War’s nicht der Bundespräsident selbst, der bei der Eröffnung der Deutschen Verkehrsausstellung in München meinte, in erster Linie sei sie für die Jungen da? Jedenfalls ist diese grandiose Schau für Jungen ein vollkommenes Paradies, die Erfüllung kühnster Wunschträume, so daß man es ihnen nicht verübeln könnte, wenn sie die Erwachsenen als störendes Element empfänden, ausgenommen natürlich die freundlichen Aufsichtsbeamten, die ihnen an Loks, Autobussen, Dieselmotoren und Raumraketen die Kniffe und Griffe zeigen müssen, auf die auch die geübtesten Bastler nicht von selber kommen würden.

Aber führen wir auch zu unserer eigenen Entschuldigung das bekannte Nietzschewort vom Kind im Manne an, das spielen will! Ich weiß: der Fortschritt der Technik in unserem Zeitalter, wo alles auf die Schnelligkeit ankommt, ist eine ernste Sache. Sicherlich. Aber Hand aufs Herz: Leben konnte man doch auch im Zeitalter der Postkutsche, und vom Reisen hatte man damals wahrscheinlich mehr als heute, wobei man sich gar nicht erst auf Goethe zu beziehen braucht.

Diese ein wenig wehmütige und gänzlich unmoderne Reminiszenz soll die Begeisterung darüber nicht stören, daß die Münchener Verkehrsausstellung alle Maschinen, alle Gelegenheiten und alle Methoden demonstriert, die der Fortbewegung dienen. Wir wissen ja, daß es das Verkehrswesen ist, das die moderne Welt zusammenhält. Hier, in München, aber wird nicht nur demonstriert; hier darf sich jedermann als Teilnehmer, ja, hier und dort als Lenker des Verkehrs betätigen; jedermann, und so auch ich.

Wohin also meine und der meisten Besucher Begeisterung? Ich durfte viel von dem tun, wozu ich bislang nie so recht gekommen bin: mehrere hundert Meter weit fuhr ich in der Abteilung „Bundesbahn“ eine Schnellzugslokomotive, die eine echte Dampfpfeife hatte; kostenlos wählte ich in der „Abteilung Bundespost“ Fernsprechnehmer und versandte Fernschreiben, und dann ging ich zum gewaltigen Modellflughafen „Rhein-Main“ und gab landenden und startenden Flugzeugen alle Signale, die mir gerade einfielen.

Etwas trübe Empfindungen werden freilich wach, wenn man in der Flughalle alte Lufthansamotoren steht und ein frühes Modell des Zeppelins betrachtet. Doch ist auch das erste deutsche Flugzeug der Nachkriegszeit der Siegelwerke ausgestellt Es muß vorläufig noch im Ausland gebaut werden, ein anmutiges, blausilbernes Ding, nicht teurer als ein Mercedes 300. Eine große Karte von Zentraleuropa erinnert einen dann allerdings daran, daß auch der Luftraum seinen Eisernen Vorhang besitzt – trotz „Comet“ und Stratosphärenkreuzer.

Nirgends wird man in der „Deutschen Verkehrsausstellung München 1953“ mit toten Statistiken gequält. Des alten Pädagogen Pestalozzi Methode des Anschauungsunterrichts hat sich durchgesetzt, auch für Erwachsene. Man besteigt die neuesten Straßen-Schienenbusse, gondelt in einer Drahtseilbahn über das Gelände und guckt in die Postsäcke des neuesten Dieselpostschnellzugs. Auch die Bemalung der Winde hat das Symbolisch-Allzusymbolische verloren. Keine Flügel-Kron- und Scheibenräder mehr, die früher stets das Zeichen zu geben pflegten, daß der menschliche Bizeps überwunden ist. Nirgendwo ein Gott Merkur, der früher stets ein Dampfschiff hinter sich herzog. Daß manches Anschauungsbild dafür ein wenig hypermodern à la Dali von vorgestern ist, nimmt man gern in Kauf. Auch daß vieles noch unfertig ist, stört weiter nicht. Diese Ausstellung, die der modernen Schnelligkeit gewidmet ist, hat Zeit. Bis nach dem Oktoberfest bleibt sie zusammen, und man rechnet mit einigen Millionen Besuchern, von denen jeder auf seine Rechnung kommen wird.

Hubertus Prinz zu Löwenstein