Dortmund, Mitte Juni

Heute ist unter den Kritikern fortschrittlicher Haltung eine Verwechslung großgezogen worden, die nicht nach dem Werte eines Stückes, sondern nach dessen Richtung unterscheidet, gute Sachen älterer Richtung verwirft, schlechte Erzeugnisse neuesten Gebahrens Verkündet. Es gibt aber auch eine Kunst, die Jenseits von Gut und Böse‘ steht und die zu jeder Zeit eine große Kunst bleibt.“ Diese Sätze, die nach drei Jahrzehnten hoch ebenso aktuell sind wie 1922, schrieb zwei Jahre vor seinem Tode Ferruccio Busoni an Fritz Windisch. Busoni hat ihre Wahrheit auf eine für die Gegenwart beschämende Weise erfahren müssen. Er gehörte doch zu den theoretischen Wegbereitern der Drittel-, Viertel- und Zwölf-Tonmusik und hat die Anfänge Schönbergs auch praktisch betreut. Nachdem er aber sich selbst am Abgrund des reinen Experiments zurückgerissen und die Zunftgenossen zu „junger Klassizität“ aufgerufen hatte, da blieb wie durch Verabredung der Nachruhm des Komponisten Busoni beschränkt auf das Etikett eines geistvollen Anregers.

Nur so dürfte es zu erklären sein, daß von dem letzten und Hauptwerk Busonis, seiner Oper „Doktor Faust“, seit 1932 keine Aufführung auf einer deutschen Bühne mehr nachweisbar ist. Verboten oder staatlich behindert war Busonis Musik wohl kaum. Nach zwei Jahrzehnten machten sich nunmehr um eine Neuaufführung die Städtischen Bühnen in Dortmund verdient, deren Intendant P. Walter Jacob 1927 Leo Blech bei der Berliner Erstaufführung des „Doktor Faust“ assistiert hatte.

Der zeitliche Abstand lehrte am Beispiel eines Werkes, das lebt, aber auch dies: Theorien bleiben Hypothesen, der schaffende Geist setzt sich über seine eigenen Begriffe hinweg. Wie erregte eine Kontroverse zwischen Busoni und Pfitzner um 1907 die musikalischen Gemüter! In Busonis Ästhetik einer neuen Tonkunst sah Pfitzner Futuristengefahr. Gegen die Weltanschauungsmusik der Nachromantik stellte Busoni ein Opernideal, in dem das Spiel zum Stil erhoben wird, das einen Lach- oder Zauberspiegel über der musikalischen Formgrundlage eines Bach oder Mozart auf die Szene stellen und, auf illustrative und dramatischrealistische Mittel verzichtend, den stilisierenden Geist wieder zum Triumph auf der Bühne führen wollte. Dies alles ist in der Faust-Oper als Struktur enthalten. Sie stützt sich anstatt auf Goethe auf das Puppenspiel und wollte mit ihren Bilderscheinungen, ihrem klassisch orientierten Formenreichtum und mit der instrumentalen Kontrapunktierung des „Dramas“ selbst die gesungene Großform eines Puppenspiels sein. Doch der schaffende Musiker überrundete bei weitem den Theoretiker. Nicht nur, daß er in illustrativer Hinsicht wie durch die Übernahme romantischer Formeln und mit der expressiven Gesangsmelodik die spirituelle Klarheit seines Formenspiels und die Transparenz neuer Klangfarben ergänzte. Busonis scheinbare Spieloper weitete sich unversehens zum Mysterium des faustischen Willens. Man hört heute, nicht ohne die historische Ironie zu empfinden, gleichsam tönende Querverbindungen des vom Ästhetiker zum Ethiker „fortgeschrittenen“ Faust-Komponisten Busoni zu Pfitzners „Palestrina“ und zu Hindemiths späterem „Mathis“. Jacobi