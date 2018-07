Nach Deckung des N~~ ~arfes tritt die AEG-Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin-Frankfurt/M., nunmehr in eine Phase des natürlichen Wachstums, stellte Dir. Dr. Hans Boden, Mit~~~~ Vorstandes der Gesellschaft, in der HV am 30. Juni in Berlin fest. Allerdings wich in der nahen Zukunft der Finanzbedarbs~~~ abschreibungsmöglichkeiten Obersteigern ~~tergesellschaften, die sich bisher in der Hau~~~ aus eigener Kraft heraus finanziert haben, ~~~ demnächst einmal Mittel in Form von Eigen~~~ ~ur Verfügung gestellt werden. Die aus ~~~ Verkauf der NAG-Beteiligung Und der Amp~~~ ~~~e allmählich hereinkommenden Beitrage w~~~ine gewisse finanzielle Entlastung herbei; Dr. Boden wies darauf hin, daß die Liquditätsverbesserung, die ~~~ Geschäftsjahr 1952 brachte, sich bisher fort ~~~~habe; eine echte Konsolidierung sei allerdoch nicht eingetreten, das könne auch ~~~~~~~ die Erhöhung des Aktienkapitals erreich~~. Man sei sich aber klar, daß neues Kapi ~~~ den derzeitigen Umständen nicht beschaf~~~könne. Nach Ansicht von Dr. Boden befin~~ ~~~se deutsche Wirtschaft von am Beginn eine Zukunft verschärfenden Konkurrenzkampf: dem zur Bewältigung Entwicklung weiter zur Expansion, son-~~~sher Aufgaben – z. B. dem Fernsehen – w~~~~~~ Mittel gebraucht.

Im neuen Geschä~~~ ~~ligt die geschäftliche Tendenz, betonte Dr. Friedrich Spennra~~ Vorsitzende des Vorstandes. Die Verwaltung hoffe, für 1952/53 (30. 9.) das gleiche Ergebnis zu erzielen wie für das jetzt verabschiedete Geschäftsjahr 1951/52; ob auch eine höhere Dividende als 5 v. H. zur Verteilung kommen könne, sei im Augenblick noch nicht zu übersehen. Der deutschen Elektroindustrie stellte Dr. Spennrath im Hinblick auf den ständig zunehmenden Energiebedarf eine günstige Prognose. Die Bedeutung des Inlandmarktes als Basis des Absatzes und als Fundament für das Exportgeschäft dürfe allerdings nicht unterschätzt werden. „Ich glaube“, so sagte der Redner, „daß die Elektroindustrie keine Angst vor dem Frieden zu haben braucht, denn jede Verschiebung der Kaufkraft zugunsten des privaten Bedarfes kommt auch den dauerhaften Gebrauchsgütern zugute.“ Als ungesund bezeichnete Spennrath einen Zustand, bei dem der Produzent die Anlagen für den Kunden finanziert. Heutzutage sei das „Abzahlungsgeschäft“ für Großenlagen, das die Hersteller finanzieren, zu einem Faktor im internationalen Wettbewerb geworden. Die Bemühungen des Bundeswirtschaftsministers, einen Abbau der Exportförderungsmaßnahmen auf internationaler Ebene zu erreichen, seien sehr zu begrüßen.

Die HV genehmigte den Abschluß für 1951/52 (30. 9.), wonach wieder 5 v. H. Dividende auf das 88 Mill. DM betragende Grundkapital verteilt werden. Aus dem AR, der jetzt einschl. der Vertreter der Arbeitnehmer aus 21 Mitgliedern besteht, ist Fritz Wintermantel, Düsseldorf, auf persönlichen Wunsch ausgeschieden. Neu hinzugewählt wurden Dr. jur. Clemens Plaßmann, Düsseldorf, und Dr. phil. Hermann Reusch, Oberhausen. E.

Die Lloyd-Dynamowerke AG., Bremen, eine Organgesellschaft der AEG, konnte im Geschäftsjahr 1952 den Umsatz un rund 50 v. H. steigern. Bereits im Vorjahr war eine Verdoppelung der Umsatzziffern eingetreten. Der Auftragseingang, der in den ersten Monaten 1952 sehr gut war, ließ in der zweiten Jahreshälfte fühlbar nach, lag aber insgesamt noch etwa um 20 v. H. über dem Auftragseingang in 1951. Durch Rationalisierungsmaßnahmen wurde eine beachtliche Steigerung des Ausstoßes erzielt. Der Ausbau der Werkanlagen wurde fortgesetzt. Der Rohertrag stellt sich auf 4,58 (1951 : 5,84) Mill. DM. Nach Abschreibungen von 0,82 Mill. und Zuführung von 0,82 Mill. DM an die Rücklage schließt die Gewinn- und Verlustrechnung ausgeglichen. Die freien Aktionäre erhalten von der AEG eine Dividende von 4 v. H. Der Auftragsbestand sicherte dem Unternehmen in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres eine volle Beschäftigung. Die Verwaltung hofft, auch 1953 ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen.

Die Jute-Spinnerei und Weberei Bremen schlägt der zum 18. Juli einberufenen HV vor, für das Geschäftsjahr 1952 wieder eine Dividende in Höhe von 6 v. H. auszuschütten.

Salzgitter aus alliierter Kontrolle entlassen. Die Alliierte Hohe Kommission hat die Kontrolle über die früheren Reichswerke aufgehoben und die Bundesregierung mit der Verantwortung für die Entflechtung betraut.

Der AR der Phoenix Gummiwerke AG, Hamburg-Harburg, billigte den Abschluß für 1952, wonach der HV am 8. August vorgeschlagen wird, für 1952 wieder eine Dividende von 6 v. H. auf 16 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Trotz schwankender Rohstoffpreise und verschiedener Preissenkungen bei den Fertigerzeugnissen verlief das Berichtsjahr zufriedenstellend. Ferner wird der HV vorgeschlagen, das Grundkapital um 3 Mill. DM auf 19 Mill DM zu erhöhen. Die Aktien sollen unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre zum Kurse von 175 v. H angeboten werden.