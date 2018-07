AUSSENHANDEL

Japans Außenhandelsgesetz soll vom Handelsministerium weitgehend reformiert werden, um eine Förderung und Belebung des Japanischen Exports zu erreichen. U. a. will man einführen, daß Exportwaren künftig nur vom Exporteurverband gekauft und exportiert werden sollen.

In türkischen Handelskreisen erwartet man trotz aller Einfuhrbeschränkungen und aller Bemühungen, die Ausfuhr zu steigern, bis zum Jahresende ein mindestens ebenso hohes Außenhandelsdefizit wie im Vorjahr; man rechnet mit einem Defizit von 0,5 Mrd. £T.

Österreichs Außenhandelsdefizit erreichte im Mai bei einem Exporterlös von 1,028 Mrd. S rund 295 Mill. S. Für die ersten fünf Monate dieses Jahres ergibt sich somit ein Außenhandelsdefizit von 860 Mill.

Zwischen Großbritannien und der UdSSR wurde ein umfangreiches Warenaustauschabkommen über Fische und Fischkonserven abgeschlossen. Aus der Sowjetunion erhält Großbritannien Lachs- und Krabbenkonserven, die Gegenlieferung besteht aus Räucherheringen und dem für die Verpackung der sowjetischen Lieferungen notwendigen Weißblech. Dieses Abkommen, so verlautet aus London, dürfte die Absatzkrise der britischen Fischwirtschaft erheblich lockern.

Westdeutschlands Drahtausfuhr ist 1952 erheblich zurückgegangen. Der Exportanteil am Gesamtversand, der in den Vorkriegsjahren zwischen 30 und 40 v. H. schwankte, belief sich 1952 nur auf 14,5 v. H. und lag damit um 9 v. H. unter dem Anteil von 1951.

In den deutsch-tschechischen Handelsbesprechungen wurde ein Warenabkommen mit einem Gesamtvolumen der Ein- und Ausfuhr in Höhe von 34 Mill. $ ab 1. April bis 31. Dezember 1953 vereinbart. Es ist anzunehmen, daß die Bundesrepublik für 1,5 Mill. $ mehr Waren einführen wird, um so den Schuldsaldo der CSR abzubauen.