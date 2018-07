Die Berliner Zentralbank (BZB) hat bisher im System der Landeszentralbanken, dem sie de jure nicht angehört, eine besondere Stellung eingenommen. Sie ergab sich aus ihrer Entstehung im März 1949 und daraus, daß Westberlin formell erst allmählich (und auch jetzt noch nicht völlig) dem westdeutschen Währungs- und Kreditsystem eingegliedert worden ist. Am sinnfälligsten tritt der Unterschied darin zutage, daß Diskontbeschlüsse des Zentralbankrates, in dem die BZB nur einen Sitz, aber keine Stimme hat, erst noch der Wiederholung, durch den Verwaltungsrat der BZB bedürfen und daher immer erst später als in Westdeutschland verkündet werden.

Solange die politischen und wirtschaftlichen Verhältnise in Westberlin von denen im Bundesgebiet wesentlich abweichen, wird man die Notwendigkeit einer schnellen Anpassungsmöglichkeit für die Kreditpolitik an die Berliner Gegebenheiten in gewissem Umfange nicht vermeiden können, vorausgesetzt, daß die Unterschiede gegenüber Westdeutschland nicht unnötig verschärft werden. Auch bestehen, da die BZB die mangelnde Rentabilität der Berliner Geschäftsbanken anerkennt, den Widerstand gegen die Erhöhung des Zinses für Bar- und Akzeptkredite auf den Stand der westdeutschen Banken aufgegeben und somit die Beseitigung des unnatürlichen Zinsgefälles ermöglicht hat, andererseits immer noch einige Regelungen, die der schwachen Kapitalausstattung der Westberliner Kreditinstitute Rechnung tragen. So geben z. B. die Richtsätze für das Verhältnis der Kredite zu den haftenden Mitteln den Banken in Berlin eine freiere Hand als in Westdeutschland. Auch die Versorgung der Berliner Betriebe mit mittelfristigen Krediten wird von der BZB durch Aufnahme von Uralt-Ausgleichsforderungen aus den Beständen der Geschäftsbanken refinanziert.

Die volle Stimmberechtigung des Berliner Vertreters im Zentralbankrat würde gerade in solchen Fällen kein Äquivalent für die Einengung der Bewegungsfreiheit der BZB bedeuten. Es ist daher zu verstehen, daß die BZB sich in ihrem Geschäftsbericht für 1952 gegen die Absicht des Gesetzgebers wendet, sie im Bundesbankgesetz und im Landeszentralbankengesetz zu einer „Landeszentralbank der üblichen Art“ zu machen. So erwünscht eine weitere. Angleichung ist, so muß doch den Berliner Stellen in gewissem Umfang freie Hand gelassen werden, um den örtlich bedingten Erfordernissen schnell und wirkungsvoll gerecht werden zu können. E. S.