Vor 165 Jahren starb Karl Friedrich Flögel, an den auch an seinem 150. und wahrscheinlich sogar an seinem 100. Todestag niemand gedacht hat. Holen wir’s nach! Es ist die Zeit...

Flögel – das klingt, als habe ein Mann dieses Namens nie gelebt. Es klingt wie ein verfälschtes Schimpfwort und liest sich wie ein Druckfehler. Aber Flögel, der Gott sei Dank die seriösen Vornamen Karl Friedrich führte, lebte! (Von 1729 bis 1788.) Er war ein Schlesier aus Jauer, studierte Theologie in Halle, war Lehrer an der Stadtschule seiner Heimatstadt und ward schließlich Professor der Philosophie an der Ritterakademie zu Liegnitz. Professor Flögel – das hört sich schon besser an. „Der würdige Flögel...“, „der vortreffliche Professor“ – so und nicht anders hieß er bei seinen Zeitgenossen, und sie priesen sich glücklich, von seiner „gründlichen und weit ausgebreiteten Ge-Zeitgenossen, seinem „philosophischen Scharfsinn“ und seinem „unermüdlichen Fleiß“ profitiert zu haben. Und seine Leistung? Nachdem er eine „Geschichte des menschlichen Verstandes“ geschrieben hatte, die niemand lesen wollte, wandte sich dieser Flögel Gebieten der Kulturgeschichte zu, die er eigentlich wissenschaftlich entdeckt hat: es waren die Gebiete des Lächerlichen.

Seine „Geschichte der komischen Literatur“ war die erste deutsche Gesamtbehandlung dieses Stoffes, Ein Freund des vortrefflichen Flögel (Friedrich Schmit aus Liegnitz) hat noch drei weitere Werke aus dem Nachlaß herausgegeben: „Die Geschichte des Grotesk-Komischen“, die „Geschichte der Hofnarren“ und die „Geschichte der Burlesken“. Im 19. Jahrhundert war dann der Dresdener Archivar Friedrich W. Ebeling beschäftigt, die Werke Flögels zu bearbeiten und zu ergänzen. Und im 20. Jahrhundert, kurz vor dem ersten Weltkrieg, hat Max Bauer eine weitere Bearbeitung der „Geschichte des Grotesk-Komischen“ erscheinen lassen (bei Georg Müller in München). In theatergeschichtlichen Studien trifft man seither gelegentlich auf Flögels und seiner Bearbeiter Namen. Vielleicht, daß Bibliophile helfen können? Man muß nämlich wissen, daß der vortreffliche Flögel nicht nur Humor und Spürsinn die Fülle hatte, sondern auch Stil. Er konnte schreiben. Die Bearbeiter jedoch nahmen offensichtlich Anstoß an seinen altmodischen Stilformen und benutzten ihn mehr als Materialsammler; zumindest Bauer handelte so.

Flögel war ein Meister des Stils, sagten wir. Man erkennt es an jenen Bemerkungen, die vorlaut zu nennen man sich bloß deshalb scheut, weil Flögel ein Professor war. Einmal spricht er von den vielen Harlekins, die Deutschland am Anfang des 17. Jahrhunderts unsicher machten, und nennt einen von ihnen: „Ich nenne von allen nur Julius Elendsohn, von dem eine Tochter erst ins Kloster ging und dann Schauspielerin wurde –, es kam beim deutschen Theater auch manchmal umgekehrt vor!“

Diesen Satz lesend spürt man förmlich, daß jenem Gelehrten die Spezialwissenschaft; die er pflegte, Spaß machte. Er war ein origineller Geist. Er lobt den Homer – das tun die Professoren; lobt die Antike – ganz wie alle. Aber originell ist seine Begründung: „Die Freiheit, die in der Antike waltete, zeigte sich früh in einem Hang zum Komischien, der schon im homerischen Epos hervorbricht.“ Demokraten von heute, hört es: Hier ist Freiheit und Komik in Zusammenhang gebracht! Um der Freiheit willen sollten demnach Leute, die witzigkritisch genug sind, daß sie auch die Taten der Großen unterm Aspekt der Komik sehen, nicht genieret werden! Zwar werden diese Leute, wie Flögel meint, „von Vornehmtuern gern von oben herab angesehen“; um so eifriger wendet er seine Gelehrsamkeit daran, das Komische, Humorige, Groteske – soweit es nicht obszön ist – zu verteidigen. Tief befriedigt schreibt er über die „glänzende Reihe von Dichtern der Zeit der Peloponnesischen Kriege, darunter Kratinos, der hochbetagt nach 410 v. Chr. starb“. Diesem Dichter gebührt der Ruhm, die Rolle des Betrunkenen im Theater eingeführt zu haben ...

Sittenapostel mögen nachlesen, was Flögel, der Theologe, von jener puritanischen Strenge hielt, die es im England Cromwells so weit trieb, daß alle Schauspieler als unehrlich bezeichnet und die Theater geschlossen wurden. Als später die Bühnen wieder eröffnet wurden, zeigte sich, daß ein unerhörter sittlicher Tiefstand aller Gesellschaftsklassen die Reaktion auf die Weltflucht der Puritaner war, und diese Unsittlichkeit ergriff zuerst Besitz vom wiedererstandenen Theater, das von der „natürlichen, gesunden Derbheit eines Shakespeare nicht mehr wußte“ ... Eine geschichtliche Lehre für alle, die beim Anblick eines nackten Filmbeines nach dem Zensor schreien.

Und da wir bei aktuellen Sorgen sind –: mal nachlesen, was bei Flögel, dem Gelehrten des 18. Jahrhunderts, über Rußland steht: „In den russische Volkstheatern“, so Schrein er, „finden die Zuschauer statt Unterhaltung – politische Kost, der sie sich oft... zu entziehen suchen ...“

Da sieht man schon, wie nützlich und aktuell es ist, sich mit dem alten Flögel zu beschäftigen. Er könnte, wäre er nicht vergessen, ein guter Mahner für uns Deutsche sein, daß wir nicht alle Dinge tierisch ernst nehmen sollten, zumindest uns bestreben müßten, auch den traurigen Sachen eine komische Seite abzugewinnen. Wir sind statt dessen geneigt, es mit der Würde zu halten und, falls uns etwas allzu Komisch-Kritisches trifft, nach der Verbotsverordnung zu schielen. Wir sind gewöhnt, feierliche Professoren zu sehen, zu denen Theodor Heuss allerdings und gottlob nicht gehört. Wir sollten aber gelegentlich auch an die fröhliche Wissenschaft denken, zum Beispiel an Karl Friedrich Flögel. Die Hegelianer haben lange genug geführt; Flögelianer an die Front! Jan Molitor