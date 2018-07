mdt. Santiago, Anfang Juli

Die chilenische Regierung verhandelt mit der deutschen Firma Otto Wolff über die Verwendung eines langfristigen Kreditangebotes in Höhe von etwa 20 Mill. US-$, das die westdeutsche Firma in Form von Maschinenlieferungen unterbreitet hatte. Wie der Minister für das öffentliche Gesundheitswesen unserem Korrespondenten mitteilte, hat man dem z. Z. sich am La Plata aufhaltenden Firmenbeauftragten jetzt den Gegenvorschlag gemacht, den Kreditbetrag zur Finanzierung der Einfuhr von drei Zuckerfabrikanlagen aus der Bundesrepublik zur Verfügung zu stellen. Diese Rübenzucker-Fabrikationseinrichtungen sollen je Einheit eine Produktionskapazität von mindestens 10 000 t haben und so aufgebaut werden, daß eine Erweiterung möglich ist.

Da die gegenwärtig in der Umgegend von Los Angeles im Aufbau befindliche erste Zuckerfabrik von der staatlichen Produktionsförderungs-Korporation CORFO projektiert worden ist, die den gesamten Anlagenauftrag der Braunschweigischen Maschinenbauanstalt erteilte, hat sich die CORFO-Hauptgeschäftsführung in die Verhandlungen mit der Firma Wolff eingeschaltet. Weil die geplante Fabrikeinheit kaum mehr als eine Kapitalgüterinvestition von 3,5–4 Mill. $ erfordert, will die CORFO ihr langfristiges Zuckerrübenfabrikprojekt von insgesamt zehn Fabrikationswerken in Mittel- und Südchile mit Hilfe des deutschen Kreditangebotes weitgehend zu verwirklichen suchen. Am Rande dieser Besprechungen laufen mit der neugegründeten Siedlungsgesellschaft Sociedad Chileno–Alemana de Colonizacion Verhandlungen über die Eingliederung deutscher Bauernfamilien mit Spezialkenntnissen im Zuckerrübenanbau in die chilenische Landwirtschaft. Die CORFO wird zu diesem Zweck die günstig gelegenen Anbauflächen des umfangreichen Großgrundbesitzes „La Tercera“ von Longavi den Einwanderern zur Verfügung stellen, die dort Pflanzungen als Muster für chilenische Landwirte einrichten sollen.

Wie der CORFO-Hauptgeschäftsführer, Don Javier Olea, in diesem Zusammenhang mitteilte, wird die von der BMA mit einer Anfangskapazität von 10 000 t jährlich gelieferte Zuckerfabrikationseinrichtung in Los Angeles bereits auf das Doppelte erweitert. Die Finanzierung der notwendigen zusätzlichen Maschinenanlagen, die ebenfalls von der Braunschweigischen Maschinenbauanstalt geliefert werden; ist in Höhe von etwas über eine Mill. $ von der CORFO über die gegründete Industrie Azucarera Nacional, S. A., gesichert, wenn auch der Gegenwert in der Landeswährung noch aufgebracht werden muß. Wie dazu bekannt wird, verhandelt man milder BMA über eine Anregung, mit dem Gewinn aus diesem Zuckerfabrikgeschäft einen zweiten Kolonisationsplan für 50 deutsche Rübenbauernfamilien finanzieren zu helfen. Hierbei handelt es sich um eine Ansiedlung auf zwei großen Gütern, „San Bernardo“ und „Santa Fe“, der Wohltätigkeitsinstitution „Beneficeneia y Asistencia Social“.