den Moden gefolgt zu sein. Aus einem weißhäutigen Diener, der als Postillon d’amour auftritt, wurde zum Beispiel ein schwarzer, als sich die Mode der höfischen Mohren einführte. Als das preußisch Blau im 18. Jahrhundert bekannt wurde, sind die roten Gewänder blau übermalt worden. Kleidung und Haltung wurden geändert, wenn die Moden sich änderten. Menschen verschwanden und andere kamen, Auftritte wurden mit wechselnden Deutungen versehen, als habe die Staatsverwaltung Sorge getragen, das Bild dem Leben nahe zu halten und es nicht zu Historie werden zu lassen.

Von der farbigen Balkendecke hängen alte Modelle bremischer Kriegskoggen herab. Sie sind an Back- wie an Steuerbord mit zahllosen Messingkanönchen bestückt, die durch die Geschützpforten herausragen, Stücker fünfzig an jeder. Bei öffentlichen Festen wurden sie mit Pulver gestopft und unter dem frohen Lärm der Erschienenen abgefeuert.