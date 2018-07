Die vom Sowjetzonenrundfunk am Freitagabend für Sonnabend, den 27. Juni, angekündigten „Sonder-Nachrichtensendungen“, die von vier Uhr an alle Viertelstunden wiederholt werden sollten, sind ausgeblieben. Ebenso die angesagten Sondermeldungen des Moskauer Rundfunks. Irgendeine Begründung für das Ausbleiben der Sensation wurde bisher nicht gegeben. In Kreisen der drei Alliierten Hohen Kommissionen, die am selben Sonnabend ihre 100. Sitzung in Westberlin abhielten, hatte man erwartet, daß der neuernannte sowjetische Hohe Kommissar, Semjonow, diese Gelegenheit zu einem Antrittsbesuch benutzen würde. „Es besteht eine geringe Chance, daß sich den dreien ein vierter zugesellt“, sagte ein alliierter Sprecher. Dieser Antrittsbesuch ist jedoch nicht erfolgt. Man nimmt jetzt an, daß Semjonow die Fühlungnahme auf den Juli verschoben hat. Die Sowjets haben sich nämlich ausgerechnet, daß sie in diesem Monat turnusmäßig den Vorsitz in der alliierten Kontrollkommission führen würden, wenn sie diese nicht seinerzeit durch ihr Fernbleiben sabotiert hätten.