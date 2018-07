Billig etwas erben zu wollen, mag eine menschliche Schwäche sein. In Zeiten kriegerischer Auseinandersetzungen werden sogar ganze Völker und ihre Regierungen davon befallen, und das Recht zieht dabei häufig den kürzeren. Je mehr wir uns jedoch vom Kriege entfernen, so sollte man meinen, müßte das Recht wieder Recht werden; und in der Tat ermutigen manche Verhandlungen mit ausländischen Staaten über die ehemaligen deutschen Vermögenswerte zu dieser Ansicht. Traditionelle Handelsfreundschaft hat sich als ein Pfand erwiesen, das im Bemühen, normale Beziehungen zwischen den Staaten wieder herzustellen, schwer wiegt. Um so verwunderlicher ist es, daß nach zuverlässigen Nachrichten aus Spanien eine neue Enteignungswelle den „schäbigen Rest“ erfassen will, der einst deutscher Besitz war. Im ganzen sind es noch neun oder zehn Unternehmen, meist Versicherungsgesellschaften, die davon betroffen sind. Daß es hierbei nicht mit der vielgerühmten „spanischen Grandezza“ zugeht, von den rechtsstaatlichen Grundsätzen zu schweigen, läßt sich daran erkennen, daß seit Kriegsende nicht allein Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen zugunsten des spanischen Staates enteignet wurden, sondern die Enteignungsabsicht auch gegenüber rein spanischen Unternehmen fortbesteht, die längst vor dem Kriege durch einwandfreien, notariell beurkundeten Verkauf aus deutscher in spanische Hand übergingen. Auch manchem Spanier selbst kommt die Zulässigkeit der Enteignungsverfahren etwas „spanisch“ vor, zumindest lehnen namhafte spanische Persönlichkeiten die Fortsetzung der bisherigen Enteignungspraxis ab.

Bei den noch geplanten Enteignungen in Spanien handelt es sich genau so wie bei den bereits vollzogenen nicht allein um die Vermögenswerte. Bei einer ganzen Reihe dieser Unternehmen fiel den Enteignern die Möglichkeit zur Führung klingender deutscher Firmennamen zu. In anderen Fällen scheinen sie dies nach den vorliegenden Informationen zu erhoffen. Zu dem vermögensrechtlichen Zwielicht tritt so ein markenrechtliches, und in mehr als einem Falle ist der Mißbrauch deutscher Firmennamen zu befürchten.

In offiziellen spanischen Kreisen wird behauptet, Spanien habe aus den Kriegsverlusten seiner Staatsangehörigen in Deutschland Entschädigungsansprüche, die aus den in Spanien enteigneten Vermögen zu befriedigen seien. Da sich Deutschland mit Spanien nicht im Kriegszustand befand, konnten diese Ansprüche mit der Begründung bestritten werden, daß die Verluste spanischer Bürger in Deutschland durch höhere Gewalt verursacht worden seien und die Bundesrepublik daher nicht hafte, Denn mit eben derselben Begründung hat nämlich Spanien die deutschen Schadenersatzforderungen aus deutschen Verlusten in Spanien während des Bürgerkrieges

1936–1939 zurückgewiesen. – Immerhin tauscht die deutsche Wirtschaft mit der spanischen im Rahmen der handelsvertraglichen Vereinbarungen jährlich Güter und Dienstleistungen im Werte von wenigstens 100 Mill. DM aus, Handelsverkehr auf Grund traditioneller Freundschaft bedingt aber auch Fairneß in vermögensrechtlichen Dingen. gg