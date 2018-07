Wo steht der Arbeiter heute wirklich? Welche Ideale treiben ihn, und welche Vorstellungen hat er vom Leben? Für eine von Dogmen unbeeinflußte Antwort ist Karl Bednariks Buch Der junge Arbeiter von heute – ein neuer Typ (erschienen im Gustav Kilpper Verlag, Stuttgart) bei der Beantwortung dieser Fragen eine wertvolle Hilfe. Allerdings beschränkt sich Bednarik darauf, die geistige Situation der Jugend an Werkbänken und Maschinen zu untersuchen. Wohl deshalb, weil die ältere Generation vom Standpunkt des Sozialismus aus linientreuer ist, und man wohl gespannt darauf sein darf, wie weit die Jugend sich zum Träger des sozialistischen Gedankens entwickelt. Nun ist es aber mit dem „Tragen von Ideen“ eine ganz besondere Sache! Im politischen Leben beginnt es damit, daß jemand bestimmte Vorstellungen von Zuständen hat, die erreicht werden müssen und auf dem Wege dorthin plötzlich erkennt, daß beim freien Spiel der Kräfte etwas ganz anderes herauskommt, als er ursprünglich beabsichtigte. So ist es dem Sozialismus ergangen. Was Marx und Engels in ihren Schriften festlegten, war für die damalige Arbeiterklasse eine Offenbarung. Blum, Liebknecht und der Lenin des Schweizer Aufenthalts waren markante Persönlichkeiten, die schon eine Bewußtseinsbildung und neue Wertschätzung des arbeitenden Menschen bewirken konnten. Ein äußeres Zeichen dafür waren beispielsweise die blauen Hemden der SAJ. Heute ist, wie Bednarik schreibt, „der neue Typ des jungen Arbeiters in Reinkultur nicht in geschlossenen Organisationsformen zu finden“. Und warum?

Nun, inzwischen haben die Arbeiter ihre Forderungen, nämlich Sozialversicherung, höhere Löhne, Mitbestimmung im Betriebe, garantierter Mindesturlaub und Begrenzung der Arbeitszeit durchgesetzt, und die Büroreiterei auf dem revolutionären Gedanken hat deshalb einen merkwürdigen Anstrich. Denn angesichts eines verlorenen Krieges geht es im großen und ganzen den ehemaligen Unterdrückten doch recht gut. Allmählich wußten viele der jungen Arbeiter nicht mehr, was sie mit ihrer „frischgebackenen“ Tradition anfangen sollten. Und wenn die Jugend nicht gegen Barrikaden stürmen kann, dann macht sie sich auf andere Weise Luft, sei es auch nur durch gelbe Schlipse und Ringelsöckchen. Bednarik meint dazu, die auffallende Kleidung dieser Menschen sei eine Reaktion auf die Uniformierung von Geist und Leib durch den Militarismus, und der junge Arbeiter schlidderte deshalb mitten zwischen die „Kaffeehaus-Existenzialisten“, die Pariser „Zazous“, die Wiener „Schlurfs“ (ein Name für die nachlässige Haltung der Tanzparkett-Berserker) und die Gemeinschaft saxophonbeseligter Jazz-Fans hinein. (Hier hätte sich der Autor vielleicht doch mehr vor Verallgemeinerungen hüten müssen.) Im ganzen gesehen aber sind die Gedanken Bednariks, des ehemaligen Fabrikarbeiters, erfreulich nüchtern und konkret. Er klammert sich nicht an ein Zukunftsbild erstrebter Herrschaft, sondern abstrahiert von Parteidogmen und liefert lediglich eine sachliche Analyse. Nun ist zwar ein Teil der jungen Arbeiter in die „Falken“ oder „Pfadfinder“ abgewandert und hat durchaus Ideale, aber das Bild des im „Dschungel der Zivilisation“ steckengebliebenen, bramarasierenden Halbstarken, der mit seinesgleichen vor den Kinoeingängen angriffslustige Gruppen bildet, tritt doch noch allzu häufig auf. Allerdings gab es diese Erscheinungen verspäteter Flegeljahre auch schon früher. Als Fazit kann man jedoch sagen, daß unter der Oberfläche des sozialistischen Parolentums ein Individuationsprozeß im Werden ist, für den es noch keine Wertskala gibt, weil es sich eben um ein Übergangsstadium handelt. Somit faßt Bednarik „als wichtigstes Ergebnis“ seiner Untersuchung zusammen, „daß die Entwicklung des Arbeiterlebens nicht mehr mit der Weiterentwicklung der – man kann fast sagen ehemaligen – politischen Arbeiterbewegung identisch ist“. Als Folge für den einzelnen empfiehlt sich, frei von ideologischem Denken „mündig“ zu werden und seine Zukunft möglichst durch die eigene Brille zu suchen.

Bednariks Buch regt an. Seine Arbeit ist ein wertvoller Beitrag, um verhärtete Begriffe aus ihrer Erstarrung zu lösen. Und wenn er manchmal übertrieben hart urteilt, geschieht das wohl nur, um eindringlich vor der Gefahr einer „schlurfigen“, gelangweilten Verneinung zu warnen. Denn selbstverständlich hat der Arbeiter auch heute noch große Aufgaben. Nur, daß sich ihr Schwergewicht von den äußeren Verhältnissen im Laufe der Jahre auf die geistig-seelische Situation verlagern wird, im Sinne der seit Jahrhunderten erstrebenswerten „Humanitas“. Und da gibt es nicht nur für den Arbeiter, sondern auch für den „Bürger“ noch allerlei zu tun. i. j.