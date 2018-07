Als letztes der großen Werke der Vereinigten Stahlwerke AG 1. L., Düsseldorf, wurde am 2. Mai der Thyssen-Komplex herausgelöst und die August Thyssen Hütte AG, Duisburg-Hamborn, neu gegründet. Das voraussichtliche AK wird etwa 115 Mill. DM betragen. Die Gesellschaft umfaßt jedoch nur noch die Werke in Hamborn und Dinslaken. Sie hat keinen Kohlenbesitz mehr und mußte sich trennen von der Hütte Ruhrort-Meiderich, die jetzigen Hüttenwerke Phönix AG, von der Niederrheinischen Hütte und von der volldemontierten Hütte Vulkan. Zur Sicherung der Kohlenversorgung wurde mit der noch zu gründenden Hamborner Bergbau AG ein 30jähriger Lieferungsvertrag abgeschlossen, wodurch die Hütte bis zu 50 v. H. der Koks-Kohlenförderung dieser Gesellschaft erhält. Die Thyssenhütte ist seit Jahren ein besonderes Sorgenkind gewesen und hat in ihrer verzweifelten Lage Anteilnahme und Sympathie der gesamten deutschen Bevölkerung (ähnlich wie die Reichswerke in Salzgitter oder Blohm & Voß in Hamburg) auf ihrer Seite gehabt. Hier wie dort war das alliierte Unrecht der Zerschlagung und Demontage besonders hart. Aber es darf jetzt gesagt werden, daß die Sieger von einst bei Thyssen die Friedenshand ausgestreckt haben. Die OEEC in Paris genehmigte dem Werk eine Rohstahl-Kapazität von 1,4 Mill. Jahrestonnen und den Aufbau seiner Bandeisenwalzwerke in Dinslaken (letzteres Bauprojekt wird unter Führung der DEMAG von einem deutschen Maschinenbau- und Elektro-Konsortium durchgeführt werden). Die künftige Walzkapazität wird ohne Schwierigkeiten die künftige Rohstahlerzeugung des Werkes verarbeiten können. Zur Zeit werden monatlich 60 000 t Roheisen, 20 000 t Thomas-Stahl, 22 000 t SM-Stahl ausgeworfen. Der Wiederaufbau einschl. der Warmbandstraße erfordert nur 200 DM je Jahrestonne bei etwa 800 bis 1000 DM je Jahrestonne im Neubaufalle. Dennoch startet das Unternehmen bei Anlaufen der im Bau befindlichen Produktionen (Ende 1954) mit einer Schuldenlast von etwa 350 Mill. DM. Dieser Schuldenlast wird ein Umsatz in der Größenordnung von etwa 1,2 bis 1,5 Mrd. DM gegenüberstehen. Dr. Pferdmenges, der neue AR-Vorsitzer, erklärte anläßlich der Neugründung, daß noch bis Ende 1954/55 große wirtschaftliche Schwierigkeiten für das Werk beständen, so daß dieses krisenanfällig sei. Dann aber sei eine ausgezeichnete Situation vorhanden. Die Hütte hat. nämlich ihren Standort auf der Kohle, der Verbund bleibt erhalten; sie hat weiterhin ihren großen eigenen Hafen? die Investitionskosten liegen relativ niedrig, und der Werkkomplex verfügt über eine selten neuzeitliche und leistungsfähige Produktionsanlage. Das neue Vorstandsmitglied der Hütte, Bergassessor a. D. Hans-Günther Sohl, fügte hinzu, daß das Verhältnis Beschäftigtenzahl zu Produktionsmenge bei Thyssen künftig amerikanisches Aussehen hätte. Um diese Bemerkung werten zu können, möchten wir erwähnen, daß die USA ihre 100 Mill. Jahrestonnen Rohstahl mit 600 000 Mann schaffen, die Montanunion für ihre 45 Mill. Jahrestonnen aber 550 000 Mann braucht, mithin USA je 1 Mill. t 6000 Mann, die Montan-Union je 1 Mill. 12 000 Mann.

Chemische Werke Hüls: Gesamtumsatz gehalten. Die Chemische Werke Hüls GmbH, Marl, Kr. Recklinghausen, die vor kurzem bei der endgültigen IG-Farben-Entflechtung als selbständiges Unternehmen ausgegliedert wurde und deren endgültiges Kapital noch nicht feststeht, teilt in einem Situationsbericht mit, daß der Gesamtumsatz 1952 sich etwa auf Vorjahrshöhe gehalten hat. In der Menge liege er sogar erheblich höher. Daß sich die Mengenzunahme in der Umsatzzahl nicht auswirkt, sei auf die inzwischen eingetretenen Preisrückgänge, insbesondere nah im Export, zurückzuführen. Im Vergleich zum dritten Quartal 1952 sei der Umsatz im vierten Quartal um rd. 24 v. H. höher gewesen Auch der Auslandumsatz habe wieder zugenommen, Am Umsatz waren u. a. beteiligt Kunststoffe und Weichmacher mit 18,9 v. H., Lösungsmittel und Kunstharze mit 20,7 v. H., Lackrohstoffe mit 9,3 v. H., Chlorkohlenwasserstoffe mit 2,7 v. H., Textilhilfsmittel mit 1,2 v. H., Äthylenderivate mit 7,6 v. H., sonstige organische Produkte mit 16,2 v. H., sonstige anorganische Produkte mit 5,9 v. H., technische Gase mit 7,8 v H., Sprit mit 1,8 v. H., Buna mit 7,7 v. H.; den niedrigsten Anteil mit nur 0,2 v. H. hatten die Vorprodukte für vollsynthetische Fasern. Am 1. Januar 1953 waren 5580 Arbeiter und 1898 Angestellte beschäftigt, ferner 1348 Fremdfirmenangehörige, insgesamt also 8816 Beschäftigte.

Die Bayerische Staatsbank zeigt in ihrem Geschäftsbericht für 1952 eine organische Weiterentwicklung der erreichten Position; der Bericht weist aber auch wieder eine gewisse Ausdehnung des Geschäftsvolumens aus. So stellte sich der Gesamtumsatz auf einer Seite des Hauptbuches im Berichtsjahr auf 65,3 Mrd. DM, gegen 59,2 Mrd. DM im Jahre 1951. Auch die Bilanzsumme ist weiter angestiegen, und zwar um 15 v. H. Sie beträgt zum 31. 12. 1952 rund 922,681 Mill. DM, gegenüber 800,658 Mill. DM am 31. 12. 1951. Die Barliquidität bei Einbeziehung auch der Spareinlagen in die Gesamtverpflichtungen hat sich von 13 v. H. im Vorjahr auf 13,5 v. H. gehoben. Die Gesamtliquidität ist von 33 v. H. auf 35,5 v. H. angestiegen. Unter Einbeziehung auch der Ausgleichsforderungen in die liquiden Mittel beträgt die Gesamtliquidität wiederum 49,5 v. H. der Gesamtverpflichtungen. Die Debitoren haben von 277,5 Ende 1951 auf 324,4 Mill. DM am Ende des Berichtsjahres oder um rd. 17 v. H., die Einlagen der Kundschaft (ohne Spareinlagen) von 588,4 auf 678,6 Mill. DM, d. h. um etwa 15 v. H. zugenommen. Die kurz- und mittelfristigen Ausleihungen der Bank nehmen damit weiterhin 35 v. H. der Bilanzsumme für sich in Anspruch, haben also wiederum die Steigerung des Bilanzvolumens mitgemacht. Bemerkenswert ist die Verlagerung der Kreditengagements von den Ausleihungen an die öffentliche Hand zu jenen an die private Wirtschaft: auf diese entfallen 92 v. H., auf öffentliche Stellen nur noch 8 v. H., während 1950 und 1951 nur 81 v. H. der gesamten kurz- und mittelfristigen Ausleihungen dem privaten Abschnitt angehörten. Die Bayerische Staatsbank hat sich auch 1952 in besonderem Maße dem Auslandsgeschäft gewidmet. Daraus erklärt sich, daß sie sich mit einer Kommanditeinlage von 1 Mill. DM beim Bankhaus Werner & Frese, Hamburg, beteiligte und mit 1,229 Mill. DM an der neugegründeten Ausfuhrkredit A.G., Frankfurt. Die langfristigen Ausleihungen haben sich auf 93,472 Mill. DM, d. b. um rd. 22 v. H. gegenüber dem Vorjahr, erhöht. Darunter fallen die Kredite an Wirtschaftskreise der Vertriebenen. Die durchlaufenden Kredite mit 4,071 (3,040 i. V.) entfallen vor allem auf Existenzaufbauhilfedarlehen, Soforthilfe und ähnliches. Der Geschäftsbericht weist einen Reingewinn von 3,254 Mill. DM aus, gegenüber 2,120 Mill. DM im Vorjahr. H. P. L.

Die Zeiß-Ikon AG, Stuttgart, hat 1951/52 (30. 9.) ihren Umsatz um mehr als 60 v. H. gegenüber dem Vorjahr erhöhen können. Der Exportanteil hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt und macht jetzt rd. 55 v. H. des Gesamtumsatzes aus. Bei einer Zunahme um rd. 700 Personen betrug die Belegschaft am Ende des Berichtsjahres rd. 4400 Mann. Der zum 13. Mai einberufenen HV wird vorgeschlagen, aus dem im Berichtsjahr erzielten Gewinn von 0,82 Mill. DM, der sich um den Vortrag auf 0,94 Mill. DM erhöht, wieder eine Dividende von 6 v. H. und außerdem einen Bonus von 2 v. H. auf das 10 Mill. DM betragende Grundkapital zu verteilen. Besondere Umsatzzunahme hatte das Stuttgarter Contessa-Werk zu verzeichnen, das demnächst einen Fabrikneubau in Betrieb nehmen, wird.

In der HV der Brunsviga Maschinenwerke AG, Braunschweig, wurde antragsgemäß beschlossen, für 1952 eine erhöhte Dividende von 8 ((i. V. 6) v H. zu verteilen. Die bisherigen vier Mitglieder des AR wurden wieder- und zwei Mitglieder des Betriebsrates neu hinzugewählt. Das Inlandgeschäft ist zur Zeit saisonbedingt etwas schwächer, doch erwartet man für 1953 wieder ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis.