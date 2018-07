Inhalt Seite 1 — Ambulante Industrie – ohne Fabriken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Harold Rasch

Wenn wir von der modernen Industriewirtschaft sprechen, denken wir gewöhnlich an rauchende Schornsteine, weiträumige Fabrik- und Montagehallen, Fließband und Serienfertigung. Aber das ist doch nur ein Aspekt des industriellen Zeitalters, wenngleich ein überaus wichtiger. Es gibt daneben Wirtschaftszweige, die andere Lebens- und Arbeitsbedingungen aufzuweisen haben – so stark abweichende, daß man bereits Zweifel geäußert hat, ob sie überhaupt noch zur Industrie zu rechnen seien oder nicht vielmehr eine eigene Wirtschaftskategorie darstellten. Zu ihnen gehört in erster Linie die Bau Wirtschaft.

Eine kürzlich vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie (Frankfurt a. M.) veröffentlichte Denkschrift bezeichnet die Bauindustrie als „Industrie ohne Fabriken“. Sie ist nicht der einzige Wirtschaftszweig dieser Art, aber doch ein Musterbeispiel. Die ihr angehörenden Firmen, unter denen sich neben zahlreichen kleinen und mittleren Betrieben mit lokaler und regionaler Bedeutung auch Unternehmen von Weltgeltung befinden, haben keine eigenen Produktionsstätten, ihre „Fabriken“ sind überall dort, wo gerade ein Bau auszuführen ist. Keine Baustelle ist der anderen gleich, jede muß für den einzelnen Fall hergerichtet und nach Beendigung des Baues wieder verlassen werden. Wo gebaut wird, bestimmt nicht der Bauunternehmer, sondern sein Auftraggeber, der Bauherr. Die Zulieferung von Baumaterial, die Energieversorgung müssen immer wieder von neuem gesichert werden. An jedem Bauplatz findet der Unternehmer andere Arbeitskräfte, unterschiedliche Tarifsätze und Arbeitsbedingungen vor. Nur 10–20 v. H. der Arbeiter eines größeren Bauunternehmens sind Stammkräfte, alle übrigen werden nur für den einzelnen Bau eingestellt. Überall hat der Unternehmer auch mit neuen Steuerträgern und unterschiedlichen Steuersätzen (zum mindesten bei den Gemeindesteuern) zu tun. Die Kostengestaltung eines jeden Bauvorhabens ist daher von jeweils neuen und zum Teil nicht voraussehbaren Faktoren abhängig. In alledem unterscheidet die Bauindustrie sich grundlegend von der „stationären“ Industrie.

Diese Trennung von Betriebsleitung und Betriebsstätte hat ihre Ursache natürlich in der Besonderheit des Produktes der Bauindustrie. Sie ist eine Bereitschaftsindustrie. Eine Baufirma kann kein langfristiges Produktionsprogramm nach eigenem Entschluß aufstellen und ihren Betrieb daraufhin einrichten. Sie produziert nicht für den Markt, sondern auf Bestellung. Ihre Leistungen sind ihr bis in die Einzelheiten vom Auftraggeber vorgeschrieben. Erst wenn ein Auftrag erteilt ist, kann die eigentliche Produktionsplanung beginnen. Die Möglichkeit zu langfristigen Dispositionen, insbesondere in der Materialbeschaffung, ist nur in geringem Maße gegeben. Der Bauunternehmer weiß zu Anfang des Baujahres noch nicht, in welchem Umfang Stahlbetonbauten oder Mauerarbeiten, Hoch- oder Tiefbauarbeiten auszuführen sein werden. Er kann sich daher nicht mit Material versorgen, wenn es konjunkturmäßig richtig ist, sondern erst dann, wenn der Auftrag erteilt ist. Dadurch können sich Nachteile beim Einkauf ergeben. Eine Hortung von Material in nennenswertem Umfang ist – abgesehen von der Lager- und Transportempfindlichkeit einer Reihe wichtiger Materialien – sinnlos.

Oft ist ein Bauunternehmer genötigt, andere Firmen zur Durchführung erhaltener Aufträge hinzuziehen, oder er kommt umgekehrt selber in die Lage, sich an einem Auftrag anderer Firmen zu beteiligen. Eine derartige Zusammenarbeit bringt ein zusätzliches Risiko mit sich, da Qualität und Leistung der beteiligten Firmen sich erst im Laufe der Zeit näher zeigen. Insbesondere haftet der Hauptunternehmer dem Auftraggeber auch für die Leistung der Nachunternehmer. Aber auch wenn keine solche „Beteiligungsverhältnisse“ gegeben sind, sondern die einzelnen zum Bau gehörenden Arbeiten vom Auftraggeber gesondert vergeben werden, können sich so erhebliche Schwierigkeiten ergeben. Die Arbeit der voneinander abhängigen Unternehmer muß abgestimmt werden, ohne daß einer dem anderen gegenüber weisungsberechtigt ist und die Gesamtarbeit in ein zusammenfassendes Produktionsprogramm einfügen kann.

Während die Industrie der stationären Betriebsstätten mobile Erzeugnisse produziert, stellt die Bauindustrie auf ständig wechselnden Betriebsstätten stationäre Produkte her. Die einzelnen Teile des Bauwerks gehen dabei fortlaufend in das Eigentum des Auftraggebers über und werden von den auf dem Grundstück ruhenden Lasten erfaßt. Damit sind sie der Verfügungsgewalt des Bauunternehmers entzogen. Als Kreditunterlage für ihn scheiden sie aus. Er kann sich auch nicht das Eigentum bis Zur Bezahlung seiner Forderungen vorbehalten.

Aber das ist nur eine (kaufmännische) Folge der (technischen) Besonderheiten, mit denen die Bauindustrie im Gegensatz zu den meisten übrigen Industrien rechnen muß. Das Entscheidende ist, daß es einen offenen Markt und damit echte Marktpreise – wie für bewegliche Güter – für Bauleistungen nicht gibt. Wenn man von gewissen Serienbauten absieht, bei denen eine Standardisierung und Typisierung möglich ist, stellt jeder Bau eine neue und einmalige Individualität dar. Natürlich gibt es stets gewisse Erfahrungstatsachen, mit denen die Baufirma rechnen kann, der Verbrauch von Baumaterialien etwa kann im voraus ermittelt werden; die Preise für diese sind bekannt. Aber das ändert nichts daran, daß jeder Bau im Hinblick sowohl auf die immer wieder verschiedenen lokalen Gegebenheiten wie auch auf die stets wechselnden Wünsche der Auftraggeber von neuem kalkuliert werden muß. Dabei ist zwar die Kalkulation der Baufirma für die weitaus wichtigste Gruppe von Aufträgen, nämlich für die öffentlichen oder mit öffentlichen Mitteln finanzierten Aufträge, durch Bestimmungen des Baupreisrechts vorgeschrieben. Gleichwohl aber bleiben Unsicherheitsfaktoren von bedeutendem Umfang. Vor allem ist wegen der Besonderheiten des einzelnen Baues eine Verteilung der Risiken des Geschäfts (Mängelhaftung) für längere Zeit auf Grund von Erfahrungstatsachen – anders als in der stationären Industrie – kaum möglich. Auch die Berücksichtigung der fixen Kosten in der Kalkulation begegnet größten Schwierigkeiten und ist weitgehend von zufälligen Momenten abhängig, da der Beschäftigungsgrad in der Bauindustrie ganz erheblich schwankt und Zeiten der Zusammenballung von Aufträgen mit solchen unzureichender Ausnutzung der Kapazitäten abwechseln. Dabei hat die Bauindustrie kaum die Möglichkeit, Konjunkturverluste durch entsprechend größere Gewinne in guten Zeiten auszugleichen, schon weil ihre Preise für öffentliche und öffentlich finanzierte Aufträge, etwa zwei Drittel der Gesamtaufträge, durch die Baupreisverordnung nach oben begrenzt sind.