R. S., Bonn, im Mai

Fast drei Jahre hat es gedauert, bis aus dem Regierungsentwurf des „Versammlungs-Ordnungsgesetzes wie es damals noch hieß, das vom Bundestag in dritter Lesung verabschiedete „Versammlungsgesetz“ wurde. Wenn der Bundesrat rechtzeitig zustimmt, wird dieses Gesetz noch vor dem Wahlkampf in Kraft treten.

Die Meinungen über die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes waren im Bundestag geteilt. Die Sozialdemokraten stimmten – worauf ihre Haltung in den langen Ausschußberatungen nicht hatte schließen lassen – gegen das Gesetz. Ihr Sprecher erklärte, der Entwurf gehe über das notwendige Maß hinaus. Der Versammlungsleiter sei „erheblich überfordert“, die Strafbestimmungen des Gesetzes seien geeignet, „die freie Meinungsäußerung in starkem Maße einzuschränken“, und im übrigen hätten sich bei den bisherigen Versammlungen keine Erscheinungen gezeigt, die den Erlaß eines solchen Gesetzes rechtfertigten.

Der Gesetzentwurf wurde in den Ausschußberatungen stark verändert. Die Rechte und Pflichten des Versammlungsveranstalters wurden erweitert und schärfer präzisiert. Die nach dem Regierungsentwurf zum Teil weitgehenden Befugnisse der Polizei wurden eingeschränkt. Ein präventives Versammlungsverbot ist nurmehr dann zulässig, wenn die Polizei vorher feststellen kann, daß der Veranstalter einen unfriedlichen Versammlungsverlauf anstrebt. Die Polizei muß aber die dafür sprechenden Tatsachen vor Gericht nachweisen können. Wer den Ablauf einer Versammlung gröblich stört oder gar Gewalttätigkeiten begeht oder auch nur androht, um die Versammlung zu sprengen, wird mit schweren Gefängnisstrafen bedroht. Über den sicherlich nicht immer genau feststellbaren Begriff der „groben Störung“ gab es im Bundestag heftige Auseinandersetzungen. Abgeordneter Ewers bemerkte, ein Pfiff, ein Zwischenruf – das seien keine groben Störungen, wohl aber das „in der Absicht der Sprengung vorgenommene Absingen von Liedern oder das Anstimmen von Löwengebrüll“. Das wäre immerhin ein akustischer Wegweiser für das richterliche Ermessen.

Eine wichtige Änderung gegenüber dem Regierungsentwurf ist die Streichung des § 3, der das Tragen von Uniformen „als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung“ verboten hatte. Die Streichung dieses Paragraphen erfolgte nicht etwa als Aufforderung zum Tragen von Uniformen, sondern weil man sich auf allen Seiten der Schwierigkeiten einer exakten Definition, was unter einer Uniform in diesem Sinne zu verstehen sei, bewußt war. Man hat bekanntlich auch schon einmal weiße Strümpfe oder Dirndlkostüme ostentativ als Ausdruck einer politischen Gesinnung getragen. Schließlich haben auch Regierungs- und Oppositionsparteien uniformierte Jugendorganisationen. Ein Teil der Abgeordneten vertrat die Auffassung, daß ein Uniformverbot nicht in ein Versammlungsgesetz gehöre, sondern in das Strafrechts-Änderungsgesetz. Andere waren der Meinung, man könne, da man jetzt über die scharfe Waffe des Parteiverbots verfüge, gegebenenfalls mit diesem Mittel noch wirkungsvoller eingreifen als mit einem Uniformverbot. Die diesbezügliche Gesetzgebung des Bundestages hat jedoch bis auf weiteres nur theoretische Bedeutung, da das Uniformtragen sowieso durch Besatzungsrecht verboten ist.

Daß bei der weitverbreiteten Neigung zur politischen Intoleranz ein vorbeugendes, FDJ- oder neue SA-Störtrupps abschreckendes Versammlungsgesetz geschaffen wird, könnte man begrüßen, bestände nicht bei unserem Hange zur Gründlichkeit die Gefahr, daß bei der Anwendung des Gesetzes das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird.