K. W., Berlin, Ende Juni

Augenblicklich führen die Würdenträger der ostzonalen Regierung eine reges Reiseleben: Grotewohl, Ulbricht, Herrnstadt, Chwalek, Warncke, Rau fahren von einem Ostzonenbetrieb zum anderen, und stets sind große Sicherungsmaßnahmen vorbereitet. In den Leuna-Werken beispielsweise hatte Ulbricht von der 28 000 Mann starken Belegschaft nur 1200 garantiert treue Funktionäre vor sich.

Nachdem eine Woche lang trotz der in vielen Städten der Sowjetzone aufgefahrenen Sowjetpanzer die Männer der am 17. Juni niedergeschrienen Ost-Regierung unsichtbar blieben, haben sie ihrem Wiedererscheinen in der Öffentlichkeit ein Trommelfeuer von Schuldbekenntnissen und Revisions-Anordnungen vorausgeschickt. Grotewohl, der Ministerpräsident, hatte für sein come back eine besonders naive Dialektik parat: Seine Regierung wähle nicht den einfachen Weg, den westliche Regierungen einzuschlagen pflegten: sie trete nicht zurück. Sie andre, ihre bisher falsche Politik verlassend, statt dessen den ganzen Kurs ihrer Politik. Kein Wunder, daß allenthalben nur Skepsis, Hohn und Resistenz die Antwort sind.

Zum ersten Male erleben es die SED-Parteibüros und die Geschäftsstellen des FDGB, daß Austrittserklärungen und zurückgeschickte Mitgliedsbücher in großen Haufen sich auf ihren Tischen türmen. Da entschied sich die SED zur Vogel-Strauß-Politik; sie gab eine interne Anordnung, diese Austritte jetzt nicht zu bearbeiten. Ebenso bedeutsam ist die Feststellung, daß der gesamte Parteiapparat der SED mit ihrem Funktionärkörper von mehreren zehntausend Leuten praktisch außer Kraft gesetzt ist; die unteren und mittleren Funktionäre stehen zu einem Teil auf der Seite der weiterhin revoltierenden Masse. Daher scheint die kategorische Anweisung, an die unteren Parteiorgane wenig Nutzen zu haben, die bestimmt, daß der Bevölkerung unermüdlich klargemacht werden müsse, man habe es mit „einer endgültigen und nicht wieder korrigierbaren Wendung in der Politik zu tun!“

Trotz allem, was am 17. Juni geschah, will die Ostzonen-Regierung offensichtlich in alter Zusammensetzung bleiben. Aber zum ersten Male versuchen jetzt die in der Regierung geduldeten Parteien CDU, LDP und NDP eine eigene Sprache. Insbesondere Nuschke, der die Eingliederung der Ost-CDU in den „Aufbau des Sozialismus“ noch vor kurzem mit besonders beschwörenden Argumenten betrieben hatte, behauptet jetzt: „Wir dürfen sagen, daß wir innerhalb der Regierung immer wieder gewarnt haben, daß wir lange gewisse Dinge kritisiert haben, wenn auch nicht in der Öffentlichkeit, weil es nun einmal zur Methode unserer Politik gehört, daß nach außen die Einheit in Erscheinung tritt.“ Nach Nuschkes Behauptung sind die neuen Regierungsverordnungen kluge Maßnahmen, „den Abstand zwischen unseren wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen und jenen des Westens zu verringern.“ Die Ost-CDU hat sogleich die Wiedereinrichtung von Industrie- und Handelskammern, die Reorganisation der Handwerkskammern und Milderungen des rein sowjetischen Schulsystems verlangt. Die LDP, die im Ostzonen-Kabinett durch Dr. Loch, ihren Vorsitzenden, als Finanzminister vertreten ist, hat gleichfalls die Errichtung von Industrie- und Handelskammern vorgeschlagen. Offensichtlich haben die kommunistischen Machthaber der Zone den nichtkommunistischen Parteien erlaubt, Verdienste für sich zu beanspruchen. Der Abbau des Fünfjahresplans sei – so kann man jetzt hören – vor allem diesen Parteien zu danken. So auch die Ermäßigung des Ablieferungssolls für die Bauern, das bei großen Wirtschaften um etwa zwanzig Prozent reduziert wird. Auch von der Stundung der Steuerschulden, von der Stundung des Ablieferungssolls, von dem Aussetzen der Steuer-Eintreibungen auf dem Lande und von der Genehmigung an die Bauern, ein eigenes Schwein und eine eigene Kuh schlachten zu dürfen, sprechen sie als von dem Resultat ihrer „bürgerlichen“ Politik.

Großes Aufsehen erregte die Tatsache, daß die „Staatsreserve“ – das sind die für militärische Zwecke eingelagerten Vorräte – von der Regierung geöffnet worden ist: 5000 Tonnen Fischkonserven, 15 000 Tonnen Zucker und 20 000 Tonnen Fleisch wurden für die hungernde Bevölkerung freigegeben. Freilich werden diese Mengen wiederum nur gegen die wesentlich überhöhten HO-Preise verkauft; ebenso die 800 000 Paar Lederschuhe und 2 Millionen Paar Strümpfe und Socken. Daß die Altersrenten von 65 auf 75 Mark monatlich erhöht wurden, kann man angesichts der Teuerung und des ungeheuren Mangels freilich keineswegs als eine „Sozialmaßnahme großen Stils“ ansehen. Auch nicht die Verordnung, daß von nun an Tbc-Kranke nicht mehr nach 20 Wochen wieder zur Arbeit gezwungen werden sollen. Hier wird nachträglich eine weitere Ungeheuerlichkeit bekannt, mit der die Sowjets das Volk in der Sowjetzone zu traktieren pflegten.