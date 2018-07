Erfinderische Begabung, organisatorisches Geschick, Liebe zur Technik und das richtige Gefühl für die künftige Entwicklung des Verkehrs waren die Voraussetzungen, die es Heinrich Büssing ermöglichten, zu einem Pionier des Nutzkraftwagens zu werden. Seine ersten Kenntnisse erhielt er in der väterlichen Dorfschmiede in Nordsteimke bei Fallersleben, um dann auf dem Collegium Carolinum, der Vorläuferin der heutigen TH. Braunschweig, sich die grundlegenden mathematischen, technischen und wissenschaftlichen Kenntnisse anzueignen. Seine „Konstrukteurpraxis“ begann mit dem Tretrad, das er mit eisenbereiften Holzrädern ausstattete, um 1870 dann eine Werkstatt zur Herstellung von Eisenbahn-Signalanlagen in Braunschweig einzurichten. Damit startete eine Periode erfolgreichen Schaffens: allein auf dem Gebiet des Eisenbahn-Sicherungswesen lauten 92 deutsche Patente auf den Namen Büssing.

Als 60jähriger konnte er dann endlich alle Kräfte auf die Verwirklichung seiner Idee, Nutzkraftwagen zu bauen, konzentrieren. Gemeinsam mit seinen Söhnen Ernst und Max gründete er 1903 in Braunschweig eine Spezialfabrik für Motorlastwagen und Motoromnibusse das Gebäude einer ehemaligen Wäscherei war der Ort, wo er seinen ersten LKW entstehen ließ. Bis zu seinem Lebensende konnte er nun Erfolg an Erfolg reihen, sein Name wurde über die gesamte Erde bekannt, und heute zählt Büssing zu den großen Vorkämpfern der technischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Mit dem 50jährigen Bestehen der Büssing Nutzkraftwagen GmbH., das am vergangenen Montag gefeiert wurde, beging man zugleich den 110. Geburtstag des Geheimen Baurats Dr. Ing. E. h. Heinrich Büssing und begann das zweite halbe Jahrhundert des Werkes mit der feierlichen Einweihung einer Gedenkstätte für diesen überragenden Automobilpionier.

Noch zu seinen Lebzeiten wurde 1924 der damals aufsehenerregende Dreiachser entwickelt; jedoch konnte Heinrich Büssing an der Entwicklung der epochemachenden Unterflurbauweise, die 1935 anlief, keinen Anteil mehr nehmen. Er starb 1929 im Alter von 86 Jahren. Die Kriegsfolgen schienen dem Lebenswerk dieses Pioniers einen Schlußpunkt setzen zu wollen: der größte Teil der Anlagen der Braunschweiger Büssingwerke lag 1945 in Trümmern. Aber schon am 2. Mai 1945 setzte der Wiederaufbau ein, und die Männer, die heute an der Spitze dieses führenden europäischen Schwerlastwagenwerkes stehen, können für sich in Anspruch nehmen, die Aufgabe, die ihnen Heinrich Büssing vorzeichnete, mit Schwung und Tatkraft fortgesetzt und zu neuen. Erfolgen geführt zu haben. Bereits 1950 lief der 10 000. schwere Nutzkraftwagen der Nachkriegszeit vom Montageband. Der Export umfaßte 30 v. H. des monatlichen Umsatzes. Heute sind im Hauptwerk von Büssing und In dem 1952 vollendeten modernen Schmiede- und Preßwerk 5600 Mitarbeiter tätig, die monatlich 270 Lkw, Trambusse und Spezialfahrzeuge bauen. Ein besonderes Merkmal der Büssing-Wagen ist der Unterflurmotor. Hier hat das Werk eine lückenlose Typenreihe mit Leistungen von 100, 135, 150, 180 und 200 PS auf den Markt gebracht. In der Größenklasse der Omnibusse von 5 bis 12 t ist Büssing unter den acht großen deutschen Werken im Vorjahr fast mit der Hälfte der Erzeugung beteiligt gewesen. Besondere Anerkennung verdienen die Exporterfolge: 1952 gingen 42 v. H. der Produktion ins Ausland, das sind 29 v. H. des gesamten westdeutschen Exportes in den 6- bis 12-t-Klassen mit einem Wert von rund 30 Mill. DM. Aber bereits im ersten Halbjahr 1953 hat der Exportanteil zwei Drittel des gesamten Vorjahresergebnisses erreichen können. Willy Wenzke