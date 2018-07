Der Europa-Verfassungsentwurf will die europäische Völkergemeinschaft gegen sterile Parlamentskämpfe, schwankende Parteikompromisse und fortgesetzte Regierungsstürze dadurch sichern, daß er in seinem Artikel 31 festsetzt: nur mit Dreifünftelmehrheit und nur bei gleichzeitiger Benennung des Nachfolgers, der über eine solche Mehrheit verfügt, kann dem gewählten Regierungschef vor Ende der Legislaturperiode das Vertrauen entzogen werden.

Dennoch ist die Gefahr nicht ganz ausgeschlossen, daß Parteikompromisse anstatt des Gesamtinteresses die Entscheidungen beeinflussen. Es werden zwar die beiden Kammern im Artikel 11 so beschrieben, als ob im Parlament die Vertreter der Europäer in ihrer Gesamtheit und im Senat die Vertreter der einzelnen Nationen versammelt wären (gemäß der alten Vorstellung, daß Völker sich in Nationalstaaten organisieren müssen), daß also im Unterhaus das wachsende Gesamtziel Europa und im Senat die dämpfenden Sonderinteressen der Nationen zum Zuge kämen. Aber die Übergangsbestimmungen des Artikels 96 können trotzdem nur vorschreiben, daß bis zum Inkrafttreten des europäischen Wahlgesetzes Wahlen nur nach den in jedem Lande schon bestehenden Gesetzen stattzufinden haben, also gemäß den bestehenden Parteien, Koalitionslisten und Proportionalsystemen. Das kann nur die Herrschaft der heute bestehenden Interessengruppierungen festigen, nicht aber jenes „darüber hinauswachsende Gesamtbewußtsein stärken, welches keineswegs einer Summe oder einem Kompromiß von Sonderinteressen gleich ist“. Wie sollen wir dann jemals zu „Vertretern der Europäer in ihrer Gesamtheit“ gelangen?

Dennoch, würde dieses Wahlsystem abgeändert, dann wäre vorauszusehen, daß keines der in Europa bestehenden Parlamente den Europa-Verfassungsentwurf zu ratifizieren sich bereit fände. Keine der dort herrschenden Parteien wird freiwillig auf ihre Macht verzichten wollen, zugunsten von Interessen, die alle derartigen Mächte überflügeln. Diese Schwäche des vorliegenden Entwurfs können wir aber zuletzt in eine Stärke verwandeln.

Die Verfasser dieses Entwurfs haben den Mut, das eigentliche Problem nicht zu verschleiern. Sie weisen zwar darauf hin, die Europäer wüßten heute, daß ihre nationalen souveränen Staaten die Fähigkeit zu souveränen unabhängigen Entschlüssen bereits auf sehr vielen Gebieten unwiederbringlich verloren haben und daß eben diese Sachgebiete einer gemeinsamen übernationalen Ordnung bedürfen. Aber sie erinnern zugleich daran, daß das europäische Bewußtsein oder der europäische Gemeinschaftswille noch keinesweges stark genug ist, um sofort eine politisch selbständige Mehrheit und eine regierungsfähige Gruppe zu bilden. Sobald eine solche sich meldet, wird sie in dieser Europa-Verfassung den institutionellen Rahmen finden, der ihr volle Wirksamkeit sichert. Bis dahin überantwortet dieser Entwurf die Herrschaft den bestehenden Parteien.

Solange wir also unsere Aufgabe als Europäer nicht gelöst haben, kann die Verfassung, die uns die Möglichkeit solcher Erfüllung tatsächlich eröffnet, nur eine Interessengemeinschaft von – sich fälschlich noch selbständig glaubenden – nationalen Gruppen zusammenführen, ohne diesen Gruppen irgend etwas aufzuzwingen, was sie nicht selbst wollen.

Wer sich darüber beklagt, meint offenbar, daß eine Verfassung die Wirklichkeit von praktisch sich bewährenden Gesinnungen ersetzen kann. Das kann sie wohl, aber nur in totalitären Staaten, nicht in demokratisch organisierten, mit gesicherten Menschenrechten für alle. Und wer etwa glaubt, daß darum mit der Europa-Verfassung gewartet werden sollte, bis die Lösung des Problems einer „zugleich allgerechten und allzeit sofort aktionsfähigen Demokratie“ gefunden sein wird, (bekanntlich könnten auch Hexenprozesse, Diskriminierungen von Rassen und Kollektivschuldbestimmungen mit demokratischen Methoden beschlossen werden), wer also den Europa-Verfassungsentwurf an den Idealen des erst durch sein Funktionieren zu Erreichenden messen wollte, der gliche einer jungen Frau, die beschlossen hätte, jahrelang darauf zu warten, ob sie als Beweis ihrer körperlichen Reife Milch hervorbringt, um dann erst das tun zu dürfen, wodurch allein sie in den von ihr gewünschten Zustand versetzt werden kann.