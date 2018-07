Die Gewißheit, daß der zur Zeit amtierende Bundestag das Kapitalmarktproblem nicht mehr lösen wird, hat den vor einiger Zeit so hoffnungsfroh begonnenen Kursanstieg auf dem Aktienmarkt wieder gestoppt, ohne allerdings die innere Widerstandsfähigkeit des Marktes erschüttern zu können. Das Publikum hält zwar mit Kauforders zurück, es ist aber als interessierter Beobachter im Markt geblieben, um – das dürfte sicher sein – sofort wieder eine aktivere Rolle zu spielen, wenn der Gesetzgeber die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen hat. Die geringen Abgaben beweisen, daß die Aktionäre den Willen zum Durchhaltenbesitzen, der übrigens durch eine auffällig verbesserte Publizität der Gesellschaften gestützt wird. Man wird sich bewußt, daß der Aktionär in naher Zukunft wieder ein Faktor werden wird, mit dem man bei der Auflegung von Neu-Emissionen rechnen muß. Da bei den meisten Gesellschaften vor Verwirklichung etwaiger Kapitalmarktwünsche zunächst ein kräftiger Kurssprung nach oben getan werden muß, haben die Aktionäre allen Grund, ihre Papiere festzuhalten, wenn sie sich nicht um die Früchte des jahrelangen Durchhaltens bringen wollen.

Das laufende Börsengeschäft wird beeinflußt von den in rascher Folge vorgelegten Jahresabschlüssen. Da Überraschungen nahezu vollständig ausblieben, wurden Kurskorrekturen nur in wenigen Fällen notwendig. Eine Enttäuschung gab es bei der Gutehoffnungshütte, die ihr Kapital entweder 1:2,75 oder 1:3,05 umstellen will. Wenn man auch an der Börse mit der letzteren Möglichkeit rechnet, so trat doch zunächst einmal ein Kursrückschlag von 6 Punkten auf 191 v. H. ein; der Wochenschlußkurs lag jedoch schon wieder bei 194 1/2 v. H. – Die Bewegung bei der GHH blieb auf die Kurse der übrigen Montangesellschaften nicht ohne Einfluß, allerdings waren die Abschläge hier wesentlich geringer.

Die effektiven Stücke der IG-Farben-Aktien konnten sich trotz des positiven Berichts der – Farbwerke Hoechst der Allgemeintendenz nicht entziehen und gaben um einen Punkt auf 85 v. H. nach. Da die ausländischen Interessenten vor weiteren Sperrmarkkänfen zunächst das Ergebnis der Dreier- oder Viererbesprechungen abwarten wollen, erfuhr der Markt auch von dieser Seite keine Belebung.

Als Folge der regen Bautätigkeit befestigten die Zementwerte ihre Kurse (Breitenburger Cement 94–95, Germania Cement 73 1/2–75 1/2, Hemmoor Cement 79–80). Am Markt der Versorgungs- und Tarifwerke gaben Hamburger Hochbahn auf 75 und RWE auf 108 nach. HEW konnten sich dagegen auf der Basis von 71 v. H. behaupten; die Gesellschaft wird, wie man bereits seit einiger Zeit an der Hanseatischen Wertpapierbörse vermutete, für 1950/51 eine Dividende von 4 v. H. zahlen.

Am Rentenmarkt hielt die unruhige Bewegung bei den Harpener Bonds an. Der Kurs schwankte zwischen 123 1/2 und 130 v. H. Trotz aller Dementis hält sich hartnäckig das Gerücht, daß Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteien schweben. Bei den RM- und DM-Hypothekenpfandbriefen waren nur unwesentliche Kursveränderungen zu verzeichnen. Für DM-Pfandbriefe bestand Nachfrage. Die Rhein-Main-Donau AG, München, plant, eine steuerfreie 5 1/2prozentige Anleihe zum Betrage von 10 Mill. DM auszugeben, die den Ausbau der Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsstraße weiter vortreiben soll. Die Anleihe soll durch den Bund und das Land Bayern gesamt- und selbstschuldnerisch verbirgt werden. – Die Mannesmann AG, Düsseldorf beabsichtigt, eine 8-v.-H.-Anleihe in Höhe von 30 Mill. DM aufzulegen, die ähnlich ausgestatt werden soll wie die kürzlich emittierte Bosch-Anleihe. -n d t.