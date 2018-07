Die Meta 11 ge ac haft AG, Frank° fc tM, die auf ihre für das Geschäftsjahr 195152 (30.9) eine I; de von wieder 5v, H.

tu f das 56 Mill DMljende Grundkapital beiloß, gibt in ihrenüäftsbericht einen überck über die slIgeraL age in der Me IlwirtschaftUSA, so heißt es darin,d emen so großejührbedarf, daß die EntJcUimg m diesem Idie Lage in der übrigen cesfirhen Welt wei(dmitbestimmt. Seitdem die Korea Krise ub ist, sei jedoch die " mfuhrberpitschaff fclewordpn. 1952 und in den bis je fz t er flösse netten dieses Jahres habe 1aher außerhalb dei das Angebot an Blei, Kupfer, Zink und zeitweise die Nachfrage jeträäitlicb übertrofAuch bei Aluminium sei pit l Wm Europa Angebot größer als die Nachfrage. Das einzfetaH, das nach wie vor Titemational knapp iahet noch von der InteraticmaUn Rohstofßenz zugeteilt wird, ist Hickel Die rückläufigen Bkd Zinkpreise haben dazu eführt, daß die Proön einer Reihe von Bleind Zinkgruben ingen Ländern- eingestellt verden mußte, weil Preise unter die Produkonslv osten dieser nehmen gesunken sind.

Jlerdings wurde gleitig auf neuen Gruben die roduktion auf genau meistens allerdings mit egierungsuriterstütz insbesondere seitens der jnenkanlschen Regif- Die Preise für Schwermetalle waren — trcfs starken Rückganges seit fem zweiten HalbjahÜ —im. Mai 1953 immerhin noch zwei- bis dreim hoch wie vor dem Kriege, Dagegen ist der PreJ Aluminium fast derselbe le vor dem Kriege ucksiditigt man die unterhjedlichen spezifistGewichte, so ist Aluminium sute das billigste jll- Bei der zu erwartenden Steigerung der Aluminiumerzeugung werde das nicht ohne Wirkung auf die weitere Preisbildung bei den Schwermetallen bleiben. Der Anteil von Aluminium am Verbrauch der wichtigeren Nichteisen Metalle habe in den Nachkriegsjahren ständig zugenommen und er werde in der Zukunft voraussichtlich noch steigen, Es sei damit zu rechnen, daß in den USA und in Kanada bis 1955 eine Verdoppelungder Leistungsfähigkeitder Aluminiumhütten im Vergleich mit der Produktion in 1950 ereicht werden wird. Auch in der übrigen westlichen Welt sei die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Aluminiumhütten um etwa 50 v. Hvorgesehen.

In der Bundesrepublik habe 1952 die Erzeugung der wichtigeren Metalle insgesamt weiter zugenommen, während der Verbrauch kleiner war als im Vorjahr, Für die Entwicklung der Metallwirtschaft inDeutschland ist die Ausfuhr von Metallhalb- und Fertigfabrifcaten und Erzeugnissen anderer Industriezweige, die Metalle enthalten, von besonderer Bedeutung. Das Nachlassen der internationalen Rüstungskonjunktur habe zu einer Verschärfung der Konkurrenz an den Ausfuhrmärkten geführt. Diese Entwicklung war die Ursache dafür, daß die Regierungen einiger Lancier die Ausfuhr der metallverarbeitenden Industrie durch "Exportförderungsmaßnahmen"subventionierten. Hierdurch wurde die Konkurrenzfähigkeit an den Auslandmärkten so stark verschoben, daß für die Metallwirtschaft der Bundesrepublik eine ernste Gefahr entstanden sei. Da ohne einen ausreichenden Export an Metallhalb- und Fertigfabrikaten die Metallindustrie der Bundesrepublik nicht lebensfähig sein kann müsse unbedingt versucht werden, auf den internationalen Märkten wieder gleiche Voraussetzungenfür alle konkurrierenden Länder zu schaffen.