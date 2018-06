Wie ist es möglich, daß wir einen so glänzenden Schriftsteller wie Georges Simenon erst jetzt in deutscher Übersetzung kennenlernen? Nach der Lektüre seiner ersten vier Romane in deutscher Sprache, die jetzt in der Deutschen Verlagsanstalt (Stuttgart) erschienen, ist man versucht, einen Superlativ zu gebrauchen: diesem französischen Schriftsteller (den André Gide den „größten lebenden Erzähler Frankreichs“ nannte), ist gelungen, was seit einiger Zeit niemandem mehr gelang; die ideale Verbindung von äußerlich spannenden, ja kriminalen Stoffen, psychologischer Durchdringung und wirklicher Ver-dichtung – also der wirkliche, reine Roman, der niemals nur ästhetisierende Dichtung und auch nicht Hintertreppengeschichte sein darf.