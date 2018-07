Die Berliner Industriebank AG (BIB) hat in ihrer fast vierjährigen Tätigkeit bis 31. Mai 1953 etwa 953 Mill. DM aus Gegenwertmitteln und weitere 38 Mill. DM aus deren Rückflüssen für die Aufbaufinanzierung der Westberliner Wirtschaft zur Verfügung gestellt. Diese Summe wird sich im laufenden Jahre auf weit über eine Milliarde erhöhen.

Mit langfristigen Krediten werden die Berliner Unternehmen fast ausschließlich durch die BIB versorgt, die an der langfristigen Kreditversorgung in Westberlin mit 92 v. H. beteiligt ist. In erster Linie handelt es sich bisher um Investitionskredite zum Wiederaufbau der durch Krieg und Kriegsfolgen von ihren Produktionsanlagen entblößten Wirtschaft. Die Wiederherstellung des Produktionsapparates hat aber nur einen geringen Wert und belastet zuweilen nur den Betrieb, wenn die Betriebsmittel und die Möglichkeit zur Bildung von Eigenkapital fehlen, die auch durch steuerbegünstigte Abschreibungen nur dann gefördert werden kann, wenn die abzuschreibenden Beträge erst einmal verdient werden. Bereits im vergangenen Jahr beteiligte sich daher die BIB in zunehmendem Maße an der Bereitstellung von mittelfristigen Betriebsmittelkrediten.

Inzwischen hat der Mangel an Rentabilität bei vielen Berliner Betrieben Tilgungs- und auch Zinsrückstände entstehen lassen, die nur durch die Verrechnung neuer Kreditauszahlungen auf weniger als 10 v. H. beschränkt werden konnten, wie der Vorstand der BIB in der HV mitteilte. Für die BIB, die bei einem erst jetzt von 1 auf 10 Mill. DM erhöhten AK keine offenen Rücklagen hat, ergibt sich bei mehr als 600 Mill. DM Nostroverpflichtungen eine Lage, die nur durch Stärkung der Eigenmittel oder durch Maßnahmen zugunsten ihrer Schuldner gebessert werden kann. Man hat den zweiten Weg gewählt: die seit langem erörterten Investmentpläne sollen nun unter Verzicht auf Gründung einer besonderen Investmentbank eine greifbare Gestalt durch die Übertragung neuer Aufgaben an die BIB erhalten. Nach Ankündigung des Vorstandes wird die Bank Betriebsmittel in größerem Umfang gewähren durch Kapitalhergabe gegen Beteiligung an den Unternehmen oder durch „Kredite in milder Form“, also zu variablen Zins- und Tilgungsbedingungen. Die BIB übernimmt damit Aufgaben, die in normalen Zeiten in der Phase der Vorfinanzierung von den Geschäftsbanken, und in der der Endfinanzierung mit der Übernahme neuer Aktien vom Kapitalmarkt wahrzunehmen sind.

Die bekannten Diskriminierungen der Aktie und der Börse, gefördert durch das Fehlen einer großzügigen (nicht etwa verschwenderischen) Berlinpolitik, haben es nun dahin gebracht, daß öffentliche Mittel zum Aktienerwerb benutzt werden müssen – und das in einem Augenblick, in dem die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, daß der Staat schon in einem Maße Großaktionär geworden ist, das sich nur noch graduell und in technischer Hinsicht von dem Stand der Enteignung in den kommunistisch verwalteten Teilen Deutschlands unterscheidet. Fürs erste hört man freilich, daß eine Überfremdung in jedem Fall unterbunden wird, und der Unternehmer das Recht des jederzeitigen Rückkaufs der Beteiligung erhalten soll. Wer mißtraut aber nicht der Seßhaftigkeit der öffentlich aufgezogenen Stellen, selbst wenn die Kapitalmajorität der öffentlichen Hand auch bei ihnen selbst im Stimmrecht eingeschränkt ist, und sie nicht allein der deutschen Gesetzgebung und ihrer Bürokratie unterstehen, sondern auch von US-Behörden abhängig sind? Auf den einfachsten Weg – auch die Berliner Betriebe zur Bildung von Eigenkapital durch eine von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin geforderte und von Persönlichkeiten des Bundesgebietes unterstützte Senkung der Einkommens- und Körperschaftssteuer zu befähigen – hat man verzichtet, zugunsten einer von unabhängigen Wirtschaftlern in Westberlin abgelehnten Zwischenlösung. Es bleibt die Hoffnung, daß die Betriebe sich doch zu einer gewissen Rentabilität durchkämpfen, und der Kapitalmarkt sich in nicht allzu ferner Zukunft als aufnahmefähig für Aktienemissionen zeigt, bevor Änderungen in der jetzt verbindlich erklärten Zurückhaltung gegenüber dauernden Einflußnahmen der BIB diktiert werden. E. S.