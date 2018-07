Die Farbwerke Hoechst bringen einen neuen Spezial-Volldünger heraus, der sich dadurch auszeichnet, daß in ihm neben den Grundnährstoffen Stickstoff, Phosphorsäure und Kali (im Mischungsverhältnis 1 : 1 : 1,5) auch die sogenannten Spurenelemente in einem ausreichenden Maße enthalten sind – und dazu in einer Form, die eine „Verschwendung“ dieser verhältnismäßig teuren Zusätze (durch Auswaschen in den Untergrund, oder durch Eingehen in chemische Verbindungen, die von der Pflanze nicht aufgenommen werden können) nicht zuläßt. Das wird dadurch erreicht, daß die Beimischungen (an Bor, Kupfer, Mangan, Zink – ferner Magnesium und Kobalt) in den Mischdünger „alten Stils“ gewissermaßen eingearbeitet werden, und zwar nicht in wasserlöslicher Form, sondern in Verbindungen, die nur durch die Wurzelsäure erschlossen werden können. Dadurch ist gewährleistet, daß die genannten Spurenelemente im aktiven Wachstumsvorgang der Kulturpflanzen aufgenommen werden: „nach Bedarf“ also.

Der Mischdünger kommt, nach dieser Ergänzung durch die Spurenelemente, um 6 v. H. teurer zu stehen. Die Mehrerträge bei dieser Art der Volldüngung aber erreichen, nach den Ergebnissen hinlänglich breit angelegter Versuche, im Schnitt 24 v. H. Vor allem ist nunmehr die Möglichkeit gegeben, die Erscheinungen der „Bodenmüdigkeit“ ebenso zu beseitigen, wie die vielfältigen Mangelerkrankungen von Nutzvieh, die sich als Folgeerscheinungen einseitiger Ernährung ausweisen, und denen bisher so überaus schwer beizukommen war. Wahrscheinlich werden die „Kulturkrankheiten“ bei Boden und Vieh weitgehend oder völlig verschwinden, wenn das neue Düngungsverfahren (eventuell noch durch weitere Zusätze nach dem gleichen Prinzip ergänzt) dort zur allgemeinen Anwendung kommt, wo derartige Ernährungsmängel störend in Erscheinung traten oder nach gewissen Symptomen – bei Getreide etwa: relativ große Strohwüchsigkeit ohne entsprechende Erntemenge an Körnern – vermutet werden können. Das Verfahren, der „Vitaminisierung“ wichtiger Ernährungsstoffe zu vergleichen, wird außerdem dazu verhelfen, den Propagandisten der biologisch-dynamischen Düngungslehre einigen Wind aus den Segeln zu nehmen, da es ja – durch ein „Mehr“, und nicht durch ein „Weniger“ an Kunstdünger, wie es die Fanatiker jener Lehre fordern! – eine „naturgemäße“ Ernährung der Pflanze (damit des Viehs, letztlich des Menschen) sicherstellt.

Als ein besonders erfreuliches Faktum ist zu verbuchen, daß es hier gelungen, ist, die mit großem experimentellem Aufwand an den gleichen Problemen arbeitenden Amerikaner zu überrunden. Dieser Erfolg beruht, kurz gesagt, darauf, daß man dort von dem Begriff der Mangelkrankheiten (und dem Versuch ihrer „Heilung“) ausgegangen ist, während die Chemiker und Pflanzenphysiologen der Farbwerke Hoechst zu der Erkenntnis vorgestoßen sind, daß auch auf die Spurenelemente das allgemeine Gesetz des Minimums anwendbar sei, daß also Ernährungsmängeln jeder Art – schneller und vollkommener als durch einzelne „medikamentöse“ Beigaben – durch eine wirkliche Volldüngung beizukommen sei. Dem sehr teuren amerikanischen Verfahren, die Spurenelemente den Pflanzen in Glas „eingefrittet“ anzubieten, steht nun also das Verfahren von Hoechst gegenüber, das wesentlich billiger und zugleich ergiebiger ist. Auf „müden“ Böden (alten Kulturboden) wurden damit Mehrerträge von 85 v. H. erzielt (Spezial-Volldüngung gegenüber ungedüngten Versuchsflächen). Man darf hoffen, daß damit auch das Mittel gefunden ist, um Böden, die Baumobst- oder Baumschul-Kulturen getragen haben und danach ausgesprochene Mangelerscheinungen zeigten, wieder zu einem gleichartigen Anbau zu befähigen. Überhaupt wird man gut daran tun, die schönen Ergebnisse, die Hoechst erzielt hat und die es im Lizenzverfahren weitergeben will, mehr als einen Anfang anzusehen, und keineswegs als den endgültigen Abschluß einer bis auf die Erkenntnisse von Liebig zurückzuführenden Entwicklung. G. K.