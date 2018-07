In der unfruchtbaren und glühenden Landschaft des südafrikanischen Velds geschieht ein Mord. Mary, die Frau des Farmers Dick Turner, wird erstochen auf der Veranda ihres Wellblechhauses aufgefunden. Der Houseboy Moses gesteht die Tat. Aber – und das ist das Seltsame – der ganze Distrikt, der jede Nachricht sonst monatelang auskaut, schweigt über diesen Mord. Warum? Bei der Beantwortung dieser Frage setzt die eigentliche Story des Romans Afrikanische Tragödie von Doris Lessing (Verlag C. Bertelsmann) ein:

Da ist das Kind Mary, das zwischen einem versoffenen Vater und einer ewig klagenden Mutter in der demütigenden Situation der „armen Weißen“ aufwächst; da ist das dann junge Mädchen, dem die Pensionsjahre und die Stellung als Sekretärin in Kapstadt Zufriedenheit und alle Vorteile der weißen Kaste in Afrika darbieten; da endlich die Frau Mary, die aus ihrem farblosen, aber sicheren Dasein ohne jede tiefere Bindung an einen Menschen oder eine Sache durch die zufällig gehörte Bemerkung „sie ist ganz anders – ihr fehlt der Mann“ in eine Panik gejagt wird, aus der ihr Verhängnis erwächst. Sie heiratet fast wahllos und ohne Liebe den Farmer Dick Turner und entdeckt zu spät, daß der „Ausweg“ in eine Sackgasse führt. Dick, den die Nachbarn den „ungeschickten Jonas“ nennen, ist ein Mann, dem alles mißlingt. Es mißlingt ihm vor allem, Mary so zu behandeln-, daß nicht von ihm und vom Leben betrogen fühlen mußte. Sie gehört nun zu den armen Europäern, die gesellschaftlich im luftleeren Raum zwischen Schwarz und Weiß stehen. Mit ihrem leicht aufflackernden Stolz brüskiert sie die Nachbarn und zerstört so den letzten Schutz der Konvention. Während ihr Mann krank ist, kommt sie in die Lage, die verhaßten und zugleich gefürchteten Neger bei der Arbeit zu beaufsichtigen. Durch die plötzliche Aktivität von einem berauschenden Machtgefühl beseelt, läßt sie sich dazu hinreißen, einen Schwarzen mit der Peitsche zu schlagen. Derselbe Neger wird nach drei Jahren ihr Houseboy. Seiner starken, bösen lautlosen Sanftheit verfällt sie, nachdem sie ihm mit einer letzten Willensanstrengung hinausgeworfen hat. Diese Verletzung der Colour-bar ist die Ursache dazu, daß der Mord totgeschwiegen wird, daß er Haß und Verachtung, statt Mitleid oder Entsetzen erregt.

Trotz der südafrikanischen Kulisse ist die „Afrikanische Tragödie“ kein Beitrag zur Rassenfrage. Diese liefert lediglich das Lokalkolorit, nicht anders als die realistischen Bilder der sonnendurchglühten Landschaft, vor der sich die Tragödie einer „Frau ohne Willen“ abspielt.

Der Leser mag in diesem Buch das andere Gesicht des dunklen Erdteils vermissen, hinter dessen äußeren Zügen sich das Geheimnis eines Lebens zwischen Dämonen und Göttern verbirgt. Jenen Zauber, der Afrika zum Land des Ursprungs und der Verheißung werden läßt, wie etwa in „Sturm und Echo“ von Frederico Prokosch oder in Johanna Moosdorfs „Flucht nach Afrika“, das in der Anlage der Fabel der „Afrikanischen Tragödie“ ähnelt. Dort erhebt sich der Kontinent zum echten Partner im Spiel um die gestohlene Seele der weißen Frau. Gerade im Vergleich mit diesem Roman scheint in der Wahl des deutschen Titels „Afrikanische Tragödie“ (Originaltitel: „The grass is singing“) eine falsche Betonung zu liegen. Sybille Schönfeldt