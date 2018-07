Krischna Nehru, die Schwester Dschawaharlal Nehrus, des Ministerpräsidenten Indiens hat während des von Gandhi geführten Kampfes um die Unabhängigkeit Indiens viele Jahre in Gefängnissen zugebracht. Ihre Begegnungen mit anderen „Schutzhäftlingen“ und gewöhnlichen Verbrecherinnen fanden ihren Niederschlag in einem Buch Schatten an der Wand“. Diesem ist die nachstehende Skizze entnommen.

Ich bin auf der Suche nach einer Stellung“, sagte die Engländerin zur jungen Inderin in der Schulkanzlei. „Ich bin als Montessori-Lehrerin ausgebildet. Man sagte mir, Sie hätten eine Stelle zu vergeben.“

„Bedaure“, sagte das Mädchen. „Man hat Sie falsch unterrichtet. Wir haben im Augenblick keine Stelle zu vergeben.“

„Aber ich muß irgendeine Arbeit finden, sonst verhungere ich. Sie haben keine Ahnung, was ich hinter mir habe! Ich hab’ wahrhaftig alles andere als Glück. Ich heiratete einen Moslem. Ich bildete mir ein, daß er mich liebte. Ich verließ England und kam nach Indien, und hier stellte sich heraus, daß er eine Frau und ein Kind hatte. Natürlich war er von dieser Frau seit einiger Zeit geschieden, aber ich war so wütend, daß ich ihn einfach stehen ließ. Dabei war ich, um ihm einen Gefallen zu tun, Mohammedanerin geworden. Und dann lernte ich ein paar Leute kennen, die mir einredeten, die beste Religion der Welt sei Hinduismus. Also trat ich zum Hinduglauben über und änderte meinen Namen. Jetzt heiß’ ich Sawita Dewi. Und was hab’ ich damit erreicht?“

„Nehmen Sie mir’s nicht übel“, unterbrach sie die Inderin, „aber ich habe zu tun und ich...“

„Und hier werde ich“, fuhr die Frau fort, ohne sich um die Unterbrechung zu kümmern, „von Pontius zu Pilatus geschickt, und keine Menschenseele hilft mir.“ Sie tat, als wischte sie sich Tränen aus den Augen, und das Mädchen, das mit Sawita Dewi Mitleid fühlte, versprach ihr, mit dem Schulleiter zu sprechen, und bat sie, in ein paar Tagen wiederzukommen.

Sawita Dewi zögerte, sagte aber schließlich danke und verließ, vor sich hinmurmelnd, das Büro. Sie war ziemlich groß und breitschultrig; wiewohl sie erst fünfundvierzig Jahre alt war, sah sie zehn Jahre älter aus, erzählte aber jedem, der Ohren hatte, sie sei fünfunddreißig. Sie trug ein baumwollenes Sari um den Leib, Sandalen an den Füßen und eine große Tasche aus handgewebtem Khadi in der Hand. Die Tasche war voll von Papieren und allem möglichen Kram. Sawita ging die Straße hinunter und fuhr fort, zu sich selbst zu sprechen, ohne sich darum zu kümmern, was um sie herum vorging. Als sie um eine Ecke bog, stieß sie mit einem jungen Mann zusammen, der ihr mit geneigtem Kopf entgegengekommen war.