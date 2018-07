Also diese Geschichte mit dem Archimedes hat sich nicht ganz so abgespielt, wie’s gewöhnlich geschildert wird. Zwar ist es wahr, daß er erschlagen wurde, als die Römer Syrakus eroberten, aber es ist unrichtig, daß ein römischer Soldat in sein Haus eingedrungen sei, um zu plündern, und daß Archimedes, vertieft in irgendeine geometrische Konstruktion, ihn übellaunig angebrummt habe: „Störe meine Kreise nicht!“ Vor allem war Archimedes kein zerstreuter Professor, der nicht weiß, was um ihn herum vorgeht, im Gegenteil, er war von Natur aus ein echter Soldat, der für die Syrakusaner Kriegsmaschinen zur Verteidigung der Stadt ausgedacht hatte.