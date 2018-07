Inhalt Seite 1 — Der Bauer im eigenen Urteil Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für unsere Sonderausgabe „Fünf Jahre nach dem Tage X die der Nummer 25 der „ZEIT“ beigegeben war, hatten wir in der Rubrik „Im eigenen Urteil“ auch eine Selbstdarstellung von bäuerlicher Seite vorgesehen. Aus technischen Gründen – das Manuskript erreichte uns leider verspätet – konnte dieser Beitrag nicht im vorgesehenen Rahmen erscheinen; angesichts der Wichtigkeit des Themas tragen wir ihn nun heute nach. Unser Gewährsmann schreibt uns:

Es ist nicht ganz leicht, kurz und bündig zu sagen, was uns auf dem Lande die D-Mark in diesen fünf Jahren an Gutem und an Sorgen brachte. Vor allem muß man sich dabei ja wohl bemühen, sein eigenes Urteil zu bewahren, ohne Befangenheit gegenüber dem Streit der argrarpolitischen Meinungen, über dem leider mancher so leicht vergißt, was er tatsächlich erlebte, an sich selber und an anderen.

Es ist freilich auch viel schwieriger, etwas allgemein Zutreffendes über die Landwirtschaft zu sagen, als über die meisten anderen Wirtschaftszweige. Denn Boden und Klima und dazu die Betriebsgröße ziehen jedem Hof und der Tüchtigkeit des Betriebsleiters engere Grenzen, als einer Fabrik oder einem Handelsunternehmen. Das erklärt unsere langsameren und bedächtigeren Entwicklungen auf dem Lande, im Guten wie im Bösen, auch während der D-Markzeit. Aber man kann auch Krisen nie so schnell beseitigen wie in vielen anderen Wirtschaftszweigen, die sich mit einer tüchtigen Kredit- oder Auftragspumpe so schnell wieder prall machen lassen wie der Schlauch für ein Schlepperrad.

Bleiben wir beim Trecker in unseren Gedanken zur fünfjährigen DM-Bilanz, und nehmen wir die vielen neuen Landmaschinen und Geräte hinzu. Damit kommen wir zu der Frage, wer von uns Landwirten kaufte 1948 zuerst die neuen Landmaschinen und leitete damit insgesamt Milliarden-DM-Aufträge für die entsprechenden Industrien ein? – Das waren die glückbegünstigten Betriebe, die im Sommer 1948 möglichst bald nach dem Stichtag gute teure Ernten verkaufen konnten, die Frühobst- und Frühgemüsebauern, oder auch, wer sofort beste Fettschweine auf den Markt bereit hatte.

Das Vorspiel dazu lag freilich schon in der letzten Reichsmarkzeit. Da bekamen wir zum ersten Male wieder Mineraldünger – Phosphor, Kalk. Kali und Stickstoff – in einigermaßen brauchbaren Mengen geliefert. Wir alle nutzten diese Möglichkeit durch beste Bodenbearbeitung im Rahmen des Möglichen im Herbst und im Frühjahr aus. Das Wetter entwickelte sich günstig. Das Ergebnis war dementsprechend gut. Auf den endlich einigermaßen ausreichend gedüngten Weiden kam das Vieh zu seinem Recht. Es gab mehr Milch. Die Getreide- und Kartoffelernte erinnerte nach Menge und Güte schon wieder an normale Zeiten. Wir hatten; Futter für ordentliche Mastschweine. Gewiß hatten viele auch noch Überbrückungsschwierigkeiten bei den Krediten für Löhne und sonstige laufende Kosten, bis die Ernteerlöse bar in der Kasse lagen. Aber es war tatsächlich einer jener seltenen Fälle eingetreten, bei denen in der Landwirtschaft schlagartig ein großer und dabei gesunder Erfolg für jeden Beobachter außer Frage stand.

Zweifelsfrei hatte also die überwiegende Zahl aller landwirtschaftlichen Betriebe einen guten DM-Start. Um so nachdenklicher steht man heute vor der Frage: Und was entwickelte sich in diesen fünf Jahren daraus? Insbesondere jene Wirtschaftszweige, denen wir jährlich für rund 8 Mrd. DM Aufträge geben, wissen, daß wir – einer ihrer besten und zuverlässigsten Kunden – leider nicht mehr investitionsfreudig sein können: Warum?

Haben wir zuviel persönlichen Aufwand in unserer Lebenshaltung getrieben? Sicherlich hatten viele unter unseren jüngeren Leuten Mühe, schnell in der neuen nüchternen DM-Zeit zu erkennen, wie hart zu kalkulieren war. Obendrein deshalb, weil auch bei uns das Finanzamt immer der stille und unerbittliche Teilhaber ist, der uns – genau wie in Handel und Industrie – die Bildung echter Reserven für Krisenzeiten ziemlich unmöglich macht. Aber es wird oft übersehen, wie viele alte Bauern immer noch das Regiment im Betrieb führen. Sie haben nämlich über der landwirtschaftlichen Dauerkonjunktur seit 1933 nicht vergessen, daß es auch schlechte Zeiten gibt, so haben sie häufig gebremst – und das war gut so. Der echte Fortschritt ist darüber nicht zu kurz gekommen. Die Hektarerträge in ihrer steilen Kurve nach oben beweisen es. Zu wenige Leute wissen ja, daß die Landwirtschaft im Nordrhein-Gebiet mehr erntet, als die tüchtigsten Landwirte der Welt.