Die Verwaltung der Vereinigte Glanzstoff-FabrikenAG, Wuppertal-Elberfeld, schlägt der zum 9. Juli einberufenen HV vor, für 1952 eine auf 6 (1951: 6, 1950:3) v. H. erhöhte Dividende auf 90 Mill. DM Stammaktien zu verteilen. Bei einem kleineren Rohüberschuß (alle Werte in Mill. DM) von 112,9 (125,06) und 22,62 (30,03) Anlageabschreibungenverblieb ein Gewinn von 5,61 (4,52), der sich um den Vortrag auf 6,47 erhöht. Im Auf und Ab der Textilkonjunktur des Jahres 1952 konnte der Rückgang der Erzeugung bei Textilreyon durch den absolut und prozentual höheren Produktionsanteil der Perlongarne und Perlonfasern bei etwa stabil gebliebenem Ausstoß von technischem Reyon dennoch nicht ganz ausgeglichen werden. Die Gesamtproduktion von textilem Reyon, Perlon und technischem Reyonging 1952 auf 23 051 (1951: 26 086) t zurück. Im ersten Quartal 1953 ist diese Produktion auf 7700t (das ist fast ein Drittel mehr als im Vierteljahresdurchschnitt 1952) gestiegen. Im Umsatz erreichte Glanzstoff 1952 wieder einen Marktversorgungsanteil von mehr als 1/4 Mrd. DM, zusammen mit dem Beteiligungsunternehmen nahezu 1/2 Mrd. DM. Der Wertumsatz von Glanzstoff (ohne Beteiligungsunternehmen), bei textilem Reyon,Perlon und technischem Reyon erreichte 1952 rd. 269 (1951: 266).Mill. DM. Die Erhöhung des Wertumsatzes ist auf die Sonderentwicklung bei Perlon zurückzuführen, wo man intensiv bemüht war, bei rückgängigen Verkaufspreisen die Marktwünsche zu erfüllen. Die textile Grundstoffversorgung der westdeutschen Industrie erfolgte 1952 mit einem Chemiefaser-Anteil von etwa einem Drittel neben Wolle und Baumwolle.

Der Bericht hebt hervor, daß ein Bukett von mehr als 100 Sorten im Textilproduktionsprogramm für Textilreyon und Perlongarn den rationellen Fabrikationsablauf erschwere. Auch die zunehmende Liberalisierung des Außenhandels stelle die Chemiefaser-Industrie bei ungleichen Marktbedingungen vor schwierige Fragen. Das Exportgeschäft war rückläufig; der Exportanteil am Umsatz betrug rd. 10 v. H. mit einem Devisenerlös von 26,11(1951: 38,5) Mill. DM. Einschl. der Beteiligungsunternehmen belief sich der Exporterlös auf 6,5 Mill. DM. Die Verkaufspreise für Textilreyon haben wieder das Niveau von 1950 erreicht. Gegen Ende 1952 warenbei der Gesellschaft einschl. der Beteiligungsunternehmen 20 830 Personen beschäftigt, bei Glanzstoff allein 10 640 Personen. Inzwischen sind es wieder mehr als 11 000. An freiwilligen sozialen Leistungen wurden 1952 rd. 8,17 Mill. DM aufgewendet, das sind 19,4 v. H. der Lohn- und Gehaltssumme. Als Leistungsanteil unter Einbeziehung einer Weihnachtsvergütung wurden wiederum im Durchschnitt zwei Wochenlöhne in bar ausgezahlt.

Von den Beteiligungsgesellschaften produzierte die J. P. Bemberg AG‚ Wuppertal-Barmen, 1952 rd. 2740 t Kupferreyon und Cuprophan sowie 2,8 Mill. Meter Gewebe. Das ist nur nahezu die Hälfte der Produktion von Kupferreyon gegenüber 1951 und etwa 20 v. H. weniger bei Geweben. Der reduzierte Umsatz 1952 belief sich auf 39,9 Mill. DM mit einem Exportanteil von etwas mehr als 11 v. H. Für 1952 wird mit einem Bilanzverlust von etwa 2 v. H. des AK (20 Mill. DM, 5 : 4 umgestellt) gerechnet, wobei auf die zwischenzeitlich erfolgte erfreuliche finanzielle und ertragsmäßige Konsolidierung hingewiesen wird. – Bei der Spinnfaser AG, Kassel, lag die Zellwollproduktion 1952 mit 24 600 t etwa um 1/2 niedriger als 1951. Der Umsatz ging auf 82,6 Mill. DM zurück bei einem Exportanteil von 9 v. H.;inzwischen haben sich Produktion und Umsatz wieder auf ein höheres Niveau eingespielt. Für 1952 ist eine Dividende von 5 v. H. in Aussicht genommen. – Die Glanzstoff-Courtaulds GmbH‚ Köln, produzierte 1952 rd. 4500 t Textilreyon und 5900 t Zellwolle, das ist etwa insgesamt ein Drittel weniger als 1951. 1952 wurde auch die Produktion von technischem Reyon aufgenommen. Der Umsatz belief sich 1952 auf 55,5 Mill. DM (Exportanteil 4 v. H.); inzwischen ist er gestiegen. Ende 1952 waren 2860 Personen beschäftigt. Hinsichtlich der Gewinnverwendung für 1952 ist noch kein Beschluß gefaßt. – Die durch Organvertrag mit Glanzstoff verbundene Kunstseiden AG,Wuppertal-Elberfeld, erreichte 1952 einen Umsatz von 28 Mill. DM, das sind 0,5 Mill. DM mehr als 1951 (Exportanteil 4 v.H.).Es waren 1400 Personen beschäftigt. – Bei der BarmerMaschinenfabrik AG, Remscheid-Lennep, trat eine Umsatzzunahme von 2,5 auf 16,5 Mill. DM ein (Exportumsatz 4 v. H.). Für 1952 wird mit einer Dividende von 4 v. H. gerechnet. E.