Daß man zukünftig nicht mehr „Landeshauptmann“ sagen, sondern einen Titel gebrauchen wird, der auf den „Verwaltungsdirektor“ hinausläuft, wirkte in dem Moment ärgerlich, wo man auf dem „Westfalentag“, der diesmal in Meschede abgehalten wurde, den Dr. h.c. Salzmann sah. Hemdsärmelig-humorig leitete er das große Treffen, lobte und tadelte, ein guter Redner und guter Zuhörer, entzog sogar dem Josef Winckler, dem lieben „Bomberg“-Barden, einmal das Wort, als dieser gar zu ausführlich zu werden drohte, eckte aber keineswegs damit an – weder bei dem Dichter noch bei den Versammelten – und leitete die Vorgänge väterlich –: der Hauptmann eines Landes, nicht ein Verwaltungsmann.

Aber es ist halt ein Pech mit Änderungen alter Bezeichnungen. Westfalen selbst gibt es – vermutlich, weil die westfälischen Abgeordneten des Landtags zu Düsseldorf die Sache zu leicht nehmen – nur mehr als Koppel-Wort. Nur in Verbindung mit einem Bindestrich, nicht mehr originaliter tritt fortan Westfalen noch in Erscheinung: als Teil des Landes Nordrhein-Westfalen und als Hauptstück der Landschaft Westfalen-Lippe. Diese Namensänderung (über die in der „Zeit“ ein Aufsatz „Westfalen ist verschwunden“ zu lesen war) wird von vielen Menschen jener Landschaft, die es angeht, sehr bedauert. Nicht weil hier Lokalpatriotismus am Werke oder gar eine „Los-vom-Rheinland“-Bewegung rege wäre, sondern weil man fürchtet, es könnte diese Kleinigkeit einer Neuerung die Größe einer Tradition stören. Mit Recht. Westfalen stellt – sozusagen – eine Originallandschaft dar; man hätte ihr den Originalnamen getrost lassen sollen!

Der „Westfalentag“ ist ein Zeugnis dieser Tradition. Alljährlich kommen in einer möglichst alten, möglichst ungetrübt westfälischen Stadt viele zusammen, denen die Worte Heimat und Volkstum keine Propaganda- und Papierbegriffe sind. Und wenn es diesmal in Meschede das am weitesten beachtete Ereignis war, daß Josef Winckler und Adolf von Hatzfeld den Annette-Droste-Preis erhielten (und wirklich sind dies heute jene Dichter, in deren Wesen und Werke der westfälische Kern am deutlichsten bemerkbar ist), so war eine Reihe von „Arbeitsgemeinschaften“ wohl das, interessanteste Charakteristikum des Westfalentags.

Man sprach beispielsweise von der Möglichkeit, dem Trubel heutiger Feste mit ihrem albernen Drum und Dran wieder einen echten Sinn zu verleihen (Josef Winckler: „O, diese Hypertrophie des modernen Sportes!“) Man sprach von Gesetzmäßigkeiten des Dorflebens, das – ist es intakt – sich nicht schöner zeigen kann als an Feiertagen, und seien es Schützenfeste. Man forderte, der Lehrer solle nicht ein Schulbeamter, sondern schöpferisch im Dorfleben sein. Man tadelte (auf der Sonntagstagung) sogar die Sitte, die Sommermonate hindurch fleißig Tagungen zu veranstalten (in Stadt und Land und in allen Ecken der Bundesrepublik). Diese „Tagungsmanie“ sei recht geneigt, die Familien auch an den Sommersonntagen auseinanderstieben zu lassen; und dies, obwohl niemand zweifelt, daß die Familie die Ursprungszelle gemeinschaftlichen und staatlichen Lebens ist. – Einmal stand ein Sprecher der Flüchtlinge auf, und seine Worte darüber, wie das Zusammenleben zwischen Alteingesessenen und Hinzugekommenen zu gestalten sei, waren Worte des Dankes. „Wir sind nicht nur von der Landschaft Westfalen, sondern von den Menschen Westfalens aufgenommen worden.“ Und Dr. Salzmann nickte dazu – als Landeshauptmann, nicht als Verwaltungsmann. J. M.