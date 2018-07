Eine verehrte, uns allerdings bisher völlig unbekannte Kollegin mit dem romantischen Vornamen Hildesuse und dem schon etwas profaner klingenden Familiennamen Gärtner hat eine schwere Attacke gegen die Sportpresse geritten. Das geschah anläßlich der letzten Vollversammlung des Frauen-Ausschusses des Deutschen Sport-Bundes in Marburg, die bereits im Mai stattfand, von der uns der DSB-Pressereferent aber erst jetzt Kenntnis gab. So lange benötigte er wahrscheinlich, um mit sich selbst und dieser Philippika ins reine zu kommen, und vorsorglich vermerkte er auch, daß die Ausführungen Dr. Gärtners ihre persönliche Meinung darstellen und zweifellos auf viel Widerspruch stoßen würden. Worauf sich der DSB-Pressedienst bestimmt verlassen kann; denn was die Journalistin und Ski-Meisterläuferin unweit des Grabmals der Heiligen Elisabeth von sich gab, war wohl das Wirrste, was man seit langem über das Thema Sport und Presse zu hören bekam.

Es ist eine völlige Verdrehung der Tatsachen, wenn Dr. Gärtner meint, daß „die Leute, die ihren Sport aus freien Stücken neben ihrem Beruf und Privatleben ausüben, der Presse gegenüber letzten Endes die Rolle der Gebenden spielen, denn sie schreibt über sie, sie macht sich durch sie populär und bekannt, sie ist es, die Geld daraus macht, was andere aus Idealismus tun.“ Abgesehen von ihrem schlechten Deutsch stellen diese Worte des Fräulein Doktor fast eine Beleidigung der Sportjournalisten und ihrer Zeitungen dar. Denn die Mehrzahl ihrer Kollegen vom Sportteil sind keinesfalls die Empfangenden, sondern im Gegenteil die Spendenden. Zum erstenmal vernehmen wir, daß durch die Sportler eine Zeitung populär und bekannt wird, wir meinten bislang, daß umgekehrt daraus ein Schuh wird. Was würde wohl aus so manchem Verein und Verband, aus so vielen Sportarten werden, wenn die Presse sich nicht immer wieder breitschlagen ließe und in geradezu großzügiger Weise kostenlos Propaganda für sie treibt? Kein Pfennig würde in die Kassen fließen, und unsere Wintersportler (um bei Hildesuses eigenem Sport zu bleiben) könnten nicht mehr gratis und franko von Wintersportplatz zu Wintersportplatz reisen. Sportjournalisten, die sich auf Kosten irgendeines Meistersportlers bereichert haben, kennen wir nicht, sie existieren wohl nur in der reichen Phantasie des Fräulein Doktor.

Und schließlich noch dieses: daß der Sport Sport bleiben und nicht zum Geschäft werden möge, daß seine Atmosphäre sauber und sein Geist vorbildlich zu sein hat, dafür haben vor allen Dingen die Verbände und Vereine, die Sportführung zu sorgen. Alles, was Doktor Gärtner in dieser Hinsicht zu sagen wußte, hätte sie in erster Linie an die Adresse ihrer Kameraden und Kameradinnen richten müssen. Daß hierüber zu wachen auch die Presse verpflichtet ist, wird kein vernünftiger Mensch bestreiten. Aber zuerst kehre man vor seiner eigenen Tür.

Wir sind nicht schadenfroh. Wir brauchen uns, wie schon betont, die Jacke nicht anzuziehen, die Fräulein Hildesuse Gärtner der Sportpresse verpaßte. Wir haben die Sportpresse oft genug gewarnt. Aber nun, da ihr einmal recht deutlich die Leviten gelesen wurden, gehen die Sportjournalisten hoffentlich in sich und finden zu den Idealen einer alten Zeit zurück. Denn, daß auch im Staate der Sportpresse manches faul ist, brauchte nicht erst im Frauenausschuß des DSB festgestellt zu werden. Hätte aber die Journalistin und Ski-Meisterläuferin Gärtner sich beschieden und wirkliche Schäden aufgezeigt, sie hätte der Sache einen guten Dienst erwiesen. So aber war es, liebe Suse, nur ein Rascheln im Stroh! Walther F. Kleffel