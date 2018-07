Inhalt Seite 1 — Beim Kuckucksruf ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Neuerdings habe ich Freundschaft geschlossen mit einem Kuckuck. Als ich ein Kind war, galt der Kuckuck als ein sehr scheuer Vogel. Heutzutage haben die Kuckucke, wie auch mancherlei Kreatur sonst, viel von ihrer Scheu abgelegt.

Oft beobachte ich den Kuckuck, wenn er ruft. Man könnte meinen, er hätte es von einer Kuckucksuhr gelernt. Es ist wie oft: die Imitation wirkt echter als das Original. Vor allem macht die Kuckucksuhr es müheloser. Die Atemtechnik des Kuckucks hinwiederum scheint mit komplizierter zu sein als die einer großen Sängerin. (Bei den Kuckucken gibt es allerdings nur Sänger, die Damen unter ihnen singen nicht.)

Großartig ist die sinnlose Unentwegtheit, mit der der Kuckuck ruft. Wenn ich an Seelenwanderung glaubte, könnte ich meinen, die Seele jenes Direktors sei in ihn gefahren, der einst durch beharrliche Ordnungsrufe in mein Dasein einzugreifen sich bemühte. Der plusterte sich auch immer so auf und drückte seinen Steert so raus, wenn er seine Töne von sich gegeben hatte. Diese hinwiederum verwehten genau so schön im Wind, wie es die Kuckucksrufe tun.

Weiterhin auch erinnert er mich an eine Wirtin, bei der ich einst wohnte und deren penetrante Geräusche die ganze Gegend erfüllten, wenn sie nach ihren Katern rief. Was diesen Kater betraf, so war die Dame hinsichtlich seines Herumstreunens ziemlich großzügig, wohingegen sie sich meinem jugendlichen Leichtsinn gegenüber weniger tolerant zeigte.

Ferner darf ich berichten, daß mich der Kuckuck an Annemarie erinnert, die ich einst etwas näher kannte. Sie hatte in ihrem Zimmer eine Kuckucksuhr, und immer, wenn die blaue Stunde der Romantik sich mit den blauen Schwaden ungesagter Gefühle füllte, fuhrwerkte das Kuckuckstier aus der Uhr mit seinen impertinenten Rufen dazwischen, und die Stimmung war hin.

Auch machen mir manche Zoologen Spaß, die einesteils den Kuckuck loben, weil er ganzhaarige Raupen und anderes Ungeziefer frißt, und andererseits seine Veranlagung, die Eier in fremde Nester zu legen, weniger lobenswert finden; sie schwanken, wie sie ihn werten sollen. Ich finde, der Kuckuck sollte vielmehr als der Adler – mit dem wir wirklich gar nichts gemeinsam haben, außer, daß wir gerupft sind wie die auf den Fünfmarkstücken – zum Wappenvogel unserer Zeit erklärt werden. Viel Getöse, impertinente, konstante Propagandageräusche, gewaltige Freßsucht, kalter Egoismus und raubvogelartiges Aussehen sind bestimmt unleugbare Charakteristiken der Epoche. Und dann der Schwindel, anderen die Eier unterzuschieben! Und die Gabe, die andere Brut aus den Nestern herauszudrängen und die sich aufopfernden Pflegeeltern durch Unersättlichkeit zu ruinieren! Der Kuckuck dürfte solcherart eines der undankbarsten Geschöpfe sein, die diese Erde bevölkern. Auch in dieser Beziehung also zum Wappentier prädestiniert!

Es muß mal eine Zeit gegeben haben, in der in einem Anfall von Wahrheitsdelirium die Leute versuchten, den Kuckuck zum Wappentier zu erheben. Das war, als man die Siegel der Gerichtsvollzieher „Kuckucke“ nannte. Aber die Selbsterkenntnis drang, wie immer, nicht durch.