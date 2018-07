Dem populären Pinay hat die Nationalversammlung den unbekannten Laniel vorgezogen. Ja, es war gerade Pinays Popularität, die ihm zum Verhängnis wurde. Sie verlieh dem an sich bescheiden und maßvoll wirkenden Politiker jene Autorität, die das französische Parlament über alles fürchtet. In der französischen Politik kann es ein Vorteil sein, nicht allzu bekannt zu sein. Ohne viel nach seinem Programm zu fragen, haben die Abgeordneten Joseph Laniel genau die Vollmachten zu Einsparungen am Staatshaushalt gegeben, deretwegen sie René Mayer am 21. Mai gestürzt hatten, und das mit der geschlossenen Mehrheit aller bürgerlichen Gruppen rechts von den Sozialisten. Nur fünfzehn von achtzig. Gaullisten haben sich der Stimme enthalten, Weder die Frage der Mehrheit noch die des Programms spielten im letzten Stadium der Krise eine Rolle. Die gescheiterten Versuche hatten bewiesen, daß es in dieser Nationalversammlung, wenn überhaupt, nur eine Mehrheit der Rechten gibt, und aus den abgelehnten Programmen brauchte Laniel nur den, gemeinsamen Minimalnenner herauszudividieren, um nirgends anzustoßen. Den Rest besorgten Krisenmüdigkeit und Furcht vor dem Wähler. Selbst die Parteizugehörigkeit war gleichgültig geworden, denn Laniel gehört zur selben Fraktion wie Reynaud und Pinay, von denen die Nationalversammlung nichts wissen wollte. Es ging nur noch um die Person des künftigen Regierungschefs.

Wer ist denn dieser Joseph Laniel, dem die Nationalversammlung so schnell und mit so großer Mehrheit ihr Vertrauen geschenkt hat? Hat sie es nur getan, weil sie ihn weniger fürchtet als einen Reynaud oder einen Pinay? Gewiß. Aber Laniel erfüllt auch das Bedürfnis nach etwas Neuem, das während dieser Krise von Paul Reynaud und Mendès-France in der Bevölkerung geweckt worden ist, vor dem jedoch die Nationalversammlung zurückschreckte. Laniel wird weder wie der eine die Außenpolitik noch wie der andere die Verfassung umwerfen, aber er ist eben ein unbekannter, also neuer Mann. Auch seine Regierung hat den Wert der Neuheit. Es ist die erste Regierung, in der frühere Gaullisten als Minister sitzen. Außerdem ist es noch sehr die Frage, ob er wirklich der halbstarke Mann ist, nach dem die Nationalversammlung fünf Wochen lang gesucht hat. Rein äußerlich macht er jedenfalls nicht diesen Eindruck. Er ist groß gewachsen, breitschultrig und von kräftiger Statur. Seine beginnende Korpulenz verdeckt er durch Haltung sowie durch die Eleganz seines Anzugs und seiner Hemden, doch ist sein Stiernacken nicht zu übersehen. Sein mächtiges, keineswegs feistes Gesicht zeigt starke Züge des Genusses und der Tatkraft.

Daß es ihm an Mut nicht fehlt, hat er oft genug bewiesen. Aus dem ersten Weltkrieg, den er vom ersten bis zum letzten Tage an der Front verbrachte, ist er als Artilleriehauptmann an der Spitze dreier Batterien mit Ehrenlegion, Kriegskreuz und vier Tapferkeitsauszeichnungen heimgekehrt. Nach der Niederlage Frankreichs im zweiten Weltkriege ließ er seine großen Webereien in der Normandie im Stich, ging ins unbesetzte Frankreich und erwarb in der Nähe von Vichy ein kleines Gut, von dem aus er sich an der Organisation der Widerstandsbewegung beteiligte. Er hielt die Verbindung mit seinem politischen Mentor, Paul Reynaud, der ihn 1940 zum Unterstaatssekretär der Finanzen gemacht hatte und damals von Vichy in Haft gehalten wurde. Mehrmals mußte er monatelang im Marquis untertauchen.

1943 gründete er den Nationalen Widerstandsrat, der alle Parteiströmungen der Untergrundbewegung innerhalb Frankreichs zu vereinigen suchte. Als der Vertreter der Konservativen in diesem Rat marschierte er denn auch nach der Einnahme von Paris am 26. August 1944 an der Rechten de Gaulles die Champs-Elysees hinab, während Bidault als Vertreter der Christlich-Sozialen den General auf der Linken flankierte. Eine ganz andere Art von Mut bewies er, als er sich 1945 von der Widerstandsbewegung und der alleinherrschenden Dreiparteien Wirtschaft der Kommunisten, Sozialisten und republikanischen Volksbewegung (MRP) lossagte. Man könne ein Mann des Widerstandes gewesen sein, erklärte er, ohne deshalb ein Revolutionär sein zu müssen. „Wir sind heute und werden morgen die Bewunderer des General de Gaulles sein. Aber wir sind gegen die Politik der Volksfront Nr. 2, gegen die Politik der drei großen Parteien, weil wir glauben, daß sie dem Interesse des Landes schadet.“

In dieser Haltung drückt sich mehr aus als Mut. Aus ihr spricht ein tiefes konservatives Empfinden, das sich von keiner „Bewegung“ hinreißen läßt. Laniel hat sich sowohl von der Sammlungsbewegung de Gaulles wie von der republikanischen Volksbewegung Bidaults ferngehalten. Er hat auch nicht die Begeisterung für das Experiment Pinay mitgemacht, sondern gehörte zu seinen ersten Kritikern. Dem Großindustriellen war das Sanierungsprogramm des kleinen Gerbereibesitzers, der die Investitionen der Sparsamkeit und die Produktion der Preissenkung opferte, von Anfang an verdächtig. Laniel ist das Gegenteil von einem Doktrinär, er ist Normanne. Das ist ein echter Gegensatz. Die Normannen sind dafür bekannt, daß sie mit beiden Beinen auf der flachen Erde ihrer Heimat stehen, über die die Meerwinde fegen. Sie gelten als vorsichtige Realisten, die allen Gegebenheiten Rechnung tragen. Sie haben als solche sogar einen schlechten Ruf, der bis in den Sprachgebrauch gedrungen ist. Un Normand a son dit et son dedit, ein Normanne hat seine Zusage und seinen Widerruf, lautet eine französische Redensart. Sie geht wahrscheinlich auf die normannische Sitte zurück, die erlaubt, innerhalb von vierundzwanzig Stunden von einem Kauf oder von einem Vertrag zurückzutreten. „Auf normannisch antworten“ heißt aber auch, weder ja noch nein sagen und sich alles vorbehalten. „Ein feiner Normanne sein“ bedeutet gerissen, gewunden oder zum mindesten geschickt sein.

Solche aufschlußreichen Sprachbeispiele ließen sich häufen. Sie alle passen auf die Regierungserklärung von Joseph Laniel, die niemanden vor den Kopf gestoßen, aber auch niemandem etwas versprochen hat. Sie war ein Muster an Verbindlichkeit. Laniel hat keine Feinde in der Nationalversammlung außer in seiner eigenen Partei, was in der Politik normal ist. Diese Geschicklichkeit, verbunden mit seiner Vitalität, beides normannische Tugenden, könnten ihn zu dem starken Mann machen, den das Volk herbeisehnt und den das Parlament gerade noch ertragen könnte. Für die Nationalversammlung stellt Laniel eine Übergangslösung dar, die kein Problem löst, ihr aber erlaubt, bis zum Oktober in Ferien zu gehen, ohne eine, persönliche Macht auf ihre Kosten fürchten zu müssen. Laniel ist seit seiner Absage an de Gaulle über diesen Verdacht erhaben. Er ist auch als ein moderner, aufgeklärter Unternehmer ein berufener Schiedsrichter zwischen den sozialen Spannungen die sich drohend ankündigen. Wer will voraussagen ob diese Übergangslösung nicht von längerer Dauei ist? „Nur das Provisorische hat Bestand“, lautet eine andere französische Redensart, die auf einiger Erfahrung beruhen muß. Paul Bourdin