Auf die Bedeutung des Freiherrn vom und zum Stein für unsere Zeit wies Bundespräsident Heuss bei der Einweihung des im Krieg zerstörten, jetzt neugerichteten Denkmals Steins in Nassau auf einer Anhöhe des Lahnufers hin. Wenn auch in den gut 120 Jahren, die seit seinem Tode vergangen sind, die Welt sich nicht immer in seinem Geist fortbewegte, so sind bis in unsere Zeit seine Reformen wirksam geblieben. Er setzte die Aufhebung der Binnenzölle und die Befreiung der Bauern durch, er war der Schöpfer der preußischen Städteordnung und ein leidenschaftlicher Verfechter der ständigen Städteordnung.

Auch Schloß Nassau, das Geburtshaus des Freiherrn vom Stein, das bei den Bombenangriffen auf Nassau im Jahre 1945 im Innern völlig verwüstet worden war, ist im Laufe des letzten Jahres durch den Ururenkel Steins und jetzigen Besitzer, Graf v. Kanitz, unter bedeutendem Kostenaufwand wiederhergestellt worden. Schon nach dem ersten Weltkrieg hatte das historisch so bedeutsame Bauwerk, das in den Jahren 1918 bis 1924 der französischen Besatzungsmacht als Marokkaner-Kaserne gedient hatte, so schwer gelitten, daß die Mehrzahl seiner Räume renoviert werden mußte. Mit Hilfe des preußischen Staates wurde bei dieser Gelegenheit dank der Fachkenntnis und dem Einfühlungsvermögen des damaligen Direktors der staatlichen Schlösser und Gärten, Prof. Dr. Arnold Hildebrand, de ursprüngliche Zustand des, Hauses überall, wo es nötig schien, wiederhergestellt.

Obgleich 1945 glücklicherweise das Haus nicht direkt getroffen wurde, waren doch durch die ringsum einschlagenden Bomben die Innenräume fast alle zerstört, Decken und Wände großenteils eingestürzt, der künstlerisch wertvolle Stuck abgesprungen, das historische Mobiliar und viele geschichtlich wertvolle Gemälde oft bis zur Unkenntlichkeit verschmutzt oder beschädigt. Es war ein besonderes Glück im Unglück, daß die Bibliothek Steins damals wie 1918 unberührt geblieben ist.

In den letzten Kriegsmonaten und in den ersten Nachkriegszeiten hatten nur die allernotwendigsten Sicherungs- und Wiederherstellungsarbeiten vorgenommen werden können. Erst im Sommer des vergangenen Jahres wurde mit der durchgreifenden Restaurierung des Hauses und des gesamten Mobiliars begonnen. Die Leitung lag dieses Mal in den Händen des ehemaligen Landes-Konservators Prof. Dr. Bleibaum, Marburg, dem der schon bei der ersten Wiederherstellung beteiligte Restaurator Sommerfeld zur Verfügung stand. So ist es auch dieses Mal wieder gelungen, die geschichtliche Atmosphäre des Hauses wiederherzustellen. Schloß Nassau bietet sich dem Beschauer wieder in seinem historischen Zustand, und nur die Lücken in dem schönen Baumbestand des kleinen reizvollen Parks und die noch nicht ganz überwachsenen Ränder ehemaliger Bombentrichter um die alte Sonnenuhr auf seinem Rasen zeugen noch von der Verwüstung, die das Geburtshaus Steins betroffen hatte.

Von den wiederhergestellten Innenräumen des Schlosses werden seit einiger Zeit die geschichtlich bedeutsamsten, darunter Steins eigenartiges Arbeitszimmer in dem von ihm erbauten neugotischen Turm, die Ende des 18. Jahrhunderts ausgebauten klassizistischen Salons im Erdgeschoß und die Bibliothek gezeigt. E. Botzenhart