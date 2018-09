Auf der Jubiläumstagung der Konsumgenossenschaften vom 25. bis 26. Juni in Frankfurt wurde immer wieder die Forderung nach endgültiger Beseitigung des bis Ende dieses Jahres suspendierten § 8 Abs. 4 des Genossenschaftsgesetzes, durch den die Geschäftstätigkeit der Genossenschaften auf den eigenen Genossenkreis beschränkt wird, aufgestellt. Das aber ist nur eine Teilforderung, die aus praktischen Erwägungen im Augenblick in den Vordergrund gerückt ist: sie ist zu verstehen lediglich aus der neuen Konzeption, die man gemeinhin als „Marktwirtschaft von links“ bezeichnet.

Die Feststellung im Geschäftsbericht des Bundesverbandes der deutschen Industrie, daß die „Marktwirtschaft von links“ eine Tarnstellung der Zentralverwaltungswirtschaftler sei, hat die Theoretiker der SPD, an ihrer Spitze Professor Schiller, in Harnisch gebracht. Dieser hat deshalb die Jubiläumstagung der Konsumgenossenschaften zum Anlaß genommen, einen scharfen Gegenangriff vorzutragen. Nachdem einige Vertreter des Einzelhandels den Entwurf eines Gesetzes zur Ordnung im Einzelhandel lancierten, der in der Tat von einem recht zünftlerischen Geist beseelt ist, war es ihm leicht gemacht, den Nachweis zu führen, daß die Konsumgenossenschaften die besseren Marktwirtschaftler seien.

Nun aber ist Prof. Schiller ein viel zu kluger Mann, als daß er sich mit einer solchen Feststellung zufriedengegeben hätte. Er unternahm es vielmehr, die Konsumgenossenschaften in die heutige „hinkende Wettbewerbswirtschaft“, die sich als eine höchst unklare „staatliche Interventionswirtschaft“, als eine Art Wechselbalg von „industrieller Freiwirtschaft“ und „ernährungswirtschaftlicher Zwangswirtschaft“ darstelle, einzuordnen. Schiller sieht in den Genossenschaften eine Selbsthilfeorganisation der Verbraucher, der in der heutigen gemischten Wirtschaftsordnung die dialektische Funktion zugefallen ist, nach zwei Seiten hin zu streben, und zwar einmal als kooperativer Zusammenschluß auf eine stärkere Bindung der Wirtschaftseinheiten, also auf „Ordnung“, und zum anderen durch eine konzentrierte Konkurrenz gegenüber anderen Marktpartnern auf Verstärkung des Wettbewerbs, d. h. in Richtung auf „Freiheit“. Damit hat Schiller eine blendende Position für die Konsumgenossenschaften gefunden.

Natürlich sind diese Gedankengänge viel zu brillant, als daß sie nicht auch schwache Stellen hätten. Sie liegen vor allem im Begriff „Selbsthilfeorganisation“. Können das die Konsumgenossenschaften von sich heute noch behaupten, oder stellen sie, die immerhin Monatsumsätze von weit über 100 Mill. DM aufweisen, nicht einen nach kapitalistischen Methoden geführten Konzern dar, der deshalb gleiche Freiheiten genießen und gleiche Lasten tragen sollte, wie jedes andere gleichartige Wirtschaftsunternehmen? Nur so kann es zu einem ehrlichen Wettbewerb kommen: auf dem Markt und nicht in der Politik. W. R.