Massengutumschlag! Was ist Massengut? Man rechnet dazu alles Gut, das greifermäßig gelöscht und geladen werden kann, zum Beispiel Kohle, Erz, Holz; Phosphat.

In Bremen wird der Massengutumschlag von der öffentlichen Umschlagstelle für Massengut im Industrie- und Handelshafen bearbeitet, die von der Bremer Umschlags- und Handels-Gesellschaft, einer Tochtergesellschaft der Firma Gebr. Röchling, betrieben wird. Etwa ein Viertel bis ein Drittel des gesamten Hafenumschlags in Bremen geht über diese Anlage. Ein Nichtfachmann, der diesen Betrieb besucht, kann nicht fachmännisch über Kohlenkippbrücken, Erzbrücken mit Greiferbetrieb, über das Auf und Ab des Massengutverkehrs infolge der unterschiedlichen Weltkonjunktur: sprechen. Aber wer zum erstenmal die Umschlagsanlage für Massengut besucht, der ist besonders stark beeindruckt und zugleich verwirrt. Große Verladebrücken, ein ständiger Eisenbahnbetrieb, um die Eisenbahnwagen an die richtige Stelle zu bringen, Schiebebühnen, Signallichter.

Manchmal rollt etwas Erschreckendes am einen zu. Das sind die großen Verladebrücken, von denen acht auf dem Platz stehen. Dann duckt man sich unwillkürlich (doch der Ingenieur, der uns begleitet, sagt: „Gehen Sie lieber auf die Seite!“). Denn über einem schwebt ein Greifer, der aus einem Schiffsbauch Kohle oder Eisenerz herausgeholt hat. Er schließt zwar gut, aber solch kleine, harte Gegenstände aus 30 Meter Höhe...

An der Kaje lagern weit über 100 000 Tonnen Erz, Kohle und Holz. Drei große Frachter – deutscher, schwedischer und britischer Nationalität – wurden, gerade als ich hinkam, bearbeitet. „Wann kann ich wieder weg?“, das ist die erste, höchst ungastlich klingende Frage, die jeder Kapitän sofort stellt. Berechtigt ist sie, denn Schiffe wollen auf See fahren. Im Hafen sind sie nichts weiter als teure Lagerhäuser. Also hilft man mit allen modernen Mitteln, den Wunsch des Kapitäns möglichst rasch zu erfüllen. Die vollen Eisenbahnwagen werden 20 Meter hoch auf die Kipperbrücke gehoben, dort geben sie ihren Inhalt an Kohle und Koks auf ein Fließband, und dann rutscht das Gut durch einen Rüssel in die Schiffsluke. Das geschieht zwanzigmal in der Stunde, so daß durch eine Kippbrücke 500 bis 600 Tonnen in der Stunde geladen werden können.

Diesen Vorgang kann man sich nur von unten anschauen. Aber dann darf der Besucher, über zahllose eiserne Leitern, hinauf auf eine der Erzverladebrücken. Im Führerhäuschen kommt man sich wie in einem Karussell vor, so dreht und schwingt das herum. Und eigentlich kann es nicht gut ausgehen. Wie soll der Mann im Führerhaus mit zwei Hebeln den Greifer, tonnenschwer und vom Aussehen der Freßwerkzeuge vorsintflutlicher Rieseninsekten, in den Nebel hinausschwingen, in den Schiffsbauch 35 Meter unter einem hinunterlassen – und dann beginnt es überhaupt erst. Das Monstrum wird plötzlich zum verlängerten Arm des Kranführers, und zart und zielsicher, wie die Spitze eines Elefantenrüssels, holt es sich aus allen Ecken des Laderaums sein Fressen zusammen. Nun kommt es in elegantem Bogen zurück, gibt seine Beute in einen Bunker ab, aus dem die Eisenbahnwagen mit Erz beladen werden.

Weit über zwei Millionen Tonnen Massengut sind hier im letzten Jahr umgeschlagen worden. Im Büro erfuhr ich Einzelheiten: Wie der Spediteur als Vertreter des Empfängers des Gutes, der Schiffsmakler als Vertreter des Reeders, der Probenehmer, die Bundesbahn, die Zollbehörde, die Hafenpolizei mit dem Umschlagsbetrieb zusammenarbeiten müssen, damit dieser ungeheure Umschlag reibungslos vor sich geht. Und damit ist das Gespräch bei dem Ansteigen und Absinken des Massengutverkehrs im Hafen. Dem Laien erscheint die Beschäftigungskurve hektisch. Korea spiegelt sich in dieser Kurve wider. Von Juni 1950 an sind die Sätze für Schiffsfrachten dauernd in die Höhe gegangen, bis zu einem Maximum von über 203 (1948 = 100) im Mai 1951. Seitdem sind sie, mit Unterbrechungen, wieder abgesunken. Der Kohleexport stieg nach Ausbruch des Korea-Krieges 1950 völlig unerwartet an, weil alle Länder, die nicht selbst über Kohle verfügen, sich bemühten, für alle Fälle Vorräte anzuschaffen. Dies nur als Beispiel dafür, wie stark der Verkehr von Massengütern doch von politischen und internationalen wirtschaftlichen Verhältnissen abhängig ist. H. Prinz zu Löwenstein