Inhalt Seite 1 — Immer noch ist der Virus stärker . . . Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Leo Nitscbmann

Zu den sogenannten Viruskrankheiten zählen Masern, Mumps, ansteckende Gelbsucht, Pocken, Influenza und Kinderlähmung, um nur die bekanntesten zu nennen. Auch Tiere können von Viruskrankheiten befallen werden: man kennt die Geflügelpest und die Maul- und Klauenseuche. Aber auch Pflanzen bleiben nicht verschont: Der in vielen Gegenden feststellbare „Kartoffelanbau“, der zu einem gefährlichen Ertragsausfall führt, ist eine Viruskrankheit. Neuerdings hat das Gelbsuchtvirus bei der Zuckerrübe in einzelnen Anbaugegenden einen Ernteausfall bis zu 40 v. H. verursacht. Wie kann man den Viren, die eine große Gefahr darstellen, Herr werden?

Die Ärzte, Tierärzte, die Kranken und die Geschädigten erwarten von den Wissenschaftlern Rat und Mittel, um den Viren zu Leibe rücken zu können. Aber die Viren haben keinen „Leib“. Die Sulfonamide, das Penicillin zum Beispiel, bleiben wirkungslos. Denn die Wirksamkeit dieser Präparate setzt einen Stoffwechsel voraus, den die Viren nicht besitzen. Die Viren haben einen so einfachen Aufbau, daß sie keine Angriffsfläche bieten. So gibt es noch keinerlei Therapie gegen sie, und wir sind vorerst gezwungen, uns auf Schutzmaßnahmen zu beschränken. Viren also sind Mikroorganismen einfachsten Baues. Aber es wäre falsch, daraus den Schluß zu ziehen, ihre Erforschung gehöre zu den einfachen Problemen der Wissenschaft. Ein Gang durch die Abteilung „Virusforschung“ des unter der Leitung von Professor Butenandt stehenden Max-Planck-Instituts für Biochemie in Tübingen belehrt darüber, welche theoretischen und technischen Mittel notwendig sind, den wissenschaftlichen und damit auch den praktischen Fragen näherzukommen.

Das zweigeschossige helle Gebäude in der Tübinger Melanchtonstraße macht den Eindruck eines Wohnhauses. Ein freundlicher Neubau mit Rasenflächen und einem Gewächshaus davor. Noch ehe der Besucher den Vorgarten durchschritten hat, wird er wohlwollend von einem Neufundländer begrüßt – einem erwähnenswerten Prachtexemplar seiner Rasse. Der Hund ist Repräsentationsfigur. Schon die Hühner in der kleinen Farm auf der Rückseite des Gebäudes leisten dem Institut nützliche Dienste. Denn die Institutsabteilung „Virusforschung“ ist Großabnehmer von Hühnereiern. Es war eine sehr willkommene Vereinfachung der Forscherarbeit, als es gelang, Viren in bebrüteten Hühnereiern zu züchten.

„Das zentrale Problem unserer Forschung bildet heute noch das Studium der Vermehrungsweise der Viren“, erklärt Professor Schramm, der gemeinsam mit Professor Friedrich-Freska und dem Dozenten Dr. Schäfer die Abteilung leitet. „Das therapeutische Ziel unserer Forschungen besteht darin, die Vermehrung des Virus zu hemmen, ohne die normale Vermehrung der Zelle zu beeinträchtigen.“ Zur chemischen Erforschung der Viren, zum Studium der Gesetzmäßigkeiten ihrer Vermehrung war es zunächst notwendig, sie rein darzustellen, sie anzureichern. Denn nur aus den charakteristischen Eigenschaften der Viren können die therapeutischen Ansätze gewonnen werden. Dem Institut stehen dazu eine ganze Reihe technischer Hilfsmittel zur Verfügung. Die Untersuchung hochinfektiösen Materials wird in Isolierlaboratorien vorgenommen. Alle Geräte müssen keimfrei gehalten werden; alles verbrauchte Wasser wird, bevor es abfließt, in einem Kessel auf 100 Grad erhitzt. Zur Zeit bekräftigen sich die Forscher mit dem Erreger der Maul- und Klauenseuche.

In Ultra-Zentrifugen wird die Größe der infektiösen Teilchen bestimmt. Man kann aus der Größe Schlüsse aufs ihre Einheitlichkeit ziehen. Derartige Zentrifugen werden über eine Luftturbine mit Preßluft angetrieben. Bei 50 000 Umdrehungen pro Minute hat eine solche Zentrifuge eine Umlaufsgeschwindigkeit von 500 Metern in der Sekunde. Es entstehen starke Fliehkräfte, die der Aussonderung der Virusteilchen dienen. Dies Verfahren ist möglich, weil die Viren häufig ein höheres Teilchengewicht haben. Sie sind schwerer als die normalen Eiweißstoffe des Wirtsorganismus. Ein anderes Verfahren besteht in der sogenannten elektrophoretischen Untersuchung: Eiweißstoffe besitzen eine bestimmte Anzahl positiver und negativer elektrischer Ladungen, die ihnen eine bestimmte Wanderungsgeschwindigkeit im elektrischen Feld verleihen, so daß auch nahe verwandte Stoffe voneinander getrennt werden können. Erst diese sorgfältig entwickelten physikalischen und chemischen Methoden machten viele Virusarten in chemisch reiner Form frei, und ließen sie den biochemischen Untersuchungen zugänglich werden.

Die Größe der Virusarten ist sehr verschieden. Die größten unter ihnen reichen fast an die kleinsten Bakterien heran. Ihr Durchmesser vermag einen Wert bis zu 300 Millionstel Millimeter zu erreichen. So scheint es, als seien die Viren echte Übergangsformen zwischen den Molekülen der Materie und den Bakterien. Es scheint ferner, daß mit zunehmender Größe die Struktur der Virusteilchen immer weniger einheitlich wird. Bei Versuchen, die in letzter Zeit am Kartoffel-Y-Virus durchgeführt wurden, gelang es bisher nicht, einheitliche Präparate zu erhalten. Beim Influenza-Virus und beim Virus der klassischen und der atypischen Geflügelpest – also größeren tierischen Virusarten – haben Untersuchungen in der Ultra-Zentrifuge erwiesen, daß das Gewicht der Teilchen uneinheitlich ist. Auch unter dem Elektronenmikroskop kann man den ungleichen Durchmesser beobachten. Mit wachsender Größe wird auch der chemische Aufbau immer komplizierter.